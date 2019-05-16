В конце июня поклонников страшилок ждет «Проклятие Аннабель 3», а там не за горами и «Заклятие 3», поэтому предлагаем вспомнить каждую главу вселенной «Заклятия», продюсеры которой явно пошли по стопам кинокомиксов. И пускай хронологически эти хорроры расположены так: «Проклятие монахини», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», «Проклятие Аннабель», «Заклятие», «Проклятие плачущей», «Заклятие 2», мы решили все перемешать и расставить ужастики по уму.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Проклятие Аннабель» (2014)

Цитата из к/ф «Проклятие Аннабель». Реж. Джон Р. Леонетти. США. 2014

Первый спин-офф франшизы — о проклятой кукле Аннабель, которая сразу стала популярной, несмотря на то, что куклу показали в оригинальном фильме только в прологе. Снятый оператором «Заклятия», фильм оказался самым слабым из всей серии. Хуже только фильмы о спиритических досках. Авторы решили обойтись без демонологов Эда и Лоррейн Уорренов и сделали миф об Аннабель из преступлений сектантов Чарли Мэнсона, а сам ретро-хоррор пересказывает «Ребенка Розмари», который, между прочим, во всем сильнее «Проклятия Аннабель» даже полвека спустя. Кроме завязки — сектантских убийств — смотреть здесь нечего, потому что фильм просто-напросто банальный, а герои вместо борьбы со злом этому злу поддаются — бросаются из окон. Режиссеру абсолютно нечего сказать по сути и нечего показать в стиле. Кукла жуткая. Мы уже поняли. Хотя сама кукла ничего не делает. Вообще. Только качается на скрипучем стуле.

«Проклятие монахини» (2018)

Цитата из к/ф «Проклятие монахини». Реж. Корин Харди. США. 2018

Спин-офф о страшнейшем демоне Валаке, который сыграл главную роль во втором «Заклятии», мощно напугал зрителей и стал самым кассовым фильмом киновселенной. Беда, однако, в том, что этот жутик о зловещем богохульнике получился плоским и глупым. Народец и демон заслужили больше, чем проклятый монастырь в румынской глуши, куда отправляются расследовать самоубийство монашки агент Ватикана и юная послушница, которую неслучайно играет Таисса Фармига, сестра Веры Фармиги. Миф о вратах ада, крестоносцах и крови Иисуса попахивает денбрауновщиной и «Багровыми реками». Готический ужастик выглядит олдскульно, но это уже не мистика, а какой-то монстр-хоррор. А иногда возникает чувство, что «Проклятие монахини» скатывается в пародию. Снова кресты переворачиваются, снова тень монашки крадется по стене и вновь изгнание бесов с молитвой на латыни, как в любой другой страшилке об одержимых. В общем, зачем открыли дверь, за которой «бога нет», непонятно. Эта старинная глава больше про костюмы и атмосферу, чем про загадочную историю.

«Проклятие плачущей» (2019)

Цитата из к/ф «Проклятие плачущей». Реж. Майкл Чавес. США. 2019 Проклятие плачущей

Самый свежий хоррор рядом с легендами про Аннабель и Валака. Отчасти потому, что миф о женщине, которая топит в реке своих детей, чтобы отомстить неверному мужу, — сказка из мексиканского фольклора. Как это народное предание связано с «Заклятием»? В фильме появляется священник из «Проклятия Аннабель». «Проклятие плачущей» имеет в арсенале кучу страшных сцен, механика которых повторяется (тишина + дикий крик), поэтому гениальным и изобретательным фильм не назвать, но все же прекрасны сцены в коридоре, в машине, в ванне, на чердаке, у бассейна с зонтиком и проход по комнатам со стучащей дверью на цепочке. Вздрогнете точно, а самые внимательные заметят, как режиссер Майкл Чавес, работающий над третьим «Заклятием», подражает Джеймсу Вану. Страшилка про невозможность вернуть то, что однажды потерял, получилась пугающей, но тонюсенькой сюжетом. Зато монстра можно как следует разглядеть, и персонажи, пусть скучные, особенно дети, всеми силами сопротивляются рыдающему злу. Жутик не без жанровых шаблонов и глупостей, но этот спутник «Заклятия» надо рассматривать как эпизод «Скуби-Ду». «Проклятие плачущей» — вкусная закуска перед основным блюдом. Надеюсь, на костях нового «Заклятия» будет больше мяса.

«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» (2017)

Цитата из к/ф «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». Реж. Дэвид Ф. Сандберг. США. 2017

В «Проклятии Аннабель» так и непонятно — кукла проклята духом или демоном. Сперва показывают вселение души безумной девки, но потом куклу шатает рогатый черт. Короче, намудрили. Сценарист Гари Доберман, который дебютирует как режиссер новой главы об Аннабель, во втором фильме пытается объяснить, в чем же дело. Правда, и здесь неясно, зачем злым силам вселяться в куклу, если нужен живой человек. Видимо, предметы — проводники для злых сил. Этот приквел, похожий на «Приют» и «Других», более-менее повторяет то, что уже было в «Заклятиях»: опять недобрый дом, толпа детей, родительская трагедия, снова демон блюет в рот жертве, снова открывают дверь, которую запрещено трогать, снова игра в прятки и, разумеется, священники — куда же без них. В фильме есть трогательная и вселяющая ужас легенда о проклятии куклы, обклеивание комнаты страницами из Библии — тоже круто, а главная мысль фильма — будь осторожен с желаниями. Но поистине мощных сцен нет, кроме тех, что с простынями. В целом, отличная привязка к «Проклятию Аннабель», но в остальном новый фильм — тот же фильм.

«Заклятие 2» (2016)

Цитата из к/ф «Заклятие 2». Реж. Джеймс Ван. Канада, США. 2016

Достойное продолжение и самодостаточный ужастик. Вера Фармига и Патрик Уилсон возвращаются в образах Эда и Лоррейн Уорренов, которые на сей раз расследуют дело так называемого «Энфилдского полтергейста». Но фильм начинается с самого известного дела Уорренов — с Амитивилля. Пролог поставлен настолько страшно и атмосферно, впрочем, как и весь фильм, что не нужны 666 экранизаций этого Амитивилля. После мощного начала — первая встреча с зубастой монахиней — следует история о духе, который терроризирует лондонскую семью. Говорят, в этой самой документально подтвержденной «тру стори» много странностей, лжи и вымысла, и авторы этого «Заклятия» намекают, что Уоррены — шарлатаны, а их дела — чушь, поэтому думать, что кино — реальность — себя не уважать. Правда, в конце пускают документальные снимки и аудиозаписи. А вот как фильм ужасов «Заклятие 2» — трапеза отменная. Кровати дергаются, мебель самостоятельно двигается, мрачная комната, увешанная крестами, изобретательные сцены с тенью и зеркалом, отсылка к «Сиянию», а еще злой старик, переключающий ТВ-каналы и кричащий: «Это мой дом!» Фильм получился душевнее и ироничнее оригинала. «Заклятие 2» — про веру, вроде «Экзорциста» Уильяма Фридкина, и немножко про кино, как силу убеждения. Убедило все, кроме чудовищно сделанного Скрюченного Человека, который будто вылез из сказки Тима Бертона.

«Заклятие» (2013)

Цитата из к/ф «Заклятие». Реж. Джеймс Ван. США. 2013

Не зря говорят, самый первый — самый лучший. Так было с «Матрицей», «Крепким орешком», «Терминатором», так есть и с «Заклятием» — началом самой кассовой франшизы ужасов с рейтингом R, которое можно назвать ремейком «Астрала». Между прочим, в обоих жутиках демонов сыграл композитор Джозеф Бишара. Может, «Заклятие» и ремейк, но ремейк изящный, ненавязчивый и бесподобно страшный. Знаток жанра Джеймс Ван знакомит нас с охотниками на демонов Эдом и Лоррейн Уорренами, которых приглашают исследовать проклятый дом, а там ведьма, демон, свисающий труп, куча страшилок со скрипами и стуками, оскорбление святой Троицы, религиозные предметы, прятки с хлопками и страшные подвалы. Вот смотришь во мрак и, даже если никого там не видишь, веришь, что кто-то стоит и смотрит на тебя, и именно это в ужастиках ценно. Вдобавок, в этом стильном, напряженном и живом оммаже жутикам 70-х и 80-х мы узнаем про три ступени демонического. Виртуозно работая с камерой и звуком, мастер ужасов собрал все самое мистическое и устрашающее. Тут и жертву тащат по полу, и собака чует зловещее, и все заканчивается экзорцизмом, а любовь оказывается сильнее демонов, и нет сомнений, что все так и было. Жажда бояться требует послушно поддаться.