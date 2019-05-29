Международный валютный фонд по сути сделал реверанс в 2017 году в адрес проводимой политики Правительства и ЦБ. Чем обернулись советы МВФ, мы все наблюдаем в отражении статистических данных, даже несмотря на приукрашивание, свидетельствующих о снижении по всем основным видам деятельности, а главное — о потере предприятий и отсутствии стимулов для создания новых, а вместе с тем и рост безработицы, демографическую убыль населения, бегство инвесторов и страх перед будущим, вынуждающий социально-активный слой людей подумывать об отъезде из России. Между тем тогда специалисты МВФ считали, что благодаря работе официальных органов власти Россию ждет благоприятный прогноз развития экономики. Если дословно, то из официального сообщения МВФ, составленного 2 года назад по итогам его работы в России, следовало, что российская экономика выходит из двухлетней рецессии, которая, благодаря предпринятым эффективным мерам политики и достаточным резервам, оказалась не такой глубокой, как в прошлые периоды. То есть мы еще были не в глубокой яме. Тогда., по прогнозам экспертов, нашей стране предстояло пройти через рост ВВП в 1,4%, снижение инфляции — причем МВФ прогнозировал, что ее уровень достигнет установленного Банком России — 4%. Дальнейшего такого же «благоприятного» развития событий, по мнению международных экспертов, можно добиться в случае, если ЦБ не слишком сильно будет снижать процентные ставки, еще больше ужесточатся требования к проблемным банкам и активного продвижения продукции российских компаний на международные рынки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформы и реформаторы

Больше работать и больше вывозить за те же деньги.

Немного подробностей и статистики, показывающих, как Россия «выбралась» из неглубокой ямы 2017 года, в том числе не без советов МВФ.

На днях проблемы предпринимательства озвучил бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он доложил президенту страны, что по-прежнему остро стоит проблема защиты прав предпринимателей, поставив акцент на необходимость пересмотра законодательства и его правоприменения силовыми и другими контрольными органами. Также Титов подчеркнул, что снизилось число проверок бизнеса контрольно-надзорными органами, зато возросло количество административных штрафов — штрафуют впрок, так сказать. Сумма за 2018 год оказалась крайне внушительной — общий размер штрафов, назначенных по делам об административных правонарушениях в сфере экономики, превысил 179 млрд рублей.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым

Бизнес уходит из бизнеса не только от страха перед силовыми методами работы власти, но и задыхается под все больше растущим прессом практически уже монопольной банковской среды. В то время когда Сбербанк, перетянув почти все одеяло на себя и имея особый, с позволения ЦБ, режим кредитования, мало кого кредитует — либо бизнес не готов идти на дорогие по процентным ставкам сделки с ним, ЦБ по-прежнему продолжает концентрировать банковский рынок. А значит, на планах развития бизнеса можно поставить крест. Если сегодня мы наблюдаем благодаря этой концентрации снижение доступности кредитов, манипулирование банков бизнесом по типу «хочу —кредитую, хочу — нет» или «хочу —кредитую ИП, производящее табак, но не кредитую производителя молока», то стоит ли ждать от дальнейшей денежно-кредитной монополизации чего-то во благо. И ладно, если было бы понимание, что страна идет к коммунизму, потому и монополизируются многие сферы, но ведь такого понимания нет. Идеи о сворачивании с капиталистического курса не звучало, просто капитализм в России отвергает правила капитализма — конкуренцию, — стал подавлять ее в пользу концентрации ресурсов в одни капиталистические руки.

Политика Минэкономразвития вкупе с распределением бюджетных ресурсов и налоговым администрированием Минфином России так же не способствовали эти годы росту реализации новых инвестпроектов, как и не создавали стимулов для развития и расширения действующих предприятий. Организаций закрылось больше, чем создавалось новых. Что не может не вызывать роста безработицы и падения уровня жизни населения.

Бег на месте вызывает похуденье: истощение и изнурение страны и граждан

Так откуда берется рост ВВП? Если бизнес бежит: отток капитала из России составляет от 40 до 60 миллиардов долларов в год, это почти 3 процента ВВП страны. Или… за счет чего снижается инфляция? Может быть, за счет падения доходов, спроса на товары и услуги или вовсе — за счет сокращения числа душ, применительно к количеству которых рассчитывается ВВП?

Не секрет, что ЦБ — банк, который хоть и должен работать в интересах России как государства, но напрямую государству не совсем подчиняющийся, больше играющий по правилам МВФ. Советы МВФ не принесли нам светлого будущего, ради которого мы терпели 20 предыдущих лет, и теперь нас господин министр экономики России Максим Орешкин призывает потерпеть еще какое-то время (какое — не обозначает). Курс, которым страна идет, и ее идеология, ради которой стоит приносить в жертву жизни россиян, тоже не озвучены — ни властями, ни экспертами МВФ.

Между тем еще один совет от МВФ в 2017 году — который может вызвать истощение нас всех, как и ресурсов страны, — это активное продвижение продукции российских компаний на международные рынки, что означает — нужно увеличить экспорт. Звучит красиво, но… На мировых рынках кризис, цены на многие позиции товаров снижаются, особенно сырьевые — нефть, зерно, то есть продавать можно больше, но получать за это денег меньше. Экспортировать выгодно можно товары с высокой добавленной стоимостью, то есть сошедшие с производственных конвейеров. А что у нас там по итогу 2018 года с производством творится, с учетом снижения числа компаний???

Дарья Антонова ИА REGNUM

Пенсии? Не дождетесь! Новый совет от МВФ похож на идею Орешкина. А Минтруд нам еще нужен?

И еще одну вишенку, возможно «самую вкусную», эксперты МВФ припасли к тортику этого года. Если 2 года назад МВФ, как и глава центра стратегических разработок Алексей Кудрин, считали нужным поднять пенсионный возраст, и, собственно, данную инициативу поддержал президент России Владимир Путин, несмотря на отсутствие необходимости прислушиваться к советам МВФ, так как в долг Россия уже давно у МВФ валюты не брала, теперь МВФ советует поработать над законом «О страховых пенсиях». И вот какое странное совпадение приключилось… Несколькими неделями раньше — также в мае — Минфин полез в долги и разместил рекордный размер облигаций, причем при профиците российского бюджета. К чему бы это? Только лишь к тому, чтоб пенсий вовсе не было? Отметим, что сегодня, согласно еще действующей редакции закона «О страховых пенсиях» право на досрочный выход на заслуженный отдых имеют, в частности, мужчины и женщины, работа которых связана с тяжелыми условиями труда. Воспользоваться этим же правом могут женщины, родившие трех и более детей и имеющие определенный страховой стаж, а также жители Крайнего Севера и ряд других категорий граждан. Так вот, эксперты МВФ считают подобные права излишней щедростью для россиян. Возникает следующий вопрос — может, нет необходимости на наши налоги содержать и Министерство труда? Может, и права трудящихся не стоит соблюдать? Вы уверены, что завтра не поступит такого предложения? Сегодня для того чтобы установить наличие вредных условий на работе и их степень, предприятия обязаны проводить специальную оценку условий труда (СОУТ), которая пришла в 2013 году на смену аттестации вместе с рождением федерального закона № 426 ФЗ «О специальной оценке условий труда». Проводить оценку условий имеют право только независимые аккредитованные Федеральным автономным учреждением «Национальный институт аккредитации» организации, реестр которых размещен на сайте Минтруда. Количество участников-оценщиков в реестре очень внушительное. Безусловно, оценка проводится не бесплатно. С пересмотром или отменой закона «О страховых пенсиях» предприятиям отпадет необходимость привлекать этих оценщиков, тратиться на них и на создание условий для рабочих, платить штрафы. Ну, а оценщики могут пополнить список выбывших из экономики компаний, либо — диверсифицироваться.