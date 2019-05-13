29 мая в Перми состоялась протестная акция «Собрание разгневанных пермяков». Заявленной целью мероприятия было напомнить властям региона об их неудовлетворительной работе, приведшей к накоплению огромного количества проблем, сложившихся в крае.

Цитата к/ф Притяжение. реж. Фёдор Бондарчук. 2017. Россия Бунт

Здесь были и обманутые дольщики, и многодетные матери, борцы с мусором и оптимизацией школ. Даже были те, кто возмущен неисполнением «майских указов» Путина.

Огромный список проблем, под которым может, пожалуй, подписаться каждый пермяк, с одной стороны, вызывал неподдельную ярость пришедших по отношению к властям предержащим, с другой — подозрение.

Широкая повестка для подобных мероприятий, а это знает каждый мало-мальски опытный в этом деле человек, призвана не решать конкретные проблемы, с которыми пришли неравнодушные граждане, а банально аккумулировать протестную энергию, дабы направить ее в деструктивное русло.

ИА REGNUM Выступает Юрий Бобров

Смешна мысль о том, что один из организаторов митинга Михаил Касимов, известный своей патологической ненавистью к Путину и «кровавому режиму», не стесняющийся в самых жестких высказываниях и даже прямых оскорблениях по отношению к стране и ее руководству, сражается за исполнение «майских указов» президента.

Вряд ли бывший политик Константин Окунев, утверждающий, что 50% населения думает своим желудочно-кишечным трактом, будет переживать о социальных гарантиях гражданам.

И так можно сказать о каждом из организаторов этой протестной акции, а организуют их все те же ребята, лица которых хорошо известны. Митинги они проводят регулярно, и меняется в них только повестка — в зависимости от актуальности общественных проблем: сегодня — обманутые дольщики, а завтра — осуждённые застройщики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обманутые дольщики

Короче говоря, противоречия между «послужным списком» организаторов мероприятия и заявленными ими целями были очевидны, поэтому митинг напоминал скорее фарс, нежели трагедию, которая могла бы произойти, не носи все это действо крайне двусмысленный характер.

Директор центра «Грани» Светлана Маковецкая, присутствующая на митинге вместе со своим мужем, председателем Пермской гражданской палаты Игорем Аверкиевым, без капли стеснения принимающим у себя американских консулов, на мгновение испугалась за поклонника Навального Юрия Боброва, который начал несанкционированное выступление. Правозащитница, побывавшая в статусе иностранного агента, докладывая кому-то по телефону о ходе мероприятия, стала вслух переживать о возможном задержании активиста.

Но на то и двусмысленность сего действа — задерживать никого не стали и Бобров смог закончить свой спич, во время которого состоялись выборы в совет «разгневанных пермяков». Точнее, не выборы, а назначение: оратор с трибуны перечислил фамилии, которые он хотел бы наблюдать в вышеуказанном совете, все они оказались до боли знакомыми: сюда вошли все те же герои, уже долгие годы профессионально занимающиеся протестной деятельностью. Ранее им была неведома проблема обманутых дольщиков и отсутствие мест в детских садах.

В чем же двусмысленность ситуации?

Митинг не был согласован, под надуманным предлогом. А почему он не был согласован?

Официально дело обстояло так: существует такая занятная организация по имени НОД, которая внезапно захотела организовать митинги или пикеты во всех важных для наших оппозиционеров точках города. Мероприятия должны были проходить с 7:00 до 22:00.

Думаю, нет смысла говорить о том, что эти мероприятия не состоялись и даже не планировались. За исключением одного — пикета НОД у Законодательного собрания, куда и пришли «разгневанные пермяки».

Так наши властители обходят ненавистный им закон о свободе собраний: ангажируют «фейковую» организацию, которая ради любви большого начальства заявляет мероприятие в том же месте, в то же время, где хотят протестовать неудобные оппозиционеры. Или почти неудобные?

Разумеется, никто и не думал проводить митинги и пикеты, тем более столь продолжительные, в заявленных местах. За исключением одного — на том месте, куда собирались несанкционированно прийти «разгневанные пермяки». Предусмотрительно НОДовцы заявили свое мероприятие на 500 человек, хотя на их маргинальные акции никогда никто не приходит. Достаточно было НОД отменить свое мероприятие или провести его в любой другой точке, и затея Боброва и компании провалилась, ведь оппозиционеры изначально планировали присоседиться к этим трем загадочным буквам (НОД), дабы создать видимость законности.

Совпадение? Гоню от себя прочь эти крамольные мысли. Тем не менее протестная акция состоялась, но ее организаторы вправе теперь заявлять о фарсе со стороны наших правителей, которые, по их мнению, пытаются заглушить в городе свободу слова. Дорогим властям хочется задать простой вопрос. Вы это сделали специально? Если нет, то вашему уму никто не позавидует, но мне почему-то кажется, что все это было спланировано.

Скриншот страницы business-class.sun Надежда Агишева

Cui bono?

Как уже выше было отмечено, митингующие, корча из себя непримиримых оппозиционеров, выступали против всего плохого, за все хорошее. В заключение выбрали самих себя в совет «разгневанных пермяков» и закончили мероприятие под крики «Позор властям», вероятно, желая продемонстрировать свою несистемность.

«В связи с этим, мы заявляем о недоверии губернатору и правительству края, депутатам законодательного собрания и городской думы Перми», — говорится в резолюции митинга.

Наверное, именно поэтому здесь присутствовала «не вызывающая доверие» депутат городской думы Надежда Агишева, бывший уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Марголина, действующий омбудсмен Павел Миков (справедливости ради стоит отметить, что он не поддерживал действия протестующих, ранее отговаривая их от участия в несанкционированном мероприятии. Порой должность меняет человека), который о чем-то мило беседовал с непримиримым борцом с властью Михаилом Касимовым, вероятно, об исполнении «майских указов» Путина.

Бывший депутат законодательного собрания Константин Окунев также значится в числе организаторов гневливого собрания.

Ombudsman.perm.ru Павел Мирков

Бунт бывшей и части действующей власти против остальной власти в действительности обнажает всю подоплеку этой акции протеста. Борьба идет не за права дольщиков, многодетных матерей и прочие правильные вещи. Борьба идет за власть.

Неужели кто-то верит, что Аверкиева беспокоит оптимизация школ? Убежден, что он ее поддерживает. Но под это дело можно собрать на митинг людей, а значит, и привлечь внимание власти, которую они так ненавидят, а может быть, привлечь инвестиции американских консулов, которые не перевелись еще на Руси.

Таким образом, митинг «разгневанных пермяков» на поверку оказывается банальной борьбой отставных и оппозиционных политиков с политиками условно консервативными. Почему условно? Потому что во главе региона на сегодняшний день стоят вполне либеральные власти, непоследовательность которых в делах либерализма объясняется лишь настроениями в обществе, которые в подавляющем своем большинстве отличны от настроений узкой группы «рассерженных» пикетчиков.

Неужели Игорь Аверкиев скучает по временам Виктора Басаргина? Какой губернатор ему нужен, если не Максим Решетников? Конечно же, дело не в местных властях, которые холят и лелеют наших оппозиционеров, стремятся к диалогу с ними, вопреки утверждению самих оппозиционеров.

Kremlin.ru Максим Решетников

«17 мая в 12:00 состоялась встреча оргкомитета «Собрания разгневанных пермяков» с представителями городской администрации (встреча прошла по инициативе главы Перми Дмитрия Самойлова). Со стороны администрации участие приняли Лидия Королева, зам. главы Перми, и Елена Неганова, глава департамента культуры Пермского края», — признались организаторы несанкционированного митинга.

Вот такая у нас несистемная оппозиция. Все вышесказанное устремляет меня к простой мысли о том, что протестные акции вписываются в более масштабную картину, связанную отнюдь не с Пермью. Речь идет уже о федеральном масштабе, о прицеле на Москву.

Все эти шитые белыми нитками манифестации как две капли воды похожи на старый добрый майдан — прозападное крыло власти, снюхавшееся с так называемой несистемной оппозицией, завязанной на наших западных партнеров, аккумулируют справедливые протестные настроения, в определенный момент выводят людей на улицы, выводят по всей стране. А дальше начинается известная история.

Митинг «разгневанных пермяков» — это очередная репетиция будущего майдана, которая проходит по знакомым до боли лекалам перестроечной эпохи, когда сама партия выступила против своей определяющей и направляющей роли, что произошло потом, мы все хорошо знаем.