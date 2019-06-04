Книга посвящена малоизученному эпизоду начала Первой мировой войны. Через пять дней после ее начала 28 июля (16 августа) 1914 г. командующий Балтийским флотом адмирал Николай фон Эссен, считая неизбежным выступление Швеции на стороне немцев, вывел свои силы в направлении острова Готланд.

План адмирала заключался в том, чтобы предъявить шведскому командующему ультимативное требование перейти в Карлскруну и оставаться там до окончания войны между Россией и Германией. Фон Эссен мотивировал свои действия желанием «устранения печальной возможности возникновения случайных военных действий между нашими флотами и нациями».

В случае отказа адмирал намеревался атаковать шведов.

К счастью, данные о сосредоточении королевского флота в районе Готланда оказались ошибочными, а на следующий день после начала похода верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич отменил операцию, не без основания увидев в ней «акт, вызывающий незаслуженное оскорбление шведов, лояльно относящихся к России».

Как можно оценить «шведский поход»? По мнению историка Дениса Козлова (ИРИ РАН),

«прежде всего, эта история явственно продемонстрировала недостаточную информированность военно-морского командования (…) о направленности и приоритетах внешней политики империи, что, в свою очередь, явилось симптомом более глубокой проблемы — отсутствия должной координации усилий ведомств».

Кроме того, военно-морская разведка «оказалась не в состоянии самостоятельно составить адекватное представление об обстановке». Последнее вынужден был признать и фон Эссен, когда за несколько дней до начала войны писал в Морской генеральный штаб: «страдаем отсутствием сведений, где и что делает германский флот, то же и шведский, также вероятный противник».

Насколько вероятны были опасения адмирала и, следовательно, адекватность его действий?

Несмотря на наличие в документах министерства обороны Швеции бумаг, содержащих понятие «русская угроза (ryska faran)», а также призывы избавиться от «страха перед русскими, который на протяжении двух столетий был нашим несчастьем», Стокгольм воевать не собирался. Как отмечает ученый,

«в преддверии Первой мировой войны шведы, хотя и продолжали смотреть на великого восточного соседа как на источник военной угрозы, уклонились от заключения военного союза с Германией и нацеливали свои вооруженные силы на «силовое» обеспечение своего нейтралитета в грядущем конфликте».

Хорошо, что шведские власти, по примеру героя известного фильма, не захотели, чтобы русские им за Полтаву ответили.