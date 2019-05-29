Заключённый семь месяцев в тюрьме по абсурдному обвинению в шпионаже против Литвы по якобы заданию России, литовский политик Альгирдас Палецкис написал письмо. Оригинал опубликовал литовский портал Ekspertai.eu.

Iarex.ru Альгирдас Палецкис

ИА REGNUM полностью перевело и публикует письмо Палецкиса:

Открытое письмо Литве и зарубежью.

Первые несколько месяцев у меня была очень маленькая, но всё же надежда, что прокуратура сохранила хоть частицу здравого смысла. Что она, выполнив указание ДГБ (Департамента государственной безопасности Литвы — прим. ИА REGNUM ) задержать меня, убедится в отсутствии доказательств и остановит дело. Однако прокуратура систематично и дальше ходит на поводке у ДГБ, а он — на поводке Грибаускайте.

Д. Грибаускайте — главный фашист Литвы. Это она окончила строительство демократического фашизма в нашей стране. Это строительство импортировано из США. Это в Америке в конце XIX века появилась эта гримаса вырождающейся демократии. Финансовая олигархия, купившая свободные СМИ, надолго устроилась на вершине финансовой пирамиды. До сих пор успешно, поскольку якобы демократически избавляется от всех инакомыслящих в Америке и за её пределами. Суть демократического фашизма — вовремя и тактично «демократически» избавиться от инакомыслящих. В начале натравив на них СМИ. Если не сдаются, то давят финансово — штрафами, давлением на работе. Если и тогда не сдаются — фабрикуют дела и сажают в тюрьму. Демократические фашисты в Америке усовершенствовали избавление от инакомыслящих до искусства. И экспортировали его нам.

Кто хочет жить и спокойно дышать в Литве, в этих интересах необходимо сказать ясное и твёрдое «нет» демократическому фашизму. Вчера схватили меня. Завтра вас.

Я никогда не сдамся.

А вы?

Augustas Didžgalvis Даля Грибаускайте

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 19 декабря 2018 года объявили о нейтрализации «сети российских шпионов». Был арестован гражданин России, историк и общественный деятель Валерий Иванов (спустя двое суток отпущен), политик Альгирдас Палецкис и ещё 5 или 6 лиц, фамилии которых не раскрывают. Палецкис в тюрьме к тому моменту находился уже почти два месяца, хотя о его аресте сообщили только 19 декабря. В Литве пояснили, что прибегли к «тайному аресту» для выявления всей «шпионской сети».

Палецкиса обвиняют в сборе информации о судьях, прокурорах и всех должностных лицах, которые участвовали в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Якобы по заказу российских спецслужб собиралась открытая информация обо всех лицах, чтобы впоследствии возбудить против них в России уголовные дела с последующим запросом в Интерпол.

Напомним, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Считается, что все погибшие — от рук псковских десантников. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Стоп-кадр видеотрансляции из зала суда Вильнюса Юрий Мель с адвокатом

Литва удерживает под стражей гражданина России, полковника запаса Юрия Меля, страдающего тяжелой формой диабета. Он был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. На тот момент 47-летнего калининградца обвиняли в том, что он (в ту пору 22-летний лейтенант) участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. Мель осуждён на 7-летний срок заключения.

Всего в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе 69 подозреваемых. Все они граждане России, Белоруссии и Украины и осуждены заочно.