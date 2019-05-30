Полгода назад в свет вышел первый том двухтомника «Студенческие отряды Архангельской области», посвященный 50-летию областных студенческих отрядов. Издание вышло под редакцией Андрея Жилина, бывшего второго секретаря Архангельского обкома ВЛКСМ, а до этого заведующего отделом студенческой молодежи обкома.

Первый том книги документов и воспоминаний «Студенческие отряды Архангельской области»

Редактор книги Андрей Жилин, бывший секретарь Архангельского обкома ВЛКСМ и ранее заведущий отделом студенческой молодежи

Книга — это удачный пример, когда ветераны собрались и достали из столов и альбомов свои фото, воспоминания и документы. Материала оказалось столько, что картина работы ССО в 1966—1991 годах сложилась целостная, в ней все ключевые стройки Архангельской области, где работали студенческие отряды.

Самые значительные строительные объекты ССО в Архангельской области: строительство железной дороги Архангельск — Карпогоры, Савинского цементного завода, дороги Архангельск — Лешуковское, железнодорожного моста через реку Пинега у поселка Луковецкий, цеха Соломбальского, Архангельского и Котласского ЦБК, веток Северной железной дороги, Архангельской глазной клиники, плавательного бассейна, областной больницы, 23-го лесозавода, телефонной станции, Дворца пионеров, лесозавода №32 в Онеге, стадиона в Северодвинске, Каргопольской и Няндомской птицефабрик, Коношского свинокомплекса и комбикормового завода, автодороги Архангельск — Вологда, Онежского бокситового комбината, газопровода «Сияние Севера» и реставрации Соловецкого монастыря, Спасо-Преображенского собора в Холмогорах, часовен Кенозерья, церквей в селе Шелоховская (Архангело).

Мэр города Северодвинска в 1996-2009 годах Александр Беляев (1952-2012) — в 1973 году боец студенческого отряда АЛТИ «Лотос-73»

В книгу вошли документы отдела социально-политической истории Государственного архива Архангельской области, архивов музеев Северного государственного медицинского университета, Северного Арктического федерального университета, Архангельского колледжа телекоммуникаций, Архангельского техникума строительства и экономики, личных архивов 60 руководителей ССО разных времен, материалы периодической печати — областных газет «Правда Севера» и «Северный комсомолец». Финансировали издание предприятия возглавляемые бывшими стройотрядовцами, правительство Архангельской области, Котласский ЦБК.

Редактор книги о студенческих отрядах Андрей Жилин рассказал о дальнейшем: «Заканчивается работа над вторым томом, который мы планируем выпустить в сентябре 2019 года к 60-летию Всесоюзного движения ССО. В нем документы, воспоминания и фотосвидетельства работы отрядов с 1991 года по настоящее время. Там будет информация о всероссийской студенческой стройке «Поморье» на космодроме Плесецк, где работали до 20 архангельских отрядов числом до 500 студентов, об отряде «Гандвик» убирающем мусор на архипелаге Земля Франца-Иосифа, о работе студентов из Архангельской области на строительстве космодрома Восточный, в педагогическом отряде «Опора», на формировании реставрационного отряда по ремонту церквей Русского Севера. Помощниками в создании второго тома стали командир областного штаба студенческих отрядов Владимир Соболев, и начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Архангельской области Григорий Ковалев. Кстати, Архангельская область — один из трех регионов страны, где областное правительство финансирует штаб студенческих отрядов.

Идет работа по книге о студенческих отрядах Севмашвтуза — она выйдет в свет к декабрю 2019 года, еще одно издание планируется в 2021 году к 55-летию ССО АГМИ-АГМА-СГМУ».

Экскурсоводы отряда «Биармы» Архангельского педагогического института. Соловки, 1986 год

К сожалению, тираж первого тома в 400 экземпляров разошелся мгновенно, не попав даже в районные библиотеки Архангельской области. Исправить данную ситуацию редакторы планируют, вывесив электронный макет на сайте областного штаба студенческих отрядов. Тираж второго тома будет увеличен и ожидается в библиотеках области.