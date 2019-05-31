Министерство обороны США остановило разработку нового перехватчика Redesigned Kill Vehicle (RKV), предназначенного для системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) GMD (Ground-based Midcourse Defense). Решение было принято заместителем министра обороны по исследованиям и разработкамМайклом Гриффином. Что стало причиной такого решения, и как оно может повлиять на перспективы развития американской системы ПРО?

Raytheon Company Перехватчик EKV (Exoatomospheric Kill Vehicle)

Почему разработка RKV была заморожена?

В ходе последних испытаний была выявлена некая техническая проблема (её характер засекречен), которая, судя по всему, поставила под вопрос саму идею дальнейшей разработки RKV. Надо сказать, что о проблемах с перспективным перехватчиком было известно и раньше — сроки исполнения работ были сдвинуты на два года в марте 2019 года — первые лётные испытания должны были бы пройти в 2022 году, а принятие на вооружение в 2025 году. Относительно сложившейся ситуации заместитель директора Агентства по противоракетной обороне США (MDA) контр-адмирал Джон Хилл пояснил, что в очередной раз идти по пути производства недоработанных изделий и заниматься их доведением во время эксплуатации его организация не хочет. При этом Майкл Гриффин считает, что имеющийся план разработки RKV нежизнеспособен, поэтому и было принято решение заморозить исполнение контракта с Boeing до тех пор, пока не будет найден оптимальный путь развития системы GMD. При этом никакой информации о том, как долго Пентагон будет искать альтернативные варианты, распространено пока не было.

The Missile Defense Agency Межконтинентальная мишень для боевых испытаний класса баллистических ракет перед стартом

Что касается финансовой стороны вопроса, то на момент февраля 2019 года на разработку RKV было израсходовано около $672 млн из $1 млрд, который был выделен согласно контракту.

Каковы дальнейшие перспективы модернизации GMD?

Практически ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что на нынешнем этапе система ПРО GMD, состоящая из 44 противоракет GBI (ещё 20 дополнительных противоракет планируется развернуть в ближайшие годы), оснащённых перехватчиками EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle), не может гарантировать перехват даже единичных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), запущенных Северной Кореей.

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В этой ситуации необходимость в модернизации системы GMD очевидна — собственно RKV и являлся основной надеждой MDA.

Однако помимо RKV на ранних этапах разработки находится и более амбициозный проект — Multi-Object Kill Vehicle (MOKV). Идея заключается в создании более лёгких кинетических перехватчиков, которые в количестве шести единиц могут быть размещены на одной противоракете GBI. В такой конфигурации система должна будет получить возможность бороться с МБР, несущими несколько боеголовок. Однако насколько будут успешны эти работы, судить пока очень рано. Какие-либо реалистичные планы по MOKV, вероятно, станут понятны не раньше 2022 года. Что же касается возможных альтернатив, о которых говорил Майкл Гриффин, то судить о них пока довольно сложно. Это может быть и внесение каких-то изменений в конструкцию RKV, и полный отказ от него в пользу какого-то другого проекта (к примеру, попытка переориентировать все ресурсы на разработку MOKV). В любом случае сроки модернизации глобальной системы ПРО GMD могут быть в очередной раз сдвинуты — уже, видимо, ближе к концу 2020-х годов.