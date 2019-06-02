Посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий нанес визит главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. На сайте польского посольства информации об этом нет, поэтому процитируем сообщение пресс-службы Киевской митрополии ПЦУ:

Пресс-служба ПЦУ Митрополит Епифаний и посол Бартош Чихоцкий

«Господина Чихоцкого сопровождала второй секретарь посольства Юстина Гладис. Стороны обсудили актуальные вопросы религиозной жизни, общественно-политической ситуации и межгосударственных отношений. Был поднят и вопрос утверждения настоящих духовных ценностей в обществе. Кроме того, речь шла о будущем сотрудничестве, в частности, о совместной встрече с родственниками пленных украинцев для привлечения внимания мирового сообщества к делу их скорейшего освобождения. «Мы имеем на востоке соседа, который хочет нас пленить, но хорошо, что на западе есть Польша — наш добрый сосед, поддержку которого мы ощущаем», — сказал митрополит Епифаний, выражая благодарность достопочтенным гостям за визит. Со своей стороны Бартош Чихоцкий заверил его блаженство, что Польша готова содействовать Украине на пути ее проевропейского развития. В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками».

То, что послы иностранных государств навещают главу Православной церкви Украины, новостью не является. На следующий день после польского дипломата Епифаний встретился с послом Японии на Украине Такаши Кура и руководителем политического отдела посольства Дайсуке Минамино. ПЦУ информировала, что «господин посол поздравил предстоятеля поместной Украинской православной церкви с выдающимся событием — получением томоса об автокефалии, и отметил, что духовная независимость является чрезвычайно важной. «Мы поддерживаем целостность и единство Украинской православной церкви», — сказал Кура». Однако визит посла Польши является событием иного порядка как в виду сложной и драматичной истории польско-украинской религиозной истории, так и нынешней ситуации, связанной с церковным конфликтом на Украине. Ведь дело в том, что Православная церковь Украины не пользуется поддержкой Польской автокефальной православной церкви, ее предстоятеля — митрополита Саввы и архиереев.

Pomisna.info Встреча Епифания и Такаши Кура

ПАПЦ неоднократно высказывалась по этому вопросу, начиная с прошлого года. В январе сего года Савва объяснил свою позицию в интервью польскому еженедельнику Polityka. Митрополит уточнил, что он не против автокефалии для украинских православных, но на канонических условиях. Ведь «раскольники с Украины, создавшие Киевский патриархат и автокефалию», были исключены из церковного общения Московским патриархатом, и «только он имеет право вернуть их в лоно Церкви, а не константинопольский патриарх Варфоломей». Савва подчеркнул, что позиция ППЦ «независима от Москвы» и выработана на основе православных догм и канонов. При этом он выразил опасение сложившейся ситуацией и назвал опасным для интересов Польской православной церкви предоставление Фанаром томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

«Я уже говорил о каноническом праве, — уточнил митрополит. — Нарушение его — плохой прецедент. Не исключено, что в Польше, где проживает более миллиона украинцев, появится группа верующих, для которых Филарет (почетный патриарх ПЦУ — С.С.) попытается организовать свои приходы в Польше. Недавно я слышал, что «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже изучал возможности визита Епифания в Польшу. Нас ждет хаос».

Kremlin.ru Митрополит Варшавский и всея Польши Савва (на переднем плане)

Нежелание ПАПЦ иметь дело с «украинскими раскольниками» вызвало бурную негативную реакцию варшавского салона. Некоторые издания поспешили попенять польским православным епископам на то, что они «легко забыли, насколько трудно было их Церкви получить автокефалию, потому что Москва ее не приняла… Россия, конечно, нелегко смирится с потерей, некоторые ее священнослужители угрожают Украине ужасными последствиями. Трудно представить, чтобы эти последствия поддержали иерархи из Польши». Таким образом, Польской автокефальной православной церкви предлагалось трудные канонические вопросы решать, исходя из «политической целесообразности». Однако в апреле ПАЦП еще раз подтвердила свою позицию на уровне Архиерейского собора. Как говорилось в его заявлении, «автокефалия Церкви на Украине должна основываться на догматических и канонических нормах всей Церкви, а не группы раскольников».

Противоположную позицию заняли в Католической церкви в Польше. Связанные с ней издания провозглашали, что «Православная церковь Украины декларирует свою открытость католицизму со Святым престолом» и «при каждой возможности подчеркивает, что хочет вернуться к традициям бывшей Киевской митрополии, которая до ее поглощения Россией поддерживала контакты с Римом». Комментируя эти суждения, один из членов экуменической группы Конференции польского епископата владыка Опольский Анджей Чайя выражал надежду на то, что «создание Православной церкви Украины может оказать положительное влияние на диалог Католической церкви с Православием в широкой перспективе. На востоке Европы был создан новый партнер этого диалога — автокефальная ПЦУ. Я полагаю, что Москва станет менее доминировать в православном мире, а роль Константинополя будет усилена». В этом взгляде было больше политического, чем экуменического, ведь главным выставлялось то, что новая Церковь далека от России, остальное — второстепенное.

Klearchos Kapoutsis Собор Святого Георгия в Фанаре

Однако если говорить о польской дипломатии, то в религиозной сфере на Украине ее до сих пор преимущественно интересовало положение общин католиков латинского обряда, которые объединяют проживающих в этой стране поляков. Возможно, что визит посла Польши в гости митрополиту Епифанию в этой связи является всего лишь данью вежливости, и какого-то серьезного продолжения не последует. Но что, если нет?