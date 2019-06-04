Армянский информационный портал «Лрагир», разносящий всех и вся в пух и в прах, стал удивлять своей политической прозорливостью. После того, когда впервые за многие годы руководство НКР (Республики Арцах) не приняло участия в мероприятиях по случаю Дня Первой Республики Армении, а президент НКР Бако Саакян послал только письменное поздравление, портал разместил редакционный комментарий: «Видите, как грустно без Арцаха».

Модест Колеров ИА REGNUM Нагорный Карабах

Многие в Армении и за ее пределами объясняют это реакцией Степанакерта на публично высказанное в его адрес обвинение премьер-министром Николой Пашиняном в «подготовке заговора», последовавшее после освобождения из-под стражи первого президента Нагорного Карабаха и экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

«В этом вопросе Пашинян действительно может гордиться, что отличается от прежних властей, — писало одно из армянских изданий. — Фактически свои личные антипатии и политические расчеты он поставил выше государственного интереса, сделав это у всех на виду. А озвученные 25 мая поддерживаемой властями толпой угрозы в адрес Бако Саакяна дискредитировали Пашиняна в глазах общественности: имидж 28 мая, считающегося символической датой для единства армянства, с «легкой руки» Пашиняна был нарушен».

Иван Шилов ИА REGNUM Бако Саакян

Но «Лрагир» пошёл дальше, заявляя, что НКР, в отличие от других провинций Армении, является территорией, «где нить армянской государственности не прерывалась и наследие сохранилось в том или ином виде, и, по сути, нынешняя военно-политическая роль Армении в мире обусловлена победой в Арцахе». Обозреватель портала Наира Айрумян, комментируя состоявшееся в Степанакерте второе собрание общественных и политических сил Арцаха, заявившее о построении объединенной, новой Армении под лозунгом Миацум, внесла новые нюансы в ситуацию. Она пишет, что

«это несет в себе массу рисков, и именно этим было обусловлено то, что в течение почти 30 лет отделения Арцаха от Азербайджана так и не удалось оформить воссоединение Арцаха с Арменией».

Теперь, по ее словам, «настала пора это сделать». Но как? Объявить об объединении НКР с Арменией, страной, не имеющей за плечами истории непрерывной государственности, кроме советской? А может быть, наоборот, чтобы, как считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, не уничтожать карабахскую государственность ереванскими руками «раньше, чем это могла бы сделать военная машина Азербайджана»?

Тем более что Пашинян, говоря об отказе Баку говорить со Степанакертом, выразил недоумение, что его как главу Армении вынуждают говорить от имени Арцаха:

«Если Карабах часть Армении, и я его должен представлять, давайте зафиксируем это документально».

Eyeni.mobi Нагорный Карабах

Документально можно зафиксировать и другое: Армения является частью Карабаха, и такой шаг мог бы зафиксировать армянский парламент.

Почему? На этот вопрос отвечает сама же госпожа Айрумян в своем комментарии: «У Бако Саакяна есть шанс, в отличие от других». Если отложить в сторону эмоции обозревателя, то она признает «особое место Саакяна в армянской политике». По ее словам, «если бы за Кочаряна ручался бы кто-то другой, то это могло бы привести к внутриполитическому кризису». Но после этого Саакян «стал самостоятельным политиком, приобрел конкретный политический вес» и даже «сумел сбалансировать пошатнувшееся отношение общества и армии к руководству Армении и Арцаха». В сложившейся ситуации это — конкретная демонстрация высшего политического и дипломатического пилотажа, того, чем не располагает Пашинян, едва ли не ежедневно практикующий другой, конфликтный стиль руководства.

Допустим, в данном случае мы придаем несколько повышенное значение заключениям армянских экспертов (хотя именно «Лрагир», наряду с верным «зеркалом» пресс-службы и протокола Пашиняна — телеграм-каналом «Баграмяна26», стоял в начале идущей из Армении информационно-политической кампании против независимости Нагорного Карабаха).

Но вот как это оценивают авторитетные бакинские эксперты. Политолог Фикрет Садыхов:

«Главный вывод из происходящих событий — это то, что они ведут к ослаблению власти Пашиняна. Он пытался даже организовать в Нагорном Карабахе силы, которые выступили бы против нынешнего режима, но ему это не удалось. У Пашиняна есть единственный ресурс — это массы, улица, митинги, но и он заметно ослаб. Пошел обратный процесс».

Эксперт Тофик Аббасов:

«Армянская революция не завершилась, она продолжается и имеет развитие. Для решения базовых проблем страны нужна антикризисная программа. Исходя из того, что Пашинян упускает из виду главные задачи, проблемы республики, видно, что ему не хватает ресурсов. У него нет цельной команды, у него нет концептуального подхода к решению управленческих, производственных процессов. Армения зависла на переходном этапе, когда старое до конца не умерло, а новое до конца не родилось. Пашинян такую ситуативность поддерживает, все свои беды и все свое неумение сваливая на промахи предыдущих властей».

Yerevantsi Никол Пашинян на демонстрации в Ереване. Апрель 2018

Приведенные оценки приобретают определенную актуальность хотя бы потому, что Азербайджан привязывал к Пашиняну свои надежды на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Теперь на фоне внутриполитической ситуации в Армении эта проблема отходит пока на второй план: все возможные варианты, разработанные Баку и Ереваном, вряд ли будут восприниматься Степанакертом. Баку занял позицию выжидания, хотя некоторые в Азербайджане считают, что могут «спасти Пашиняна, который проиграл Карабаху». Но как? Опять война? Та война, в угрозе которой официальный Ереван обвиняет не Баку, а сам Карабах, кто «виноват лишь тем, что хочется мне кушать»?

В «сухом остатке» мы видим политически ослабевающего Пашиняна и, как считает «Лрагир», выступающего в роли «хромой утки» президента НКР Саакяна, которого определенные силы в Ереване не желают допустить к участию в намеченных на 2020 год президентских выборах. В то же время отказ Саакяна от участия в предстоящем избирательном цикле однозначно воспринимается в Ереване как поражение Степанакерта в целом: и пусть не строят иллюзий те, кто уже объявил себя кандидатом Пашиняна в НКР. Предназначенная им роль — не президент НКР, а громогласно объявленная информационной коалицией «Лрагир» — «Баграмяна26» новая должность — «губернатор Арцахской области Армении». Нет сомнений, что именно это более всего стимулирует Баку к возобновлению войны. И именно они, авторы этой информационной кампании, — истинные провокаторы войны в Карабахе, а не те, на кого ответственность за это хочет возложить ереванский официоз.

Позитивный выход из ситуации может быть один, примирительный: Пашинян предлагает и поддерживает кандидатуру Саакяна на предстоящих выборах президента НКР, а Саакян способствует укреплению политической и другой стабильности как в НКР, так и в Армении. Это действительно единственный способ удержать Армению от новых серьезных катаклизмов, главным из которых будет ликвидация арцахской государственности.