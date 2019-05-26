Генеральное одобрение

Иван Шилов ИА REGNUM Порт Таллина

Президент России Владимир Путин поддержал проработку проекта создания глубоководного порта в посёлке Янтарном Калининградской области. Такая информация следует из резолюции на письме помощника президента Андрея Белоусова, отправленном в середине мая 2019 года, сообщила газета «Коммерсант» в начале недели.

Ожидается, что власти области к 1 июля подготовят и предоставят в правительство бизнес-план проекта. Затем в течение двух месяцев будет рассмотрена возможность об участии правительства в проекте и привлечения иностранных инвестиций.

По предварительным оценкам, чтобы построить глубоководный порт мощностью 48 млн тонн, потребуется вложить 200 млрд рублей, 50 млрд рублей из которых должны быть выделены из бюджета.

Однако, несмотря на первоначальное одобрение со стороны президента, грузовую базу и целесообразность создания нового порта еще придется доказать. Как ранее заявлял генеральный директор Infranews Алексей Безбородов, планируемую мощность контейнерного терминала можно поставить под сомнение, так как рядом — в польском Гданьске — располагается крупных порт-хаб с оборотом порядка 1,9 млн TEUs в год.

Напомним, что о планах создать в Калининградской области глубоководный порт местные власти говорят уже давно — с 2000-х годов, однако пока проект остаётся только на бумаге. Напомним, что он включен в федеральную целевую программу развития транспортной системы России до 2020 года.

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Как следует из официального документа, развитие портового комплекса в Калининграде должно происходить в два этапа. Первый этап — строительство международного морского пассажирского терминала в городе Пионерском. Второй этап как раз подразумевает создание глубоководного порта в регионе.

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Эстония идет на разговор

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас выразил желание встретиться с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), участие в котором Аас подтвердил в пятницу, 31 мая, пишет «Спутник Эстония».

Предполагается, что эстонская сторона хочет обсудить с Россией вопросы привлечения дополнительных транзитных грузов, а также развития пассажирского сообщения по железной дороге между странами. Кроме этого, речь должна пойти о продолжении работы совместной транспортной комиссии и доработках законодательных баз Эстонии и России в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта.

«Таави Аас — один из немногих эстонских политиков, который понимает значение транзитной отрасли для Эстонии, поэтому он активно ищет контакты с российским коллегой», — считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

Однако, по его словам, дело в том, что Аас не определяет внешнюю политику своей страны, и смягчения антироссийской риторики и практики Эстонии в ближайшее время ожидать не стоит. Таким образом, главный вопрос, пойдет ли Минтранс России на сближение с эстонскими коллегами, несмотря на антироссийский курс соседствующего государства.

«Сейчас сложилась такая ситуация, когда эстонский транспортный комплекс гораздо больше заинтересован в России, нежели Россия в Эстонии. У нас нет такого большого пассажиропотока, чтобы восстанавливать движение поездов, равно как и нет такой большой потребности в эстонских портах, чтобы перенаправлять туда свой поток. Наоборот, часть грузов можно было бы забрать из Эстонии», — уверен эксперт.

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Северный план приедет летом

На этой неделе стало известно, что комплексный план развития Северного морского пути до 2035 году будет внесен в правительство в июне 2019 года. Об этом рассказал заместитель директора дирекции — начальник департамента развития Северного морского пути и прибрежных территорий госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

По федеральному закону, наделившему Госкорпорацию «Росатом» функцией единого инфраструктурного оператора СМП, необходимо подготовить план развития инфраструктуры СМП.

По словам Максима Кулинко, в «Росатоме» видят необходимость планирования минимум до 2035 года в три этапа.

«На первом этапе, до 2024 года, нужно обеспечить достижение целевых параметров майского указа, а также создать базовые условия для дальнейшего развития инфраструктуры СМП и прибрежных территорий. С 2025 по 2030 годы СМП должен стать круглогодичной транспортной системой. В этот период должен быть построен наш самый мощный атомный ледокол «Лидер». И далее после 2030 года СМП станет базовым элементом северного морского транспортного коридора между Европой и Азией, эффективно обеспечивающего любые потребности перевозчиков и грузовладельцев», — заявил он.

Представитель «Росатома» отметил, что для подготовки плана совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ была проведена большая работа, к которой привлекались все заинтересованные стороны.

В ходе подготовки плана изучили и проанализировали имеющуюся нормативно-правовую базу, проекты, формирующие грузопоток в акватории СМП на краткосрочную и долгосрочную перспективу, проработали подходы к организации плавания судов, оптимально-необходимую модель инфраструктуры СМП, обеспечивающую безопасное, круглогодичное и эффективное судоходство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данный документ открыто и широко обсуждался — 16 мая 2019 года прошли экспертные слушания, куда были приглашены ведущие специалисты, а также журналисты.

Pink floyd88 a Атомный ледокол

Еще один маршрут в Китай

Структуры РЖД тем временем продолжают активно расширять связи с Востоком. На этой неделе «РЖД Логистика» совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge запустила регулярные железнодорожные перевозки по маршруту от китайского Дунгуань до Ворсино в Калужской области.

В целом этот маршрут нельзя считать полностью новым, так прежде, с 2017 года, пунктом отправления контейнерных поездов из этой провинции был город Гуанчжоу. Однако, как сообщают в компании, новый сервис сохраняет преимущества прежнего — а именно скорость доставки, а также предусматривает более низкую ставку.

Кроме этого, в рамках сервиса Дунгуань — Ворсино еженедельно будет по два поезда, а не один, как ранее. При этом отправки из Гуанчжоу сохраняются, но формируются по остаточному принципу.

Поезда из Дунгуаня следуют через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия, и примерный срок доставки составляет 14 дней. Грузовая база формируется на основе заявок от нескольких грузоотправителей, и по маршруту перевозятся такие грузы, как текстиль, косметика, напольные покрытия. Как пишет Seanews, из Калужской области в Китай отправляются продукты питания, а также пиломатериалы.

Железная дорога

Сколько стоит латвийское счастье

В центре Риги будет построен железнодорожный мост, насыпи и комплекс на Центральном вокзале — всё это будет создано в рамках проекта Rail Baltica. Как сообщило Delfi, работы обойдутся в 430,5 млн евро, при этом 81−85% от данной суммы профинансирует фонд Евросоюза.

Осуществлять работы будет объединение Besix ReRe Group, в которое входят одна из крупнейших бельгийских стройкомпаний Besix и латвийская стройкомпания ReRe būve. Подрядчик был выбран в результате международного конкурса.

Заключенный с Besix ReRe Group договор предусматривает полную разработку и согласование строительного проекта, а также строительные работы. Подрядчик в целом несет ответственность за реализацию проекта.

Ожидается, что в результате в центре Риги будет создан мультимодальный узел сообщения. Планируется проложить 2,6 км железнодорожных путей, построить шесть путепроводов, а также новый железнодорожный мост через Даугаву.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для проекта Rail Baltica нет грузовой и пассажирской базы как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали. В связи с этим не раз звучали заявления о том, что Rail Baltica в том числе может использоваться как военная дорога, которая обеспечивала бы оперативный переброс войск НАТО на территории ЕС.