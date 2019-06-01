Папа Римский Франциск совершает апостольский визит в Румынию. Одним из важнейших пунктов его программы стала встреча и общение с румынскими православными. Румынская православная церковь — первая в стране по числу паствы. Согласно переписи 2011 года, ее прихожанами является 86% населения, помимо того, за пределами Румынии проживают многочисленные верующие. И они зависят от доброго отношения к ним Католической церкви, которая оказывает им помощь. Известно, что Ватикан способствовал предоставлению румынским православным общинам за границей 426 мест отправления культа — 306 в Италии и 120 в прочих западноевропейских странах.

Basilica.ro Папа Франциск и патриарх Даниил

31 мая папа Франциск встретился в резиденции православного патриархата в Бухаресте с патриархом Даниилом и членами Священного синода, сообщает Vatican News. В своем обращении понтифик отметил, что сердцем апостольской проповеди наших Церквей является Воскресение Господне, нас объединяет вера свидетелей Воскресения — апостолов Петра и Андрея. Будучи кровными братьями, они пролили кровь за Господа, и это напоминает о братстве крови, которое на протяжении веков не переставало орошать и укреплять наш путь. Нужно идти вместе, не вспоминая о былых предрассудках, анафемы и недобрые времена, которые запирают нас «в порочном круге и ведут к бесплодным отношениям»; следует помнить о здоровых и крепких корнях первых веков, отметил Франциск. Память о совместном пути побуждает нас двигаться в будущее, осознавая нынешние различия, внимательно слушая Господа, подобно ученикам на дороге в Эммаус.

Михаил Нестеров. На пути в Эммаус. 1897 г

В свою очередь, румынский патриарх, выступая в кафедральном Соборе спасения нации, куда он пригласил папу, отметил, что в строительстве этого храма есть весомая доля католиков. Возведение собора началось в конце марта 2011 года и продолжалось восемь лет. Но еще в 1999 и 2002 годах папа Иоанн Павел II предложил возглавлявшему тогда Румынскую православную церковь патриарху Феоктисту финансовую помощь в размере 200 тысяч долларов. Эти средства в 2017 году стали частью суммы, вложенной в покупку колоколов для Собора спасения нации у австрийской католической компании Grassmayr. «В православной и католической традиции колокола имеют очень глубокую символическую ценность: они представляют голос Бога, призывающий людей к молитве и братскому сотрудничеству», — подчеркнул Даниил. Он отметил, что Франциску и присутствующим в соборе католикам была предоставлена возможность произнести молитву «Отче наш» на латинском языке и исполнить несколько католических пасхальных песнопений. После чего молитва «Отче наш» была произнесена на румынском языке и прозвучали православные пасхальные песнопения.

Марна Захарова ИА REGNUM Святой Иоанн Павел II

Накануне визита папы Франциска многие католические средства массовой информации и аналитики подчеркивали, что он будет иметь важное значение для католическо-православного диалога. Вспоминалась в этой связи недавняя поездка понтифика в Болгарию, где местная Православная церковь приняла его довольно холодно. Встреча папы в Румынии выглядит совершенно иначе. Как отмечает один из католических журналистов, есть разительный контраст между тем, как Франциск молился в одиночестве в соборе святого Александра Невского в Софии 5 мая, и тем, сколь много верующих присутствовало в Соборе спасения нации в Бухаресте. Румынская церковь «гораздо более открыта для экуменической деятельности, чем Болгарская церковь», подчеркивает эксперт, хотя в ней имеют место быть и консерваторы, закрытые для общения с другими христианскими конфессиями. Тем не менее патриарх Даниил и румынская православная иерархия тепло встретила понтифика.

Klearchos Kapoutsis Собор Святого Георгия в Фанаре

И, возможно, дело не только в признательности за литургическое пространство, предоставленное католическими сообществами румынским православным приходам в Западной Европе. Православное сообщество сегодня переживает непростые времена. Конфликт между Константинопольским патриархатом и Московским патриархатом, спровоцированный волюнтаристскими односторонними действиями Фанара на Украине существенно нарушил ход экуменического диалога между православными и католиками. Дело дошло до того, что ватиканская газета L'Osservatore Romano опубликовала на днях своего рода инструкцию на тему, как католикам следует реагировать на разделения внутри православия и как относиться к недавним событиям на Украине. Вместе с тем жесткий клинч, в который вошли Москва и Фанар, по мнению некоторых аналитиков, дает шанс другим православным Церквям поднять свой статус.

Так, комментируя визит папы Франциска, известный румынский журналист Кристиан Унтяну предложил стать плацдармом экуменического диалога Румынии, как «латинской стране, окруженной славянскими соседями». По его словам, посещение Румынии понтификом открывает «окно» для этого. Данная инициатива фактически подсвечивает вывод, который можно сегодня сделать по итогам конфликта между Константинопольским и Московским патриархатами: чего стоит формально декларируемое православное единство, если с Католической церковью некоторым православным Церквям проще найти общий язык, чем друг с другом? Конечно, остается фактор консервативных верующих, для которых католики остаются «еретиками». Но этот путь не имеет перспективы.

Travel365.it Монастырь Сакро-Спеко в Субьяко

К слову, интересные новости приходят в эти дни из Италии. В среду, 29 мая, в итальянском монастыре Сакро-Спеко в Субиако состоялась экуменическая церемония, во время которой аббат Мауро Меаччи передал частицу горной породы из скита священнику Сергию Филиппову, настоятелю Иоанно-Предтеченского подворья Новоспасского монастыря в Сумароково. Отец Сергий является инициатором проекта создания церкви во имя святого Бенедикта Нурсийского в своем подворье. Частица пещеры, в которой подвизался святой Бенедикт, станет первым камнем нового храма. По словам аббата Субиако, это сделано в «знак дружбы с братьями-монахами из Русской православной церкви — общие корни христианской веры и монашества не оставляют нас равнодушными». Очевидно, что такой шаг заставляет заново сформулировать принципы христианского единства. Кто сделает это первым? Возможно, Румынская православная церковь. Или все-таки вперед выйдет Московский патриархат? Время покажет.