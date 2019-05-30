40 лет назад вышел триллер «Побег из Алькатраса» — одна из последних картин Дона Сигела, режиссера знаменитого «Грязного Гарри», и тоже с берущим строгой сдержанностью Клинтом Иствудом в главной роли.

Цитата из к/ф «Побег из Алькатраса». реж Дон Сигел. 1979. США

Если вы знакомы с американским кино, то Клинт Иствуд не нуждается в представлении. Оскароносный режиссер, умеющий играть по обе стороны камеры, молчаливый герой вестернов и антивестернов, определивших судьбу Иствуда, который хотел стать музыкантом, но попал в кино больше полувека назад, настоящая легенда и всегда живой символ мужественности, справедливости и добра с револьвером. Но в день рождения «бессмертного» Человека без имени я хочу вспомнить роль без шляп, коней и пистолетов.

Цитата из к/ф «Побег из Алькатраса». реж Дон Сигел. 1979. США

«Побег из Алькатраса» основан на реальных событиях. Сюжет фильма — не поверите — о побеге из «Алькатраса», самой известной и, говорят, самой страшной тюрьмы прошлого века, куда попадали бандиты, маньяки, серийные убийцы и беглецы из других тюрем. В тюрьме по прозвищу «Скала» еще сидел Аль Капоне. В фильме про этого легендарного гангстера даже есть забавная сцена. В общем, в 1962 году Фрэнк Моррис вместе с двумя другими заключенными, братьями Энгли, умудрился спланировать побег, хотя никто не сомневался — сбежать из «Скалы» невозможно. Беглецы не были найдены, и предполагается, что они утонули, когда переплывали на самодельном плоту.

Основное внимание Дон Сигел уделяет — как это ни странно — планированию побега и самому побегу. Вообще удивительно, как «Побег из Алькатраса» похож на «Побег из Шоушенка». Точнее, наоборот. Одна из лучших экранизаций Стивена Кинга вышла только в 1994 году. Этот идеал режиссуры и голливудского сторителлинга и просто великое произведение Фрэнка Дарабонта (есть еще «Зеленая миля» — опять же по Кингу) тоже о побеге, но выглядит гораздо сказочнее триллера Дона Сигела, а размышления о побеге и сам побег скрыты от людских глаз, как узкий тоннель в стене, спрятанный беглецом за киношным плакатом. Эскапизм, такой эскапизм.

Цитата из к/ф «Побег из Алькатраса». реж Дон Сигел. 1979. США

Истории эти абсолютно разные, собственно, как и эстетика, и атмосфера, но главное отличие фильмов в том, что Сигел, от которого Иствуд-режиссер перенял стиль и смыслы, очень подробно изображает план побега, то есть то, что Дарабонт показывает как поразительный сюжетный поворот. Впрочем, оба «Побега» рассказывают о творчестве как единственном пути к спасению, духовному и телесному. Неслучайно один из «гостей» «Алькатраса» отрубает себе пальцы топором, когда узнает, что теперь ему навсегда запрещено рисовать. Только человек творческий может выжить в месте, где все, что у тебя есть, — это время. Вот и хмурый герой Иствуда, как и герой Тима Роббинса (актер получил единственный «Оскар» за роль в иствудовской «Таинственной реке»), проявляют не только смелость, но и смекалку. Оба читают Библию и выбираются из тюрем через дыры в стенах, и оказываются в воде. Правда, побег из Шоушенка чуточку грязнее. Как видно, оба «Побега» еще и про несправедливость и хрупкость жизни.

Главная тема этих фильмов — надежда, символом которой у Сигела становится цветок. Одинокий узник рисует цветок на холсте, а жестокий, злоупотребляющий властью начальник сжимает цветок в руках, потому что «это против правил», а «некоторым людям предназначено никогда не покинуть «Алькатрас» живыми».

Цитата из к/ф «Побег из Алькатраса». реж Дон Сигел. 1979. США

Понятно, что побег состоится, и здесь проявляется решающее отличие двух «Побегов». Один — приключение, другой — драма. Сигел вообще очень подробно показывает не только то, как арестованные выбираются из тюряги (Фрэнк в общих чертах выкладывает все за обедом), но и внутренний порядок «Скалы» — что можно и что нельзя, и жизнь по понятиям — кто ищет «новую сучку» и кто ненавидит «ниггеров». Фрэнк, а значит и мы вместе с ним, изучает непробиваемый «Алькатрас», где, как говорит начальник, за решеткой люди делают то, что им сказано, потому что «мы не делаем добропорядочных граждан, но мы делаем хороших заключенных».

Цитата из к/ф «Побег из Алькатраса». реж Дон Сигел. 1979. США

Выясняется, что главный герой не только не знает, когда у него день рождени, — детство, говорит, было коротким, — но и то, что сбежал из нескольких тюрем, поэтому оказался на острове. Вот только предупреждение, что «никто никогда не сбегал из «Алькатраса», звучит для Фрэнка как вызов. И если у Дарабонта побег действительно голливудский, то у Сигела — реалистичный, то есть показан сухо, без шоушенковской элегантности и сентиментальности. Однако художественная лаконичность не значит, что история подана скучно — вы удивитесь, но даже в застенках люди не забывают острить. Режиссер заставляет зрителя поверить — если бы эти события действительно произошли, то это произошло бы именно так. Заговорщики мастерят головы из папье-маше, спасательный плот и жилеты из дождевиков, а дорогу на волю пробивают ложками. Разумеется, в таких фильмах всегда есть малость везения — тут недосмотрели, там не заметили. Но разве в жизни бывает иначе, без удачи?

Цитата из к/ф «Побег из Алькатраса». реж Дон Сигел. 1979. США

Сигеловский реализм — не просто сырое изображение побега. Кинематографическая ценность фильма в построении старого доброго саспенса, который работает и со стороны заключенных, когда охрана ничего не подозревает, и наоборот. Зато зритель все видит, знает и понимает. А часть истории вообще показана в тишине — в кино выразительнее слов может быть только действие: от выкапывания решетки и лепки муляжей до лазанья по шахтам, на крышу и бегом к заливу. Здесь нет затянутостей и красивостей, нет ничего лишнего. Это образец грамотного, прямолинейного, пусть для кого-то старомодного, как сам Клинт Иствуд, нарративного кино. «Побег из Алькатраса» — один из лучших фильмов о тюрьме, решимости и достоинстве. Мрачное и напряженное «мужское» кино всех времен, поэтому если вдруг не видели, сегодня — самое время.