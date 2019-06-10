Вслед за некоторыми российскими изданиями, на наш взгляд, излишне оптимистически объявившими, что «Москва увела Токио с мирного договора на тему безвиза», это мнение разделил и авторитетный специалист по японо-российским отношениям, профессор университета Цукуба, политолог Накамура Ицуро.

Япония

«Фактически на этих переговорах (министров иностранных дел и обороны двух стран в формате «2+2» — А.К.) вопрос о мирном договоре был закрыт. Вместо него Россия и Япония отменят визы на всей территории для граждан друг друга. Тогда те японцы, которые захотят заняться экономической деятельностью на северных территориях, смогут туда приезжать без визы, только с паспортом. Это такой же переломный момент в истории двусторонних отношений, каким была Совместная советско-японская декларация 1956 года», — считает эксперт.

Eurasia.expert Накамура Ицуро

Если бы дело обстояло именно так, оставалось бы только аплодировать здравомыслию и политическому реализму премьер-министра Японии Абэ Синдзо и министра иностранных дел его кабинета Коно Таро. А также рукоплескать искусству российских политиков и дипломатов, убедивших-таки японских партнеров ради более широких интересов своей страны, в том числе в области безопасности, отказаться от неосуществимых планов отторжения российских дальневосточных земель. Однако у автора этих строк существуют немалые сомнения в том, что дело обстоит именно так.

Проследим за логикой японского политолога.

«В Синей книге дипломатии японского МИД, опубликованной 10 мая этого года, исчезло упоминание о том, что эти четыре острова принадлежат Японии — фраза, которая была неизменной до сих пор. Это та позиция, с которой Япония до сих пор вела переговоры. Таким образом, возврат островов становится невозможным. И свободные посещения без виз, и экономическая деятельность на островах будут вестись на основе российского законодательства», — утверждает Накамура.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Как сообщает РИА Новости, по мнению эксперта, новая страница в истории российско-японских отношений будет заключаться в том, что переговоры о мирном договоре будут завершены, а визы — отменены на всей территории. Он прогнозирует, по сути, полную капитуляцию кабинета Абэ, заявляя: «Это будет новый старт. В этом смысл этих переговоров «2+2». Этим объясняется и отказ глав МИД двух стран предать огласке содержание переговоров. Это означает, что они приняли решение не вести больше переговоров о мирном договоре, а объявление об этом сделают на саммите в Осаке (G20 пройдет в Осаке 28−29 июня — А.К.) Путин и Абэ», — сказал политолог.

Mofa.go.jp Таро Коно

Предсказания политолога тянут на сенсацию, но только для дилетантов в вопросах японо-российских отношений. Это тем более удивительно, ибо профессора Накамуру назвать дилетантом нельзя. РИА Новости представляет его как «одного из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике — доктор наук, политолога, автора многочисленных книг о РФ». Будучи знакомым с некоторыми из его трудов, могу отметить оригинальность и смелость суждений профессора.

И всё же действительно ли не Абэ, а японский политический класс в целом «созрел» до того, чтобы согласиться прекратить неприлично затянувшуюся «тяжбу» о принадлежности Курил, и японцы готовы удовлетвориться «совместной хозяйственной деятельностью» и «безвизом» для них при поездках на острова? Да еще признать российское законодательство на «северных территориях», что, как обоснованно опасаются в Токио, явится ни чем иным, как признанием суверенитета России на южных Курилах? Тогда надо отменять одобренную обеими палатами японского парламента резолюцию 2009 года, провозгласившую суверенитет Японии над российскими островами Кунашир, Итуруп, Шикотан и группой островов Плоские (Хабомаи), распускать «общенациональное движение за возвращение исконных северных территорий». А также уничтожать все географические карты с указанием южных Курил как «японских», переписывать школьные учебники и исправлять многое другое в политике и пропаганде Страны восходящего солнца.

Виктор В Курильские острова на карте

В связи с этим возникает неизбежный вопрос, позволят ли японские политические круги, включая как правящие, так и оппозиционные, «закрыть», как объявляет профессор Накамура, «вопрос о мирном договоре», что равнозначно прекращению выдвижения территориальных притязаний к Российской Федерации? И как на это посмотрят из Вашингтона, откуда и была инспирирована кампания «борьбы за северные территории», призванная блокировать успешное развитие отношений Японии с СССР, а теперь Россией? Перечень вопросов к уважаемому японскому профессору в связи с его весьма смелым предсказанием можно было бы продолжить.