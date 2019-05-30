Евгений Ямбург — заслуженный человек, педагог и ученый, имя его на слуху. Да и сам он не дает о себе забыть. Вот только на днях выступил со статьей, которой зачем-то дал длинное название, исполненное пафосом ниспровержения: «Весеннее обострение псевдопатриотизма: зачем молодежь отравляют ненавистью?». И не менее красноречивый подзаголовок: «Идеологические клещи впиваются в школьников».

Заброшенный архив

Казалось бы, известный в стране персонаж, неизменно выступающий адвокатом общечеловеческих ценностей, не должен никого разделять и сталкивать. И уж тем более не к лицу ему разбрасываться различными политическими клише. Хотя бы потому, что репутация — дама капризная. Зарабатывается она десятилетиями, а обрушивается в один момент.

И чаще всего это происходит, когда специалист от профессии, не рассчитав сил, ударяется в политику. Ярчайший пример — академик Сахаров, о котором в «ядерном музее» известного на всю страну Сарова, в те времена — Арзамаса-16, экскурсовод в ответ на наш вопрос горько посетовала: «Блестящий ученый, светлее головы у нас не было. Пока не снюхался с этой Боннер…».

Чтобы понять, «на чью мельницу льется вода» г-ном Ямбургом, вкратце пройдемся по наиболее «острым» углам приведенной ссылки. Итак, для начала мы видим апологию пресловутого ЕГЭ. Замаскированную «неподдельной радостью» за выбор выпускниками истории в качестве экзамена по выбору. И ни тени сомнения: а можно ли вообще упаковать этот предмет в ЕГЭшный формат «угадайки», смысл которой еще несколько лет назад исчерпывающе раскрыл тогдашний министр от образования Андрей Фурсенко:

«Советская школа воспитывала человека-творца, а нам нужен квалифицированный потребитель». Почему творить, создавая свой продукт, в том числе интеллектуальный, — это плохо, а пользоваться чужим, между прочим, попадая в зависимость от его производителей, — хорошо, известно, наверное, только самому Фурсенко, которому репутация «не жмет». Но к чему это Ямбургу?

В советской школе. 1962

Идем по тексту дальше: «Патриотическое воспитание не противоречит космополитизму», поскольку это «два клапана сердца, ритмичная работа которых обеспечивает непрерывное кровообращение культуры…».

Что такое космополитизм? «…1) Идеология т.н. мирового гражданства, отрицающая государственный и национальный суверенитет; 2) Система взглядов, основанная на отказе от признания приоритетности национальных традиций и культуры перед традициями и культурой других стран и народов, исходящая из единых интересов и ценностей всего человечества, относящая различные проявления патриотизма к примитивным формам человеческого сознания…».

Это отнюдь не из советского учебника по марксистско-ленинской философии, а из выпущенного в наши времена Энциклопедического словаря «Философия» под редакцией А.А. Ивина (2004 г.).

Философский словарь патриотизм космополитизму противопоставляет, а г-н Ямбург ставит между ними знак равенства. Насколько обосновано? Пусть читатель судит сам. Только при этом не следует забывать, что Ямбург вообще-то доктор педагогики, а не всех наук сразу и, следовательно, вне сферы своей компетенции его мнение — лишь частный случай вполне возможного заблуждения, как добросовестного, так и не очень.

Почему «не очень»? Судя по заголовку статьи, Ямбург — против идеологии и связанных с ней «клещей». Но если космополитизм — сам «идеологические клещи», то как разрешать это противоречие? Встреться оно в диссертации — на него бы непременно указали при защите или еще на стадии обсуждения. Но, может быть, причина именно в том, что диссертацию Ямбург-то и не защищал, только научный доклад? Как говорится, пошел «по облегченному варианту», который сейчас ушел в прошлое, ибо не отвечает требованиям научной квалификации для присвоения ученой степени.

Svklimkin Евгений Ямбург

Еще раз: зачем Ямбургу так подставляться? Ведь далее в энциклопедической статье о космополитизме присутствуют и куда более убийственные формулировки. Например:

— «Идейные сторонники К. часто строят систему своих взглядов не на принципиальном признании всепланетарного единства, не на осознании себя гражданами планеты Земля, а в первую очередь на отрицании собственной национально-государственной идентичности»;

— «В буржуазном обществе К. отражает природу капитала, стремящегося туда, где для него созданы лучшие условия и есть возможность получить наибольшую прибыль»;

— «В политической сфере к К. тяготеют также разного рода мондиалистские концепции, требующие объединения мира на федеративной основе и создания всемирного правительства»;

— «Во многом космополитичное сознание характерно также для научных и творческих кругов, которые хотя и разделены границами государств, но по сути существуют в своем особом интернациональном пространстве (то есть в отрыве от народа. — Авт.). В современном К. нужно особо выделить различные гуманистические направления, в первую очередь пацифистские и экологические».

Последний энциклопедический пассаж многое объясняет, но не всё.

К тому, откуда все это родом и в чьих интересах, мы еще вернемся. А пока переходим к главному, ради чего Ямбург взялся за перо. «В апреле 2019 года в Москве прошла 20-я юбилейная церемония награждения победителей ежегодного исторического конкурса «Человек в истории. Россия — ХХ век», который «Международный Мемориал» проводит с 1999 года, — читаем у него. — Конкурс носит открытый и публичный характер, его неоднократно в прошедшие годы поддерживали федеральное Министерство образования и региональные министерства… Но начиная с 2016 года церемония награждения проходит в напряженной атмосфере…».

Против этой «напряженной атмосферы» он и выступает, добровольно примеряя на себя роль адвоката тех, кто с помощью этого конкурса проводит в жизнь определенные идеи, настолько, мягко говоря, спорные, что прежняя поддержка министерств оказалась ими утраченной, сменившись «напряжением».

Но не потому, что эти министерства вдруг «прозрели», а в силу того, что в них сменилось руководство, которое в условиях новой холодной войны, развязанной Западом против России, посчитало дальнейшую пропаганду идей «Международного Мемориала», этой внешней проекции радикально-либерального общества «Мемориал», подкопом под национальную безопасность страны. Чтобы убедиться в правоте тех, кто «создает напряженность», давайте посмотрим, что это за конкурс, какая у него тематика и какие «руководящие установки».

Вот большая часть предлагаемых тем того самого 20-го конкурса (2018−2019 гг.), о котором пишет Ямбург:

«Цена победы

В рамках этой темы участники конкурса могут посвятить свои исследования судьбам обычных людей на войне и в тылу. Исследование может быть основано на проведенных интервью, документах из семейных и государственных архивов, музейных коллекций и т.д.

История семьи

В исследовании важно отразить отношение разных поколений к прошлому, привести примеры того, как передается семейная память; воссоздать историю повседневности прошлых лет, детали жизни и быта. Важно раскрыть характерные судьбы обыкновенных людей, в том числе своих родных и близких. Именно через отдельные биографии, через свидетельства близких людей нынешним школьникам легче понять и представить себе прошлое своей страны.

Человек и власть

Как взаимодействуют личность, общество и государство? Что значат в нашей сегодняшней жизни свобода, право, человеческое достоинство? Исследователи не должны ограничиваться простым описанием механизмов, посредством которых государство осуществляло свою власть над отдельным человеком и над страной в целом. Не менее ценно найти свидетельства того, как люди отстаивали свою гражданскую и духовную свободу…»

В чём лукавость формулировок?

Человеку на войне плохо, и вообще мир лучше войны, но если выбор стоит между войной и капитуляцией, то война — единственный выход и способ выживания, как коллективного, так и личного. Кто не верит — читайте «Судьбу человека» Михаила Шолохова. И акцент на бытовом восприятии войны лицемерно замазывает как главный вопрос: «За что шла война», так и исторический ответ, данный на него Верховным главнокомандующим И.В. Сталиным: «Быть народам нашей страны свободными или впасть в порабощение»;

Советские солдаты, штурмовавшие Рейхстаг. 1945

Намек на то, что для молодежи Победа менее ценна, чем для старших, — это попытка спровоцировать конфликт отцов и детей по известной циничной формуле: «Надо было проиграть — пили бы баварское пиво». Это называется — информационная спецоперация, и это — дело рук явно не «творческих» интеллектуалов, а скорее «рыцарей плаща и кинжала» из числа спецпропагандистов;

«Власть государства» и «свобода людей» — это противопоставление власти и народа, взятое напрямую из методичек по организации «оранжевых революций» Джина Шарпа и его менее известного учителя Саула Алинского — креатуры предводителя чикагской мафии Аль Капоне.

В то время как государство — это на самом деле не Бог. И не дьявол. А способ продолжения народом своего существования в Истории. Ибо из 21-й цивилизации по типологии Арнольда Тойнби «живых» осталось девять, а по типологии Сэмюэля Хантингтона — десять. Остальные не разобрались между народом и властью и прекратили существование, став пищей для других цивилизаций. Авторы «тематики» желают нам такой «постисторической» судьбы?

Что еще? Первая же тема — «цена победы» — исчерпывающе объясняет, почему подведение итогов проводится в апреле. Предвосхитить празднование Дня Победы, навязав собственную трактовку — не о всемирно-историческом значении Великой Победы, а об ее «цене», которую-де, может быть, «не нужно было платить?». Красной нитью через все тематические рекомендации проходит «обыденность»: организаторов интересует не общее и общественное, а личное и частное. И самое главное, всячески лишенное идеалов, подмененных интересами, и тем более жертвенности и героизма.

То же самое читаем и в методичке «Материалы в помощь участнику конкурса». Она — 2009 года, но судя по нынешней тематике, остается актуальной. Итак, «Одно из ключевых слов конкурса — «повседневность». Повседневность — это обычное, ежедневное существование со всем, что окружает человека: его бытом, средой, культурным фоном, языковой лексикой. В историю повседневности входит многое: детские игры, книги, которые читают, фильмы, которые смотрят, песни, которые поют, одежда, которую носят представители различных социальных групп в разные исторические периоды. Всем этим наполняется повседневность и это играет огромную роль в формировании характера человека» (пунктуация оригинала соблюдена. — Авт.).

Какие юношам и девушкам предлагаются «исторические источники»? Главный — «неопубликованные воспоминания»; пример для них такой: «для многих узников ГУЛАГа их память была способом выживания». «Узники ГУЛАГа», следовательно, — это важно. А узники Освенцима, Дахау, Бухенвальда или Маутхаузена, где немецкие фашисты живьем заморозили генерала Карбышева, «личной истории» которого авторы методички предпочли истории «правозащитников», — это уже не «источник»? Почему? Потому, что учит патриотизму, а не космополитизму?

Заключённые Освенцима после освобождения. 1945

Вообще-то «источник» в историографии — это документ; всё остальное — «литература». И некто Юрий Афанасьев — в прошлом один из основателей «ДемРоссии», а в советской «повседневности» — ректор Историко-архивного института, из которого вышел значащийся на обложке методички РГГУ, должен был на это указать, он в 2009 году был еще жив и при делах. Но нет! Разве до профессиональной чистоплотности, когда пахнет политикой?

Среди них правительство Москвы, Фонд «Память, ответственность и будущее» (ФРГ), Фонд Михаила Прохорова (РФ), Фонд им. Генриха Белля (ФРГ), Фонд Форда (США), Фонд Фридриха Науманна (ФРГ), Центр КАРТА (Польша), Фонд Стефана Батория (Польша). Все сплошь, так сказать, «друзья» и «симпатизанты» России, на которых ни пробы, ни клейма ставить негде. Особенно в XX веке. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты…».

Зайдем на сайт «Мемориала» и отыщем там описание конкурса:

«С 2001 года Конкурс «Человек в истории. Россия — ХХ век» включен в сеть европейских исторических конкурсов «Eustory», объединяющую 20 стран. Российский конкурс — самый большой по количеству участников и числу присланных работ. Благодаря «Eustory» у нас возникла связь с историческими конкурсами, которые проводятся общественными организациями Германии, Польши, Белоруссии, Украины, Италии, Швейцарии, других стран. Это дало больше возможностей для совместной работы, обмена опытом, организации общих семинаров. Наши победители регулярно принимают участие в летних международных школах, которые организует Фонд Кербера в Берлине и в странах, входящих в сеть «Eustory». В 2007 году сеть «Eustory» была награждена Национальной премией Германии…;

— …На немецком языке был издан сборник лучших работ нашего конкурса «Russlands Gedächtnis. Jugendliche entdecken vergessene Lebensgeschichten» («Память России. Молодые открывают забытые страницы биографий», издательство Edition-Koerber-Stiftung, 2004). В том же издательстве в 2006 году вышел сборник «Unruhige Zeiten» («Смутные времена»), включающий работы российских и немецких школьников, победителей конкурсов «Человек в истории. Россия — ХХ век» и аналогичного немецкого конкурса».

А мы недоумеваем: откуда взялся уренгойский «недоросль Коля» и кто его запустил в бундестаг? Разве не видно, что «Мемориалом» протаскивается внешний проект, запущенный и в других странах для оболванивания их молодежи?

А теперь о главном. Откуда у «мемориальцев» этот крен в «повседневность»? Откуда противопоставление власти обществу? Или друг другу разных поколений? Это что, они сами придумали? В том-то и дело, что ничего подобного!

«Идеи о национальных различиях не возникли естественным путем. К ним приучили народы. Их силой навязали народам… Национализм взращен искусственно, преподаванием истории… Имеются два противоположных вида исторической науки: история традиционная, устарелая, разлагающаяся, всё более и более отравленная…, и другая, новая история, которая, по сути дела, является человеческой биологией… или социальной экологией… Используя метод научной критики, новая историческая наука обращается к огромному, постоянно растущему количеству конкретных фактов, весьма скептически взирая на письменные источники».

Это — из доклада с характерным названием «Яд, именуемый историей», который был прочитан в 1939 году в австралийской столице Канберре одним из крупных кукловодов глобальной политики, космополитом и поборником «мирового правительства» Гербертом Уэллсом, который сам начал с того, что юродиво назвал свой доклад «непристойным».

Для большинства «творческих» Уэллс — знаменитый писатель-фантаст, автор известных романов; для специалистов он прежде всего — крупный разведчик, фактически руководивший британской The Intelligence Service в Первой мировой войне.

Даже из приведенной цитаты видно, что Уэллс противопоставляет истории государств как раз таки историю «обыденного человека», при этом даже в терминах низводя его до биологического уровня. Два момента. Сущность человека двойственная: личность формируется тогда, когда материальное, биологическое, соединяется с духовным, производным от которого является социальное.

Уэллс же предлагает ее упростить и свести к биологическому началу. Для чего духовное отменить, упаковав социальное в биологическую оболочку так называемого «бихеворизма», суть которого — в примитивизации христианской доктрины через отказ от «первородного греха». Зачем?

Пока существует цивилизационное многообразие, жива и история. Чтобы ее уничтожить, нужно все свести к единообразию материальных, а лучше утилитарных «ценностей» — жить, есть, размножаться. Как говорил один из последователей Уэллса Герберт Маркузе, «Удовлетворение инстинктов обеспечивает контроль над личностью». Именно этого носители подобных взглядов и добиваются.

Цитата из кф Большая жратва. Реж. Марко Феррери. 1973. Италия — Франция Удовлетворение инстинктов

Отсюда второй момент. Вспомним тот фрагмент энциклопедической статьи о космополитизме, в котором отмечается факт транснационального объединения научных и творческих элит, которое упаковывается в «гуманистические направления» — пацифизм и экологизм. Такое объединение образовалось не на пустом месте, а в рамках глобализации. Заданным ее итогом, если подглядеть «ответ в конце учебника», является трансформация мира государств в мир транснациональных корпораций и банков и сведение границ до формальных линий на карте.

О том, в чьих интересах этот проект, рассказывает другой последователь Уэллса Жак Аттали, крупный идеолог глобализма, экс-директор ЕБРР и учитель-наставник нынешнего французского президента Эммануэля Макрона. Новая элита, на его взгляд, — это сплав «номадов», «новых кочевников» — людей без рода и племени, передвигающихся, не замечая границ, лишенных морали, нравственности и принципов.

Это обитатели так называемого «глобального города» — наброшенной на мир сети мегаполисов, соединенных первоклассными коммуникациями. Остальной мир — это территория так называемого «устойчивого развития», зачищенная от людей, с архаизированными в социальном плане остатками населения, «резерв устойчивости глобальной биосферы».

Еще раз из философской энциклопедии: «В буржуазном обществе космополитизм отражает природу капитала, стремящегося туда, где для него созданы лучшие условия и есть возможность получить наибольшую прибыль». Что это, как не новый Генеральный план Ost, в который нас загоняют с помощью мифологем пацифизма и экологии?

Кстати, у Уэллса конечным итогом прогресса указывается построение КОСМОПОЛИСА — «планового Мирового государства» как продукта реконструкции социальной и экономической структуры человечества, управляемого «Новой республикой» — элитарным тайным обществом, в котором важная роль отводится хозяевам глобальных империалистических монополий.

О какой именно «социальной реконструкции» идет речь, кукловод-фантаст раскрывает в романе «Машина времени», в котором будущее человечество разделено на два биологических подвида — «элои», в самом названии которых угадывается «элита», и «морлоки» — подземные существа с ночным, преимущественно животным, образом жизни.

И никуда не деться от финального вопроса, который мы адресуем как «заслуженному господину» Ямбургу, так и стоящим за его плечами функционерам «Мемориала». Вы желаете своим соотечественникам ТАКОГО будущего, господа? Если да, то кровожадностью с вами не сравнится ни один диктатор, даже Бокасса. Если же нет, то ваша деятельность по духовному и нравственному растлению доверчивых школьников под видом «исторических конкурсов» это что — непреднамеренная глупость или сознательная измена Родине?