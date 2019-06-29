Книга историка Андрея Елпатьевского (1931−2010) посвящена пребыванию в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны и после ее окончания граждан Испании. Исследователь сосредоточил свое внимание на двух группах из них: интернированных и военнопленных из сражавшейся на стороне Германии Голубой дивизии (Division Azul или 250. Einheit spanischer Freiwilliger, согласно номенклатуре вермахта).

Интернированные состояли из моряков и военных летчиков и ряда других, более малочисленных категорий (часть детей республиканцев («детей войны»), преподавательского состава и т. д.), которые после завершения гражданской войны в Испании (1936−1939) не захотели остаться в СССР. В последующем к ним присоединились испанские граждане, задержанные бойцами Красной армии и советской военной администрацией на территории Восточной Европы и Германии.

На основе анализа различных источников Елпатьевский установил количество интернированных испанцев (270), из которых 37 умерло. Также он откорректировал статистические данные по военнопленным. Их число он оценил в 501 человека (ранее в научной литературе встречались данные от 452 до 464 солдат и офицеров). Из них скончалось 159.

Работа знакомит читателя и с современной испанской историографией по Division Azul (Ксавьер Морено Хулиа, Хосе Луис Родригес Хименес).

Одновременно ученый подробно изложил оценки причин «восточного похода» дивизии ее офицерами. Так, один из командиров испанцев, генерал Эмилио Эстебан-Инфантеса, утверждал, что

«мы закончили нашу внутреннюю войну нашей общей и абсолютной победой постулатов национальной независимости и традиционных испанских чувств в отношении попытки экспансии и коммунистического господства, но мы в то же самое время прекрасно отдавали себе отчет в том, что Советская Россия нам не простит никакого своего поражения».

А потому правительство Франко

«считало вопросом более чем политическим свое решение о формировании дивизии испанских добровольцев… и отправке ее символически сражаться против советской армии».

Также генерал пребывал в уверенности, будто изначальный «дух рабства»

«сделал возможным коммунизм, который будет продолжаться до тех пор, пока русская душа не вернется к той гармонии, которая царила при политическом порядке древних торговых независимых республик Пскова и Новгорода».

Банальный взгляд на Россию и вместе с тем очень хорошо характеризующий его носителя, с классическим переносом собственных фобий и пороков на другого. Впрочем, это уже не история, а медицина.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».