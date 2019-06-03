В деревне Путилково Московской области возле паба Никита Белянкин, прогуливавшийся со своей девушкой, увидел, как толпа кавказцев — примерно десять человек — избивают двух людей. Другой бы прошёл мимо, испугался бы, сделал вид, будто не заметил, но Никита бросился защищать человека. Толпа переключилась на него. От удара ножом в сердце Белянкин погиб.

Иван Шилов ИА REGNUM Никита Белянкин

Жуткая история. И главная жуть в ней заключается в том, что она, к сожалению, стандартна. Толпа тех, кто старается держаться стаей. Тех, кто регулярно задирает местное население. По одному — они тихенькие, а вместе — чувствуют силу. Неудивительно даже и то, что убийцы скрылись с места преступления. Изумимся ли мы, когда их поймают, если поймают, и предъявят обвинения, если предъявят, а дальше они не получат должного наказания? Вспомним дело Егора Свиридова в той же Москве. И к чему это привело в итоге.

Или вот более свежий пример. В Севастополе. Городе русских моряков. Или когда-то городе русских моряков? Трое дагестанцев, приехавшие строить объекты в городе, совершили религиозные ритуалы, а после отправились в загул. Закончился он в местном баре «Бенефис», где залётные пристали к находившемуся там с супругой Олегу Сытнику. На видео — оно есть в открытом доступе — хорошо видно, как трое задирают мужчину, требуют танцевать лезгинку, а после устраивают драку, в результате которой один из нападавших наносит удар ножом в сердце. Олег скончался на месте, на руках своей супруги. У неё осталось двое малолетних детей.

Казалось бы, всё однозначно? Только не для севастопольских следователей. Они отпустили двух нападавших (один из них продолжает трудиться на стройке в городе), а третьему — нанёсшему удар ножом — грозит всего лишь от шести лет лишения свободы. Вдова осталась без средств к существованию, а меж тем справедливое наказание убийцам не грозит. При этом местные СМИ вкупе с властями тщательно замалчивали преступление.

Таких историй в России, на самом деле, великое множество. Они случаются раз за разом с теми, кого называют лицами кавказской национальности и мигрантами. Вспомним недавнюю историю в Якутии, где залётный киргиз изнасиловал девушку, после чего поднялись народные бунты. Опять же подобные происшествия стараются замять.

Михай Мункачи. Убийство. 1882–1887

Попытаются ли это сделать после убийства Никиты Белянкина? Трагедия слишком показательна. Никита добровольно пошёл защищать Родину, он сражался в Сирии, у него, как говорят родители и знакомые, было врождённое чувство справедливости. Настоящий русский воин. Истинный русский пассионарий. Но, пройдя Сирию, он возвращается в столицу — и получает нож в сердце от тех, кому плевать и на страну, и на её народ. В этом есть чёрная орущая несправедливость. Так что дальше? Сколько ещё подобное можно терпеть?

Светлая память воину Никите. Но будет ли она действительно светлой, если всех причастных к убийству не покарают самым жёстким образом? Причём, наказание должно быть показательным — самым жёстким и принципиальным образом. Такое нельзя спустить и простить. Предельно важно, наконец, продемонстрировать, что государству не плевать на свой народ. И если отмщения — справедливого, в рамках закона, конечно — не заслужил воин Никита, вернувшийся из Сирии, бросившийся защищать постороннего человека в неравном бою, то чего тогда ждать остальным?

И не надо тут стандартного: мол, не разжигайте. До чего дошло? Нельзя упомянуть даже национальность преступников. Кавказец или дагестанец, таджик или киргиз — зачастую для некоторых уже это звучит как разжигание. Но не является ли обратное — неупоминание — сознательным скрытием проблемы, которая, безусловно, имеется? И дело тут не в «России для русских» и тому подобных опасных и глупых лозунгах, а в простом здравом смысле. Заключается же он вот в чём.

Люди, приезжающие в Россию, в Москву или любой другой её город, обязаны уважать местные традиции. Заметьте, я не говорю об ассимиляции, которая необходима — сейчас только об уважении. Вы можете представить себе, к примеру, в Махачкале или Грозном парней из Воронежа или Липецка, задирающих местных девушек? Нельзя, чтобы часть людей — с российскими паспортами или без оных — выстраивала своё государство в государстве и регулировала поведение в соответствии не с нормами морали и законов РФ, а исключительно в соответствии с собственными представлениями. Это, казалось бы, очевидные вещи, да — однако почему они не реализовываются? Почему одним позволяется больше, чем другим? Почему к одним уважение, а к другим — нет? Вот это в первую очередь и является разжиганием, неся угрозу целостности России. А мы уже проходили это — и допускать подобного ни в коем разе нельзя.

Для этого конкретные люди — независимо от национальности, статуса, региона и т. д. — должны нести ответственность за свои злодеяния. Наказание преступников — в полной мере, подчас показательное — снимает вопросы к их сородичам, которые также должны осудить совершённое. Если этого не произойдёт, то похожие ситуации будут повторяться из раза в раз.

Нам наконец необходимо прекратить делать вид, что в России всё хорошо с «дружбой народов» (назовём это так). Ведь признание проблемы есть первый путь к её решению. Трагикомично, когда доблестное российское телевидение с утра до вечера вещает о проблемах с мигрантами в Европе, захлебнувшейся от нашествия «чёрных варваров», но простите: а как обстоят дела в нашей стране? С ней-то что? И не важнее ли нам происходящее в России, нежели во Франции? У нас выходцы ли из всех регионов ведут себя достойно?

В советские годы мигранты, приезжая в ту же столицу, проходили и жёсткую ассимиляцию, и суровый отбор (зачастую несправедливый, с перегибами) — и это позволяло им становиться частью единого организма. Сейчас подобного нет. Не стану использовать термин «плавильный котёл» (это для Америки) — использую термин «тканый ковёр», на него в лучших своих проявлениях, в своём замысле, если угодно, должна походить Россия. Но швы стали грубыми, лоскуты — слишком неподходящими друг другу. Ковёр всё больше расползается на части. Что-то с ним не так. И с ткачами что-то не так.

Это в первую очередь — следствие краха в гуманитарной сфере. Русская культура (русская не по кровному, а по смысловому, историософскому, метафизическому признаку) во все времена объединяла народы и национальности, регионы и этносы, сосуществовавшие на территории России. Однако именно с ней у нас сегодня наблюдаются главные проблемы. Культура получила жесточайший удар, а вместе с тем и образование. Именно в детских садах и школах во многом должно происходить единение, но педагоги, поставленные на грань выживания, вынуждены решать совсем другие проблемы. Вспомним недавнюю историю в Краснодаре, где директор сада (не оправдываю её ни в коем разе) унизила мальчика-дагестанца за регулярное хамство и русофобские высказывания. Всё это — отблески того, что наш тканый ковёр пылает…

И признать сей факт — значит двигаться дальше, переходя к разработке комплексных мер. Иначе мы получим необратимые процессы. Если уже не получили. И сколько ещё наших парней должно погибнуть? Не для того они проходили Сирию, чтобы в итоге получить нож в сердце от варваров, приехавших в город, дабы использовать, доить его, а после, гульнув напоследок, убраться к себе восвояси, унеся заодно человеческие жизни. Да, в такой игре наверняка, определённо, что-то не так. Для неё требуются новые — совсем иные, жёсткие и ясные — правила. Так не пора ли их устанавливать, если мы хотим выжить, конечно?