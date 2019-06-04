В 2018 году арестовано рекордное число федеральных чиновников за последние 20−25 лет. Такую информацию, распространенную медиа, перепроверять нет никакой нужды. Проблема подготовки, подбора, расстановки, эффективности кадров все двадцать восемь лет существования современного Российского государства если и решается, то с большим напряжением. Диплом о высшем управленческом образовании не дает никаких гарантий. Ежегодно в стране выпускаются десятки тысяч профессиональных — по диплому — управленцев, но ежегодный же некомплект, к примеру, федеральных госструктур доходит до 20 процентов от штатного расписания.

Чиновники

Не у каждого губернатора и его команды всё получается так, как обещается. В одной из центральных областей ее администрация несколько лет подряд тратила миллионы рублей на опросы общественного мнения, но и это не помогло губернатору: на последних выборах проиграл, несмотря на мощную поддержку и полученные знания.

Наглость и хамство бюрократов в адрес сограждан, спровоцированная глупым решением социальная напряженность по самым разным случаям капитально подрывают доверие населения к дипломированным управленцам. Президент постоянно вынужден вмешиваться в дела, которые никак президентскими не назовешь.

Цитата из телесериала «Год культуры», реж. Тито Калатозишвили. 2019. Россия Крайнее недоверие

Парадокс: все укомплектованные руководящие должности заняты лицами с высшим отечественным управленческим образованием. Есть и выпускники закордонных вузов. У многих — ученые степени докторов и кандидатов наук. Российские высшие учебные заведения, специализирующиеся на подготовке управленцев, рекламируют себя так, как будто все их выпускники обречены на успех самим фактом обучения в этом вузе. Но крайних нет и с этой стороны.

Для возвышения статуса некоторые вузы считывают свою историю столетиями. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации считает датой своего создания 2 марта 1919 года. Правительства и государственные устои могут меняться, но для альма-матер это значения не имеет.

Государственный университет управления пишет о себе, что «на протяжении столетия уверенно держит позиции лидера управленческого образования в России… За годы своего существования вуз подготовил более 100 тысяч высококвалифицированных управленцев для различных отраслей экономики».

Московский городской университет управления правительства Москвы позиционирует себя одним из ведущих вузов Москвы, готовящих «профессионалов в управлении организацией, городом, страной». Лихо сказано: профессионалы в управлении страной.

На каком основании, по каким критериям, индикаторам и показателям оценивается профессионализм в управлении страной в понимании авторов этого университетского слогана? На что заточены технологии обучения: на процесс или на результат? Официального KPI федеральных министров найти не удалось, зато недавно опубликован указ президента №193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Цитата из кф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР Чиновники

В перечне показателей оказалось 15 следующих позиций.

1. Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации).

2. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики.

3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики.

5. Уровень реальной среднемесячной заработной платы.

6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

7. Уровень бедности.

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

9. Естественный прирост населения.

10. Количество семей, улучшивших жилищные условия.

11. Уровень доступности жилья.

12. Доля городов с благоприятной городской средой.

13. Качество окружающей среды.

14. Уровень образования.

15. Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности.

Президентский перечень — это то, если по существу, чего ждет страна от всех, кто считается управленцем, от руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, от их команд, аппаратов, подчиненных, сослуживцев, сотрудников. Это — цели их деятельности. Учитывают ли это в 88 московских вузах, готовящих управленческие кадры, или они продолжают готовить управленцев на все времена и правительства или вне времени и пространства?

Студенты в аудитории

Совсем не зряшный вопрос: любой дипломированный специалист должен выполнять на государственной гражданской службе или в муниципалитете лишь одну функцию — обеспечение такой деятельности органа государственной власти или местного самоуправления, которая способствовала бы достижению общенациональных целей. В конечном счете и в конкретном выражении тех самых пятнадцати показателей из президентского перечня, которые на практике и становятся целями.

Как достичь этих целей — вот это и есть самая настоящая управленческая задача или задача для кадров управления. Это и есть самая настоящая задача для всех тех, кто взялся за тяжелейший труд, называемый непрерывное образование государственных гражданских служащих, дополнительное профобразование, переподготовка управленческих кадров. Трудный процесс, требующий напряжения всех интеллектуальных и духовных сил, деловых и личностных качеств. И лицензированные вузы, принявшие на себя ответственность за подготовку управленческих кадров по поручению и от имени государства, приняли ответственность за тех, кого подготовили. Иначе теряет смысл вся эта трата госсредств на подготовку госкадров.

Конечно, не такой уж простой вопрос попытаться усмотреть и не демагогически представить связь между вузом и качеством профессионального управленческого труда его выпускников. Но если в других профессиях это есть, то должно быть и здесь. Или это не профессия. В министерских критериях эффективности вуза показателей эффективности управленцев высшего уровня нет. Публикаций самих вузов на эту тему тоже пока нет. На этом этапе надо хотя бы прекратить бахвальство. Проще всего завести на вузовском сайте доску почета из именитых выпускников, хотя доска позора была бы точно подлиннее.

Начинать разговор на эту тему необходимо. Потому что речь идет об государственно важном многопрофильном образовании, об управляющих государственных кадрах, учиться на которых стали завлекать чуть ли не с детского сада. И начинать анализ с ведущих вузов в этой сфере.

Каков итог эксперимента с созданием в 2010 году правительственного академического учреждения — Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации? Сама академия «гордится», что уже не правительственная, а единственное образовательное учреждение в России при Президенте Российской Федерации. Ну, и что из того, что при президенте? Чего куражиться? Надо подкреплять имидж государства, а не свой собственный за счет высоты должности. Президент в курсе, чем академия занимается?

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер.(фрагмент) 1846

Конечно, ежу понятно: президентский статус возвышает учреждение в среде других российских учреждений такого масштаба. Но статус сам по себе не создает имидж безукоризненности, а напротив, дает повод для проверки на безупречность вуза во всех без исключения отношениях. Безупречность до безапелляционности.

Второе, о чем сообщает академия, что стала крупнейшим в Европе университетом социально-экономического и гуманитарного профиля, позволяющим получить образование следующих уровней: среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Действительно, по всей стране в стенах академии обучение проходят более 180 тыс. человек. На сегодняшний день общая численность студентов в регионах составляет более 81 тыс. человек, из них по программам бакалавриата и специалитета обучается 67 тыс. человек, по программам магистратуры — порядка 9 тыс. человек, а среднее профессиональное образование получают свыше 5,5 тыс. человек. В филиалах академии обучается более 1700 иностранных студентов. Численность штатных работников академии порядка 6,5 тыс. человек, а в филиалах — около 7,5 тыс. работников. В РАНХиГС, включая филиалы, 6,1 тыс. научно-педагогических работников, 780 профессоров, около 1,6 тыс. докторов наук, почти 3,6 тыс. кандидатов наук и 2,5 тысячи доцентов.

Добавим — 11 проректоров плюс финансовый директор. Кому интересно, посмотрите их многомиллионные годовые декларации о доходах. Они в открытом доступе, хотя и находится с трудом.

И что из всего этого для нашей страны? Опять — догоним и перегоним… Критерием оценки академии может быть только одно — точное, до буквы скрупулезное следование указу президента, начиная с соответствия собственного устава направлениям, установленным президентским указом. Посмотрите, там есть о чем поговорить.

Академия образована девять лет назад президентским указом (по предложению правительства) «в целях совершенствования учебной, научной и организационно-методической базы, используемой при подготовке управленческих кадров высшей квалификации для государственного, общественного и частного секторов экономики». Для этого, а не для мундиалей, не для того, чтобы стать самым крупным европейским университетом, чтобы попасть в мировые ТОПы. Что изменилось с управленческими кадрами высшей квалификации за прошедшее время из-за усовершенствования базы? Удался ли эксперимент, структурно изменивший весь предшествующий исторический период развития двух академий (бывшая ранее Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАГС) присоединена к Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации вместе с 12 региональными отделениями. РАГС ранее была Российской академией управления, а в советские времена Академией общественных наук при ЦК КПСС).

Кто такие управленческие кадры высшей квалификации и как их теперь готовят? Прямого публичного ответа на сайте академии нет.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

В РАНХиГСе под них создан Институт «Высшая школа государственного управления», в котором, возможно, знают ответ на вопрос: как управлять процессом, результатом которого должно быть достижение 15 президентских показателей для губернаторов или национальных целей развития. Именно этого ответа на этот вопрос и ждут от преподавателей практикующие управленцы.

Возможно, и не знают. Доказательств и того, и другого на сайте Высшей школы нет. Собственно говоря, достаточно посмотреть повнимательнее сайт академии, обнаруживаешь: на тему подготовки кадров высшей управленческой квалификации материалов мизерно мало. Основная масса посвящена другому.

Выяснить мнение академии по поводу современного состояния и тенденций развития государственной гражданской службы в России тоже трудно. В разделе сайта «Научные доклады» есть аналитический доклад на эту тему объемом 137 страниц. С него этот раздел, кстати, и начинается. Однако прочитать его удастся, если только кликнешь ссылку: купить и скачать за 139 рублей.

То, что представлено и адресовано эффективному госуправлению, носит вневременной глобальный характер. Такова миссия академии в понимании ее самой: подготовка глобально конкурентоспособных и адаптивных управленческих кадров для государственного, общественного и частного секторов с целью решения задачи инновационного развития общества. А тут такая мелочь в 139 рублей. А национальные цели развития Российской Федерации — каков вклад в их достижение РАНХиГС? Как распоряжается академия исключительными полномочиями, которые ей как никакому иному вузу предоставляет государство?

Поговорим об этом в следующей статье.