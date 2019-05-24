В Японии продолжается кампания с требованиями лишить мандата излишне болтливого депутата палаты представителей Ходаку Маруяму, по сути дела, призвавшего «отбить» у России южные Курилы войной. Сегодня свои слова осуждения и требование отставки высказало законодательное собрание японского города Нэмуро, где проживает немало покинувших острова после войны японцев и который, располагаясь на северной оконечности острова Хоккайдо, пользуется славой центра «движения за возвращение северных территорий», как в Японии произвольно именуют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу островов Плоские (Хабомаи).

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Всерьез обеспокоенные тем, что провокационная выходка депутата высшего законодательного органа Японии может негативно сказаться на ходе японо-российских переговоров о «разрешении территориальной проблемы» и заключении между двумя странами мирного договора, городские депутаты приняли резолюцию, в которой заявили:

«Слова депутата Маруямы попирают чувства бывших жителей островов и нашего города, они вызывают гнев. Мы заявляем протест и требуем, чтобы господин Маруяма добровольно отказался от своего места в парламенте».

Озабочены местные депутаты и тем, что скандал на Кунашире, где Маруяма произносил свои воинственные тирады, будучи членом делегации, прибывшей на южные Курилы в рамках осуществляющихся с 1992 года так называемых безвизовых обменов, могут повлиять на дальнейшую практику такого рода посещений. Посещений, по сути дела, в обход всё еще существующего между двумя странами и упорно не отменяемого официальным Токио визового режима. Это проявилось в той части резолюции, где содержится требование к государственным органам Японии тщательнее отбирать участников программы безвизовых обменов.

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Хотя японские власти всячески пытаются сгладить дипломатические последствия высказываний официального лица, осуждая их на уровне правительства, принося извинения послу РФ в Японии, развернув кампанию критики Маруямы в СМИ, требующих лишения проштрафившегося «слуги народа» депутатского мандата, как говорится, неприятный осадок остается. Не могут индифферентно относиться к подобным призывам к войне и официальные власти нашего государства, которые вправе потребовать от Токио бескомпромиссной оценки произошедшего. Следует признать вполне обоснованным такое требование, прозвучавшее в высказываниях официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, когда она заявила:

«Мы рассчитываем, что при рассмотрении проекта парламентской резолюции с рекомендацией указанному политику покинуть депутатское кресло, которая готовится совместно и правящей коалицией, и представителями оппозиции, будет дана бескомпромиссная оценка подобной провокационной выходке».

По мнению внешнеполитического ведомства РФ, необходимо серьезное разъяснение Токио по поводу того, не являются ли высказывания Маруямы не только его личным мнением, но и отражением существующих в определенных кругах Японии «воззрений» в пользу силовых методов «решения территориальной проблемы». По словам Захаровой, «важно разобраться, является ли этот инцидент выходкой маргинального политика или отражает настроение местных элит».

О том, что сторонники силового решения «проблемы северных территорий» существуют и в немалом числе, решили вновь шумно продемонстрировать японские ультраправые. Сегодня несколько десятков их представителей собрались с флагами и знаменами милитаристской Японии в центре Токио у парламента страны для выкриков своих требований «вернуть исконные японские территории» в адрес российских участников встречи «2 + 2» — министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Полиция, как всегда в таких случаях, поддерживала порядок, но «волеизъявлению» членам японских профашистских организаций не препятствовала. И это неудивительно, ибо считающийся политическим «ястребом» премьер-министр Японии Абэ Синдзо возглавляет хотя и не самую оголтелую, но вполне правонационалистическую всеяпонскую организацию «Ниппон кайги» — «Японский конгресс», исповедующий возрождение страны в качестве «нормальной страны» со всеми атрибутами военной державы. Именно с этой целью нынешний премьер спешит до окончания срока своего пребывания у власти изменить действующую «мирную» конституцию, вычеркнув из нее положение об отказе от обладания современными вооруженными силами.

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Конечно, Абэ-сан никогда не сделает заявлений, подобных высказыванию Маруямы, но не могу поручиться, что в возглавляемой им организации нет таких, кто втайне разделяет «мысли» демонстративно подвергнувшегося обструкции депутата.