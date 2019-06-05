



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В Брюсселе вчера, 4 июня, состоялась первая встреча президента Польши Анджея Дуды с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. «Хозяином» ее стал Дуда, так как общение двух глав государств проходило в офисе Постоянного представительства Польши при Европейском союзе.

Цитата из кф Слуга народа. реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

Канцелярия польского президента о встрече сообщила скупо. Официальный релиз содержит упоминание о том, что Дуда заверил Зеленского в постоянной поддержке Польшей проевропейских и евроатлантических устремлений Украины. «Этот вопрос чрезвычайно важен для нас, так же как я заверил вас, что мы постоянно поддерживаем усилия Украины по сохранению и, прежде всего, восстановлению ее территориальной целостности», — заявил президент Польши. Он рассказал, что разговор также был посвящен сложным в двусторонних отношениях историческим проблемам: «Я забочусь о наведении мостов между поляками и украинцами в духе правды, но прежде всего в духе примирения и доброго сотрудничества». Дуда пригласил коллегу на мероприятие в связи с годовщиной начала Второй мировой войны, которое состоится 1 сентября, и «президент Зеленский принял приглашение».

Администрация украинского президента была более информативна. Повторены проблемы, озвученные польскими коллегами, но также говорится, что «другим важным направлением взаимодействия Украины и Польши на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействие «Северному потоку — 2». Зеленский отметил, что Киев и Варшава «разделяют видение ключевых для Европы вопросов внешней политики и безопасности». По его словам, «мы должны сохранить наше единство, чтобы наш общий голос был услышан и учтен в общеевропейском контексте. Мы имеем общее понимание глубины угроз, которые несет для всей Европы Россия, и вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в борьбе против агрессии».

Michał Józefaciuk Анджей Дуда

Сухость информирования польской стороной о встрече с Зеленским логична. Варшава еще только присматривается к новому президенту, пытаясь понять, чего ждать от него. Предложена программа-минимум и программа-максимум. Прежде всего Польшу интересует способность Украины сохраниться в своем нынешнем виде, поскольку польская концепция геополитической безопасности базируется на постулате нежелательности польско-российской границы, что предполагает наличие между Варшавой и Москвой буферных государств, желательно антироссийских. Отсюда такое болезненное внимание Польши к проблеме территориальной целостности Украины. А если еще при этом украинцы пойдут на то, чтобы принять польское видение совместного исторического прошлого, снесут памятники ненавистным украинским националистам, по первому звонку будут удовлетворять запросы Варшавы о проведении эксгумационных работ на территории Украины — чего еще желать от Киева?

Однако это повестка двусторонних отношений. Между тем украинский вопрос пробуют делать важным в диалоге Варшавы с Москвой. За день до встречи Дуды и Зеленского в Брюсселе газета Rzeczpospolita, на первый взгляд запоздало, прокомментировала общение глав МИД Польши и России Яцека Чапутовича и Сергея Лаврова в Финляндии, которое состоялось 17 мая на полях саммита Совета Европы. Напомним, что тогда проходило голосование о возвращении России членских прав в Совете. Как отмечает издание, Польша совершила «дружественный жест, проголосовав (как и большинство стран Западной Европы) за возвращение», что вызвало «критическую реакцию». Речь идет о том, чтобы наладить хотя бы какое-то дипломатическое сотрудничество с Москвой:

«Польскую правящую команду интересует в первую очередь возвращение обломков «Туполева» и согласие России на организацию мероприятий в 10-ю годовщину катастрофы под Смоленском. Без переговоров с россиянами ничего добиться не удастся. Это не значит, что Варшава собирается закрыть глаза на российские действия в отношении Украины».

В статье можно увидеть отголоски некоего спора, который, по всей видимости, бушует под ковром польской политики. Публичным его выражением можно считать реплику политолога Катажины Пелчинской-Наленч, в прошлом — польского посла в России и заместителя министра иностранных дел в правительстве «Гражданской платформы», которая «выразила опасения, что Польша решила отказаться от поддержки Киева и дипломатической борьбы против агрессии России в Донбассе». Газета заверяет, что на самом деле ничего не изменилось, иначе говоря, ныне правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) не сделала ничего, что «могло бы свидетельствовать об обратном», например, «именно Польша активнее других стран ЕС старается помешать реализации губительного для Украины проекта «Северный поток — 2» и побуждала в ноябре 2018 года глав МИД стран ЕС обратить внимание на «российские попытки превратить Азовское море в свой внутренний водоем и изолировать часть украинской территории».

Utg.ua Газовые вентили

Итогом можно считать следующий тезис: «Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского сама рассматривает возможность переговоров с Россией. Если они закончатся провалом и приведут к эскалации агрессии, от осторожных попыток наладить контакты с Москвой можно будет отказаться». Сделаем свои выводы и мы. Судя по всему, поражение Петра Порошенко оказалось на руку польским силам, которые выступают за активизацию диалога с Москвой. Полагаем, что в основном они представляют круги PiS, в конце концов, перед самым уходом с президентского поста Порошенко наградил ненавистного «Праву и Справедливости» Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого — высшей на Украине государственной наградой для иностранных граждан. В этом контексте попытки завязать польско-российские отношения на мнение Киева выглядят не просто лоббированием неких «украинских интересов», но и стремлением ограничить правящей партии возможности для внешнеполитического маневра.

Однако PiS сама подает определенные сигналы Москве, нуждающиеся в дальнейшей расшифровке. Сегодня, 5 июня, в эфире Radio Wnet председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский, говоря о будущем диалога Польши и России, заявил следующее: «Должно быть решение России об изменении отношения к Польше. Я говорю о стратегическом решении, а не о различных тактических играх — боюсь, с этим может возникнуть очень серьезная проблема». По его словам, этого не произойдет в ближайшее время. Хотя, подчеркнул глава PiS, «если я окажусь неправ, то буду очень счастлив, потому что не в наших интересах вступать в жаркий спор с Россией». И далее: «Но другая сторона, видимо, еще не привыкла к тому, что здесь есть субъектное государство, которое может играть роль в Центральной Европе, и даже очень важную роль в Центральной Европе. И в этом смысле оно конкурентоспособно с Россией».

Действительно, нам в Москве трудно привыкнуть к подобному, поскольку до сих пор слишком уж часто Польшу качало из стороны в сторону, слишком уж часто она во внешней политике своей делала развороты на 180 градусов, достаточно вспомнить, как начинался диалог Москвы с Варшавой во времена «Гражданской платформы» после известных событий апреля 2010 года и во что он вылился после 2014 года. Видимо, чтобы серьезно воспринимать Польшу, видеть в ней субъектное государство, нужно дождаться, пока она начнет вести себя как предсказуемый партнер, могущий самостоятельно вырабатывать и артикулировать свои национальное интересы, а не озвучивать идеи Берлина или Вашингтона. Может быть, это получится у PiS? Посмотрим. Для начала «Праву и Справедливости» надо переизбраться осенью этого года на парламентских выборах.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

Но уже сейчас интерес вызывают слова Качиньского о Центральной Европе. Значат ли они то, что Варшава в перспективе готова обсуждать с Москвой возможность совместных действий в этом регионе, чтобы наша конкуренция не наносила ущерба как польским, так и российским интересам? Будем ждать ответов на поставленные вопросы. Кстати, в программе ЕС по Центральной Европе в состав этого региона включены также украинские местности, в значительной степени исторически связанные с Габсбургской монархией (Волынская, Львовская и Ивано-Франковская области, Буковина и Закарпатье). Так что найдется в польско-российском диалоге и Украине место.