28 мая в Архангельской областной библиотеке им. Н. А. Добролюбова состоялось событие федерального значения. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов презентовал и передал Добролюбовке 231 том книжной коллекции «Русская Арктика». Это репринтные издания русских, советских и иностранных книг по Русскому Северу и Сибири XVIII—XX веков. Два года назад на Арктическом форуме И. А. Орлов договорился с петербургским издательством «Альфарет» провести эту работу. Год потребовался издателям на сканирование книг, еще год — на макетирование и печать книг. Работу оплатили предприятия промышленной группы «УЛК» (генеральный директор — Владимир Буторин), Архангельского ЦБК (генеральный директор — Дмитрий Зылев), группы «Титан» (генеральный директор — Алексей Кудрявцев), 25-го лесозавода (генеральный директор — Дмитрий Крылов) и предприятие «Оборонлогистика» (генеральный директор — Антон Филатов). Знакомство губернатора с издателями состоялось, когда «Альфарет» выпустило в свет «Атлас Архангельской губернии XVIII века», тогда было принято решение создать коллекцию «Русская Арктика».

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов при передаче коллекции сказал:

«Я точно знаю, что весь ум, интеллект и будущее Арктики определяются в большей степени нашим регионом, поэтому библиотека сейчас находится именно там, где она должна быть, — в начале Арктики, в самой большой библиотеке Архангельской области».

Директор библиотеки Ольга Степина сравнила передачу книг с событиями 1898 года, когда архангельский губернатор Александр Энгельгардт подарил библиотеке 100 книг и тем самым положил начало формированию краеведческого собрания библиотеки.

«Прошло более 120 лет — сказала Ольга Степина, — и библиотека с честью выдержала испытание годами. Коллекция, которую сегодня получает Добролюбовка, — это бесценный дар, который становится историческим фактом».

Владимир Буторин, компания «УЛК», на вопрос «почему поддержали издание?» ответил:

«Попросил Игорь Анатольевич, я поддержал».

Дмитрий Зылев, Архангельский ЦБК дал ответ:

«Мы всегда поддерживали просветительские и научные проекты. Считаем Арктику нашей территорией».

Коллекция «Русская Арктика» состоит из четырех тематических направлений: исторического, описывающего освоение северных территорий, путешествий и дневников экспедиций, мемуары первооткрывателей; географического направления — куда вошли атласы и карты северных территорий, морей и рек; этнографического направлении — с научными исследованиями этнографов, лингвистов, географов, антропологов и направление периодических изданий.

В Арктическую библиотеку вошли, например, такие издания:

«Чертежная книга Сибири», составленная тобольским «сыном боярским» Семеном Ремезовым в 1701 году, — факсимильное издание 1882 г.

«Историческое обозрение образования Российско-Американской компании и действий ее до настоящего времени» П. А. Тихменева — репринтное издание 1861−1863 гг.

«Советская Арктика» — ежемесячный политико-экономический журнал, — репринтное издание 1935−1941 гг.

«Северный край» — иллюстрированный альбом Архангельской губернии — репринтное издание 1914 г.

«Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. Под ред. В.П.Семенова-Тяньшанского — репринтное издание 1899−1914 гг.

Н. Сибирцев, В. А. Итин."Северный морской путь и Карские экспедиции» — репринтное издание 1936 г.

М. К. Сидоров. «Север России» — репринтное издание 1870−1881 гг.

«Северный морской путь. Сборник статей по гидрографии и мореплаванию» в 6 тт. — репринтное издание 1934−1941 гг.

«Труды дрейфующей станции «Северный полюс». Научные отчеты и результаты наблюдений дрейфующей экспедиции Главсевморпути 1937−1938 гг» — репринтное издание 1940−1945 гг.

«Атлас Архангельской губернии» — факсимильное издание 1797 года.

Четырехтомник «История открытия и освоения Северного морского пути» — репринтное издание 1956−1969 годов.

«Атлас реки Северной Двины» — репринтное издание 1861 года.

С. Ф. Огородников. «История Архангельского порта» — репринтное издание 1875 года и многие другие.

Как сообщает издательство «Альфарет»: «Библиотека «Русская Арктика» стала первым подобным масштабным проектом за всю историю освоения Арктики… библиотека «Русская Арктика» послужит делу сохранения национального достояния, гигантского культурного творческого интеллектуального и научного наследия…»

Надо сказать, что это лучшая, наиболее полная, но не единственная серия о Русском Севере. В 2008—2009 годах, к 300-летию М. В. Ломоносова вышла в свет Ломоносовская библиотека в количестве 58 томов. В его редколлегию входили тогдашний председатель Совета Федерации С. М. Миронов, вице-президент РАН Н. П. Лаверов, член Совета Федерации В. Б. Рушайло, министр финансов А. Л. Кудрин, губернатор Архангельской области И. Ф. Михальчук и другие. Серия издавалась тиражом 5000 экземпляров, но в отличие от коллекции «Русская Арктика» вышла в черно-белом исполнии и затронула не такой широкий круг литературы.

Арктическую серию в сотрудничестве с Российским географическим обществом с 2007 года тиражом 1000 экземпляров выпускает и шведское издательство «Паулсен», собственник которого Фредерик Даг Паулсен был удостоен на заседании попечительского совета РГО с участием президента России В. В. Путина малой серебряной медали.

Серии «Русская Арктика» издательства «Альфарет», Ломоносовская серия и большая часть книг Паулсена являются воспроизведением ранее изданных книг об Арктике. В 2017—2018 гг. при поддержке правительства Архангельской области было предпринято издание следующего научного уровня — вышли в свет сборники документов «Арктический проект Ломоносова» и «Русская Арктика», впервые вводящих в научный оборот документы Государственного архива Архангельской области, связанные с русским освоением Арктики, Шпицбергена и Новой земли. В них вошла уникальная рукопись об экспедиции В. Я. Чичагова к архипелагу Шпицберген, документы о шестилетнем невольном пребывании мезенских поморов на Груманте, о борьбе России с экспансией Норвегии на Новую Землю и об освоении островов Арктики русскими и ненецкими поселенцами.

Следует пожелать руководству Архангельской области, Северного Арктического университета, издательствам «Альфарет» и «Паулсен» начать следующий этап освоения истории Арктики — исследовать архивы и ввести в научный оборот новые документы об исторических правах России на эти великие пространства. Следующим этапом стал бы заказ научному сообществу на иследования и монографии, посвященные анализу нынешнего состояния Арктики и ее будущего.