Турция называет новые даты получения С-400

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным газеты HaberTürk, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что зенитные ракетные комплексы С-400 будут доставлены не в июне, как заявлялось ранее, а чуть позже. Акар отметил, что Турцию окружают страны с самолетами и ракетами. «В целях обеспечения безопасности 82 миллионов граждан нашей страны мы приняли решение приобрести ряд систем. Одной из них является система противовоздушной обороны. Системы С-400 был выбраны в рамках этой задачи. Наши органы, соответствующие учреждения, министерства установили ряд критериев. Решение по С-400 было принято в результате последовательных исследований и исходя из этих критериев. Приобретая С-400, мы имеем совместное производство, а также возможность экспорта. Эта сделка подписана и завершена. Турецкий президент повторял это много раз», — добавил он. Министр отметил, что у партнеров Турции по НАТО есть вопросы касательно С-400 и F-35. «Есть мнение, что F-35 могут быть обнаружены ЗРК С-400, и это может привести к проблемам. Мы утверждаем, что С-400 и F-35 близки друг к другу. Давайте обсудим этот вопрос. Обсудим его с помощью рабочей группы, НАТО и двусторонних делегаций. И С-400, и F-35 — необходимость для Турции. Мы продолжаем переговоры с нашими американскими друзьями и союзниками. Наши учреждения и организации подробно оценивают последнее предложение американцев. Обсуждения на эту тему закончатся в октябре-ноябре этого года. В случае успешного диалога, мы намерены расширить нашу работу. В связи с приобретением С-400 между учреждениями России и Турции были заключены договоры. Однако мы можем не успеть получить С-400 в июне. Системы будут доставлены в ближайшие месяцы. Процесс запущен», — сказал Акар.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

США приостанавливают обучение турецких пилотов

Как передает новостное интернет-издание AktifHaber, поскольку Анкара не намерена отказываться от приобретения С-400, американцы серьезно задумались над тем, чтобы приостановить обучение турецких летчиков пилотированию истребителей пятого поколения F-35. «Союзники по НАТО Турция и США на протяжении долгих месяце не могут урегулировать вопросы по поводу приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Турецкие пилоты обучаются эксплуатации F-35 на военной базе Люк в штате Аризона. В эти дни стоит вопрос о том, чтобы вывести Анкару из программы F-35. Неизвестно, будут ли турецкие пилоты направлены обратно в Турцию или же им будет позволено ожидать окончательное решение вопроса участия Анкары в проекте», — пишет издание.

Senior Airman Brett Clashman, U.S. Air Force F-35A

ЕС: Турция продолжает отдаляться от Союза

По информации обозревателя турецкой службы Euronews Гюльсум Алан, еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что в ходе переговоров с Турцией о вступлении в Евросоюз не предусмотрено обсуждение новых глав. Хан представил в Комитет по внешним делам Европейского парламента пакет расширения Союза, охватывающий 7 стран, в том числе затрагивающий Турецкую Республику. В докладе говорится, что, как и в предыдущие годы, в Турции наблюдается серьезный спад в области прав человека и демократии. Кроме этого впервые были выдвинуты опасения по поводу экономики государства и соблюдения принципов свободного рынка в стране. По словам Хана, нарушения прав человека в Турции углубляются, страна отстает во многих областях, включая экономику. «Турция продолжает отделяться от ЕС», — добавил он.

Европейские парламентарии реагируют на пытки в Турции

Согласно сообщению, опубликованному в интернет-издании Samanyolu Haber, португальский член Европарламента Ана Гомес вынесла на повестку дня коррупцию и пытки дипломатов в Турции. Парламентарий отметила, что политическая стабильность не является единственной ценностью, и потребовала от ЕС оказать должное давление на Турцию, чтобы та вернулась в русло правового государства. «Каковы наши ценности? Наши ценности — права человека, демократия и верховенство закона. Вот почему наша политика в отношении Западных Балкан и Турции должна быть основным элементом и стратегией поддержки гражданского общества. Таким образом, гражданские общества могут приложить более эффективные усилия в отношении своих правительств и руководителей, чтобы обеспечить восстановление прав человека», — сказала Гомес.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношение Турции к ЕС

Турция осталась одна в Средиземном море

Как передает турецкая редакция радиостанции Deutsche Welle, США выразили поддержку Кипру, члену Европейского союза, который в последнее время стал центром внимания из-за разногласий с Анкарой в вопросе поисков природного газа на востоке Средиземного моря. Глава комитета внешних сношений Палаты представителей США Элиот Энгель заявил, что нужно усилить сотрудничество с Кипром и Израилем в целях обеспечения мира и безопасности в восточном Средиземноморье, а также в целях противодействия влиянию России на природные ресурсы региона. Энгель на встрече с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом отметил, что впечатлен программой Кипра по поиску природного газа в Средиземном море. «Это начало. И я считаю, что Владимир Путин в России не сможет и не должен контролировать ситуацию», — сказал конгрессмен. Энгель также отметил важность сотрудничества Кипра с Израилем. «Меня очень радует перспектива сотрудничества нашего союзника Израиля с Кипром. По-моему, у нас есть беспрецедентная возможность для мира и сотрудничества», — добавил он.

United States Congress Элиот Энгель

«Таких жертв, как я, в Турции 515 тысяч человек»

Турецкая редакция телеканала Euronews рассказывает своим зрителям историю профессора Халука Саваша — одного из десятков тысяч человек, которые пострадали от «указов с силой закона», используемых правящей Партией справедливости и развития (ПСР) для репрессий в Турции. После сообщения телеканала о том, что неизлечимо больной раком профессор не может покинуть страну для лечения за рубежом из-за того, что государство аннулировало его паспорт, в социальных сетях началась акция под хештегом #HalukSavaşaPasaport. В результате власти вернули ученому его документы. В новом интервью для телеканала Euronews профессор рассказал о том, что после попытки переворота в 2016 году власти использовали путч как предлог для чисток. «Таких, как я, жертв репрессий властей — 515 тысяч человек. В обществе накопилось чувство виктимизации. Присутствует постоянное унижение. К людям относятся как к террористам, увольняют», — рассказал он.

Греки-киприоты ждут «горячий сценарий» в Средиземном море

По данным газеты BirGün, со ссылкой на СМИ греков-киприотов, вероятность продвижения Турции на морском участке на юге Кипра в поисках природного газа остается высокой. Что, по их мнению, может стать причиной «горячего столкновения». Греческие СМИ пишут, что в регионе преобладает тревожная тишина из-за присутствия турецкого исследовательского корабля Fatih, который начал бурение на Кипре. Газета Fileleftheros в статье под заголовком «Анкара готовится к буре» утверждает, что Турция направит второй корабль к берегам Кипра для поисков природного газа и бурения. «Становится ясно, что Турция пойдет дальше в поисках природного газа на юге Кипра, что делает более вероятным осуществления сценария с горячими последствиями», — пишет газета.

dimitrisvetsikas1969 Кипр

Вашингтон вызволил из турецкой тюрьмы еще одного человека

Как сообщает интернет-издание TR724, президент США Дональд Трамп сказал, что гражданин США и сотрудник NASA Серкан Гелге, который находился в турецкой тюрьме в течение трех лет, был выпущен из тюрьмы и находится под домашним арестом. По словам американского президента, Гелге в ближайшее время будет отправлен в США. «Я только что узнал, что Турция выпустила заключенного, которого мы хотим вернуть, и поместила его под домашний арест. Оттуда в ближайшее время он будет доставлен в Америку. Я хочу поблагодарить президента Турции Реджепа Тайира Эрдогана за помощь в этом вопросе. Это здорово! Хотите называйте его заключенным, хотите заложником, он освобожден, в настоящее время находится под домашним арестом. И это хорошая новость, что он скоро будет отправлен в Америку», — сказал Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

За последние три месяца каждый турок обеднел на 839 долларов

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкая лира

По данным деловой газеты Dünya, экономика Турции сократилась в последние три месяца 2018 года на 3%. А за первый квартал 2019 года экономика страны сократилась еще на 2,6%. Доход на человека за этот период снизился на 839 долларов, составив 8507 долларов США. За это время промышленность Турции сократилась на 4%, строительный сектор сократился на 10%. Все виды финансовых или физических активов, способных генерировать доход и формировать фиксированный капитал, сократились на 13%. «Выход из кризиса будет длиться долго. Цифры достаточно серьезны, чтобы показать, что падение национального дохода будет продолжаться и в апреле-июне», — пишет газета. Экономика Турции, которая вступила в экономический кризис (рецессия) в 2018 году, продолжила сокращаться в 2019 году.

Каждый пятый человек в Турции под подозрением

Газета Cumhuriyet пишет о речи Эрдогана, в которой он озвучил новые реформы в судебной системе страны. Турецкий президент заявил, что, согласно новым шагам, судебная система будет следовать определенным мерам при требовании об аресте подозреваемых. «Арест — это исключительная мера. В нашем видении судебный процесс без ареста является основным методом досудебного разбирательства», — сказал Эрдоган. Президент пообещал, что суды будут работать 24 часа в сутки. Кроме этого, Эрдоган отметил, что власти предприняли важные шаги в области свободы слова. «Свобода слова — самая важная составляющая демократии», — сказал он. В новой реформе судебной системы, по словам президента, есть две фундаментальные перспективы, девять задач, 63 цели и 256 дел для выполнения. Однако, по мнению газеты, всё то, что описывал Эрдоган в своей речи, не отражает действительности. «Действия правящей партии за последние годы показали, что основным понятием для партии Эрдогана является наказание граждан. Согласно данным, на конец 2018 года можно наблюдать, что каждый пятый гражданин находится под подозрением», — пишет Cumhuriyet.

Коротко, но важно

В Турции продолжается «охота на ведьм» в вооруженных силах страны. На этой неделе прокуратура выдала ордер на арест 74 офицеров, 32 из которых являются действующими военнослужащими. Прокуратура Стамбула в рамках расследований в рядах ВС Турции вынесла решение по задержанию 74 военнослужащих. Среди тех, на кого был выдан ордер на арест, оказались шесть полковников, два подполковника и три майора.

Охота на ведьм

Помощник председателя главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Фаик Озтырак обнародовал доклад о прошедших местных выборах и об аннулировании результатов выборов мэра Стамбула. По словам политика, процесс, связанный с отменой выборов мэра главного мегаполиса страны, повлиял не только на жителей Стамбула, но и на всех 82 млн граждан страны.

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу встретился с лидерами общественности и представителями некоммерческих организаций юго-восточной провинции Диярбакыр. «В последнее время я вижу, как некоторые политики приписывают победы в Сирии себе, а поражения — нам. Пусть они знают, что они находятся в глубоком заблуждении», — заявил он на встрече.