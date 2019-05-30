Природный газ и сжиженный природный газ (СПГ) ещё никогда не были настолько важны для Соединённых Штатов. Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.

Флаг США

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На фоне обострения торговой войны между США и Китаем ответные меры Пекина наносят ущерб экспорту энергоносителей, в конечном итоге Вашингтон рискует потерять свою долю на рынке. Недавнее решение Саудовской Аравии о начале импорта американского сжиженного природного газа не позволит компенсировать потенциальные потери в Китае, которые решил осуществлять поставки СПГ из других стран.

После вступления в должность президент США Дональд Трамп нередко указывал на то, что одна из его целей — это обеспечение энергетического доминирования США. Фактически США достигли рекордных показателей в 2018 году и впервые за 60 лет превратились в чистого экспортёра природного газа. Но этот экспорт может столкнуться с серьёзными рисками.

妖精書士 Терминал СПГ

Недавно Китай объявил о том, что он рассматривает возможность повышения торговых пошлин в отношении американских поставок СПГ с 10% до 25% в качестве ответной меры на недавнее повышение американских торговых пошлин в отношении китайского импорта. Негативные последствия не заставят себя ждать.

Американские поставки СПГ в Китай резко упали, когда Китай установил 10-процентные пошлины. За последние шесть месяцев США осуществили поставки СПГ в Китай всего несколько раз. За аналогичный период 2018 года Вашингтон осуществил 35 поставок СПГ в Китай. КНР является вторым по величине импортёром СПГ в мире после Японии, поэтому она может воспользоваться широким спектром рычагов давления, когда дело касается СПГ. Многие американские компании заключили с КНР долгосрочные соглашения в рамках предполагаемых экспортных проектов. Однако при отсутствии растущего спроса на американский природный газ со стороны КНР запланированные проекты по экспорту СПГ могут оказаться под угрозой.

JoachimKohlerBremen СПГ-танкер

Отказ Китая от импорта СПГ из США также повышает рыночный потенциал зарубежных конкурентов, таких как Катар и Австралия, которые могут в конечном итоге обойти США. Всё это может подорвать долгосрочную конкурентоспособность американских СПГ-проектов. Также важно отметить, что негативные последствия нынешней торговой войны могут выйти за пределы энергетической отрасли США и оказать существенное влияние на глобальный порядок. Отсутствие поставок СПГ из США может выступить в качестве дополнительного стимула для развития китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс — один путь», поскольку Китаю необходимо восполнить пробел в поставках СПГ. С этой целью Китай вложил $27,1 млрд в развитие энергетической инфраструктуры в Индо-Тихоокеанском и Евразийском регионах. Китай надеется, что его партнёры в рамках инициативы «Один пояс — один путь» обеспечат стабильные поставки энергетических ресурсов.

Растущая торговая напряжённость может ещё больше укрепить китайско-российский альянс. Зависимость Китая от российских газопроводов может увеличиться. Магистральный газопровод «Сила Сибири», который, как ожидается, должен заработать в 2019 году, сможет удовлетворить почти 15% потребностей Китая в импорте природного газа. Плотное энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем может укрепить из взаимный интерес к противодействию США.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

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На фоне постепенного отступления США из Азиатско-Тихоокеанского региона союзники США продолжают наращивать связи с Россией в сфере энергетики. Южная Корея уже ведет переговоры с Россией о прокладке газопровода через Северную Корею, в то время как Япония стремится увеличить импорт СПГ из России. Москва наращивает своё присутствие в регионе.

При стабильной поддержке со стороны России, а также партнёров по инициативе «Один пояс — один путь», Китай может уверенно занять позицию соперничающей с США сверхдержавы, что может положить конец американской гегемонии.