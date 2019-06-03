



Иван Шилов ИА REGNUM Православие

В сегодняшнем чтении Деяний апостольских, 3 июня, продолжается описание того, как апостол Павел со своими соработниками проповедовали иудеям Христа. Мы не будем целиком цитировать этот большой фрагмент из начала XVII главы, местами лишь поясним наши дальнейшие рассуждения примерами оттуда.

Миссией принято считать, да так оно и должно быть, несение внешним «слова Божьего». Для успешного решения такой задачи это самое слово Божие должно быть понятно тем, кто его несет в массы. Не может учитель математики или химии научить чему-то учеников, если сам не разбирается в предмете. Если разбирается плохо, учит без всякого усердия, «для галочки», то ученики выйдут из школы такими, какими туда вошли. А может и хуже, ибо научатся списывать, обманывать, да и многому такому, о чем школа и семья даже не подозревают. Книга Деяний апостольских, которые мы в эти дни перечитываем в Церкви по зачалам, демонстрирует методы миссии тех лет, когда она только лишь стартовала:

«Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам… Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую. Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин немало».

Гвидо Рени. Моисей со скрижалями. 1624

Описывается также, что все это происходило в условиях преследования, постоянных помех и провокаций со стороны фанатиков: «Но неуверовавшие Иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу… Но когда Фессалоникские Иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ». Условия были жесткие, как мы видим, не только снаружи.

Сейчас, как считается, стоит храм, и человек должен «сам захотеть», ежели желает «спастись», туда зайти, чтобы выслушать дежурную проповедь. Она может — да обычно такая и есть — скучная, до зевоты. Но пришедшему с улицы надобно «поверить» в сказанное и начать «ходить», чтобы дальше слушать и верить всему сказанному. Это первая ступень миссии. Вторая ступень — это прихожане, прихожанки обычно, которые соседям могут рассказать, что батюшка у них в храме говорит очень «сильные проповеди».

Про то, про сё, что скоро «конец» и надо всем спасаться. Ну и, наконец, сейчас это различные видео, аудио и странички, исписанные тоже проповедями. Которые взяты оттуда, где батюшка сильно читает. Это вся миссия. Если человеку понравилось, что он увидел, услышал, прочитал, то это его «коснулся Господь». А если не подействовало, то это «лукавый мешает» или, если темных сил не поминать, то «советское прошлое». Впрочем, в ассортименте еще есть многое, что мешает принять всем сердцем проповедь.

Апостолы же не только с фанатиками встречались, которые слушать ничего не хотели. А с теми еще, кто слушать хотел. Но как хотел? Разинув ли рот? Нет. Павел доказывает по Писанию, сидит и разбирает с верующими каждую строчку — «они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так». Мы видим приложенное усердие что с той стороны, которая проповедует слово, что с той, которая его принимает, сперва исследуя, не путают ли ничего апостолы, впрямь ли все так, как они рассказывают.

Апостолы. Иисус поднимает Петра из воды

Это было время, когда без тщательного разбора каждой строчки в Писании ничего дальше не обсуждалось. Сперва изложи доказательство того, что все это в пророчествах имеется, а потом можно переходить к остальному. Это было время, когда Писание было научным знанием, содержало всю полноту его. Подчеркнем еще раз. Тыкали в Писание, доказывали примерами из Писания, потому что Писание содержало для обращаемых полноту знания, к знаниям обращались, знания свои демонстрировали.

Сейчас Писание для людей не содержит полноты знания. Уговаривать людей, что там знание есть, достаточно открыть, почитать, ничего не понять по скудости ума, потом набраться терпения и сходить проповедь послушать, где все это разъясняется в духовном смысле, тогда «Господь коснется» — все это совершенно бесполезно. Это не миссия, это подбирание того контингента, который сам приходит. При том, что Писание роли в этом почти не играет. Интересны же столпники всякие, которые нечистую силу в кастрюлю загоняли и святой водой со свечкой там ее изводили. Это очень увлекательно, и доказывать ничего не надо, главное — дайте методичку, чтобы так же уметь. Ее и дают.

Остальные, менее впечатлительные, способные мыслить критически, требуют исследований, доказательств. Не таких, что, мол, в святой книге написано, как солнце остановилось и море расступилось. Доказательства, которые обратят человека в веру, должны быть совершенно иного рода. В первую очередь и даже единственную — соотнесения слова «Бог» с чем-то умопостигаемым.

Kremlin.ru В храме

Не с изображением на фреске, а с комплексом онтологических свойств, определений, «имен». Не таких имен, как «Господь», «Всемогущий» и прочих, ничего не значащих для людей сейчас. Бог должен угадываться за пеленой явлений и событий не случайным образом, где там чудеса какие-то происходят, а логично и непротиворечиво видеться, как непрерывная и не прерывающаяся связь всего живого.

Мы еще будем и не прекратим говорить об этом. Сейчас лишь подытожим, что нынешние миссионеры этого пытливого отношения к предмету своей проповеди не имеют, работая шаблонно, «делясь своей верой», то есть транслируя свои убеждения, совершенно внешним не очевидные. И если бы сами были с собой честны, то понимали бы, что и для них самих неочевидные. Но у них просто работа такая.