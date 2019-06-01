Девятый международный Платоновский фестиваль искусств в Воронеже начался с выступления испанского высотного театра Grupo Puja!, которое прошло 1 июня на Адмиралтейской площади. По подсчётам организаторов, церемонию открытия и акробатический спектакль посетили около пяти тысяч человек.

Марина Каширская ИА REGNUM Открытие Девятого международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже

Художественный руководитель Платоновфеста Михаил Бычков поприветствовал гостей и участников фестиваля с экранов. Лично явиться на открытие он не смог, так как был занят подготовкой спектакля «Кабала святош», премьера которого состоялась 3 июня в Камерном театре.

Марина Каширская ИА REGNUM Артисты

Официальный старт фестивалю дал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Девять лет подряд Воронеж становится центром творчества, вдохновения и открытий. Поздравляю всех с началом этого долгожданного события. С каждым годом наш фестиваль повышает планку, открывает новые возможности, и он по праву стал визитной карточкой нашего региона, поднимает статус Воронежа, всей области. Свой международный характер Платоновфест на этот раз подтвердил участие более 1 000 деятелей искусства из 17 стран», — заявил губернатор.

После торжественной части на Адмиралтейской площади выступил высотный театр Grupo Puja! из Испании со спектаклем «Космос». В своём выступлении уличные артисты объединили элементы циркового искусства, акробатики и танца. Ритм выступлению задавала живая музыка: группа на сцене обеспечивала звуковое сопровождение, пока артисты выполняли трюки на высоте 40 метров.

Режиссёр Лусиано Андрес Тревигнани Гагнетен и артисты пообщались с журналистами до представления и рассказали, что за 20 лет существования театр выступил почти перед миллионом человек, но российских зрителей отметили особенно. Воронежцы тепло поблагодарили артистов за получасовое шоу. Завершилась церемония открытия фестиваля салютом.

Марина Каширская ИА REGNUM Выступление высотного театра Grupo Puja!