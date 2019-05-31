Ускорение темпов экономического роста Соединённых Штатов — это ключевой аргумент президента США Дональда Трампа, которым он намерен воспользоваться во время грядущей предвыборной кампании. Однако есть признаки того, что вскоре американская экономика может вновь замедлиться. Замедление экономики предшествовало президентским выборам 2016 года. Можно с высокой долей уверенности сказать, что именно снижение темпов роста ВВП привело к тому, что демократы потеряли контроль над Белым домом, пишет Карл Смит в статье для издания Bloomberg.

Дональд Трамп

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Важно отметить, что экономика США не обязательно должна столкнуться с полномасштабной рецессией, чтобы шансы Трампа на победу существенно уменьшились. В 2016 году Соединённые Штаты столкнулись с мягкой квази-рецессией, которую большинство американских граждан едва ли заметили, однако эта квази-рецессия оказалась достаточной сильной для того, чтобы можно было спрогнозировать победу Трампа на президентских выборах 2016 года.

Маловероятно, что в 2020 году американской экономике удастся достигнуть показателей роста ВВП за первый квартал 2019 года (3,2%). В первом квартале 2015 года рост ВВП в годовом исчислении составил 3,8%. Через год данный показатель составил всего 1,6%, а в преддверии президентских выборов 2016 года темпы роста ВВП упали ещё ниже. Пока рано говорить о том, достиг ли рост ВВП Соединённых Штатов своего пика, однако есть ряд признаков, указывающих на то, что темпы роста американской экономики могут приблизиться к показателям 2016 года.

На американском предприятии +

В начале 2015 года уровень безработицы стремительно падал. Затем показатели безработицы замерли. По мере приближения президентских выборов 2016 года многие американские рабочие задавали себе один и тот же вопрос: улучшилось ли положение на рынке труда по сравнению с предыдущим годом? Ответ был отрицательным. Тогда многие экономисты пришли к выводу, что ситуация на рынке труда уже не изменится к лучшему. Конечно, тогда они ошибались. Сейчас многие говорят тоже самое. Несмотря на то, что пока рано говорить о том, ошибаются ли экономисты вновь или нет, несомненно, есть пределы падения уровня безработицы. Если бы в течение первого президентского срока Трампа уровень безработицы падал бы также стремительно, как во времена второго срока бывшего президента США Барака Обамы, то в настоящий момент он составил бы 1,8%, т. е. половину от того, что мы имеем сегодня (что гораздо ниже даже самой оптимистичной оценки министерства труда США).

Несколько лучше ситуация обстоит с ростом занятости населения. Рабочие, выбывшие из рабочей силы после рецессии 2008 года, теперь находят новые рабочие места. Рост количества новых рабочих мест не прекращался в течение 2014 года, но достиг своего пика за 21 месяц до президентских выборов 2016 года. Примерно столько же времени осталось до новых президентских выборов США. Для того чтобы не допустить снижения темпов роста занятости в течение ближайшего года, необходимо будет значительно ускорить процесс найма новых рабочих.

Безработица +

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Для Трампа всё складывается достаточно неплохо. Рост заказов на промышленное оборудование — это хороший сигнал, указывающий на то, что с точки зрения бизнеса дела у американской экономики идут хорошо. Но эти цифры могут существенно измениться. Значительная часть частных инвестиций США связана со сланцевым бумом, а недавнее снижение цен на нефть и укрепление позиций доллара могут пошатнуть сланцевый рынок. В 2016 году демократы уступили свои позиции республиканцам на фоне ухудшающейся экономики. Многие уверены в том, что нынешние экономические показатели — это козырь, которым воспользуется Трамп на предстоящих выборах. Однако все дискуссии вокруг экономики можно свести к одному простому вопросу: насколько улучшилась экономическая ситуация по сравнению с периодом, когда действовала предыдущая администрация? С этой точки зрения Трампу особо нечем похвастаться, также как и демократам в преддверии президентских выборов 2016 года.