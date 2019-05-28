Школьники устроили флешмоб во Владивостоке. За день до выпускного. Если видели, то знаете, о чём я. Если не видели — не смотрите. Скучно. До фильмов Тинто Брасса не дотягивает — скорее, нечто с провинциального порноресурса. Вырядились молодые в костюмы БДСМ и давай плясать перед школой. Мальчики заклеили соски чёрным скотчем, маски нацепили, а девочки напялили полицейскую форму. Кстати, возмутило многих — прежде всего, следствие — именно последнее. Мол, где они форму нашли? Нарушили устав.

Иван Шилов ИА REGNUM

Что бы раньше сделали с такими выпендрёжниками? Да всыпали бы родители им ремня — и точка. Тем более, что ремень, БДСМ — всё логично. Но это раньше, а сейчас общественная дискуссия началась. Правильно это или нет? Ну, вроде тех ульяновских студентов, что устроили гей-представление. Ещё и петицию в поддержку школьников подписывать начали. С курсантами, к слову, была та же история.

Представляю, с каким чувством гордости и протеста подписывали эту дрянную петицию некоторые персонажи. Наверное, думали, что так они борются против диктатуры морали или даже диктатуры режима. Ах, они со школьниками сражаются? Совок! Ну тогда я против.

Цитата из видео «watch» на youtube.com БДСМ-флешмоб в школе во Владивостоке

Протест — это хорошо. Подростковый бунт — естественно. Кто там из ныне возмущающихся не носил брюки клёш и не слушал Оззи? Кто не пел под гитару под окнами и не распивал портвейн? Тут в другом дело — из тех что-то вышло, а эти, вероятно, пойдут на службу и станут успешными управленцами (точнее, неуспешными, но назовутся они именно так).

Школьники ведь из Владивостока быстро сдулись. Извинения принесли. Мы, говорят, всё осознали. Как быстро ребята прокисли. А где же протест? Где социальная ярость? Ничего нет. Так, сглупили, облажались — и пошли на попятную. Это ведь тоже примета времени: они, эти пигмеи, в социальных сетях бравые, а на деле — скука. Им Дудя бы по интернету смотреть, а не режим шатать.

Раньше, знаете ли, люди были покрепче да понастырнее. А эти? Разве что флешмобы устроить могут и ещё толпой сверстников унижать. Самые идиоты могут инвалида избить, как в Берёзовском. Заметьте, всегда они всё делают толпой. По одному — страшно. Им стадо нужно. Вот стадом они и ходят, так как поодиночке ничего из себя не представляют. И выглядят соответствующе — будто в одном магазине по одному каталогу одевались.

Хотя нам всё время твердят: в России вызрело новое поколение — оно другое, смелое, отчаянное. Самые яростные заявляют: у поколения этого есть совесть. И, конечно, оно другое, да. В чём-то даже лучше тех, кто был. Беда в том, что у них, вперёд идущих, нет цельности, а оттого — тотальное скудоумие. И ещё — оскоминная вторичность, хотя сами они себя мнят индивидуальностями.

Поэтому, когда дело доходит до реальных свершений, становится страшно. Ведь лучший протест — это создание своего, а как раз-таки созидать данные персонажи не способны. Они могут только шатать, ломать, деконструировать. Ничего своего, личного, авторского — абсолютно стёртая идентичность. Вот в чём главная проблема. Не в том, что они бросают вызов обществу, а в том, что, когда подрастут, не смогут ничего ни себе, ни оставшимся старикам, недобитым, предложить. Впадут в ступор посредине развалин в пустыне, которую они выжгут.

Иероним Босх. Сад земных наслаждений. 1510 (Фрагмент)

Оттого единственный их протест — сексуальный. Как в США полвека назад. Но те против войны бастовали, книги писали, фильмы снимали, а эти? Единственное, что они могут, — в той или иной форме педалировать тему секса. Это их единственная оппозиционная территория. «Моё тело — моё дело» — данный лозунг про них. Потому что когда нет духа, да и мозгов тоже, тогда остаётся лишь тело — и ничего больше. И вот с телом с этим, объявленным и собственностью, и полотном самовыражения, можно изгаляться как угодно.

В результате мальчики и девочки сдвинуты на сексе: они снимаются в порно, зарабатывают тем, что перед камерой выполняют приказы извращенцев, выглядят вызывающе и за лайки устраивают оргии в Periscope. Пролистайте их страницы в социальных сетях — репосты банальностей и секс. Последний стал прибежищем всех неудачников, придушенных собственной вторичностью. При этом они искренне верят, что творят нечто новое, что они свободны и независимы. Ребятки, маркиз де Сад облёк извращения в философию. Вам это сделать не удастся. Вы пустые и пластмассовые, как куклы из секс-шопа.

И последнее. В связи со школьничками из Владивостока и их БДСМ. Они все выглядят не как одиннадцатиклассники (16−18 лет), а как потасканные порноактёры, снимающиеся за еду. Молодость где? Девочка эта в полицейской форме со сделанными губами. Лица такие, будто на них изливались чем попало все кому не лень, да и кому лень тоже. Свежести не хватает этим ребятам. Не только в сознании, но и внешне. Они состарились раньше, чем успели начать взрослеть.

Помню, в номере гостиницы я наткнулся на сериал «Секс и город». И там была героиня — блондинка невысоких моральных принципов: спала со всеми подряд. А тут ей попалась конкурентка — молоденькая. И блондинка, стареющая оторва, изумилась, насколько та испорченная, её малолетняя оппонентка. Бились они за одного мужика, как то бывает. Сначала блондинка ревновала, возмущалась, но после всё поняла и заявила подруге: «А знаешь, мне её жалко, эту малолетнюю дуру. В 16 лет она познала всё. Рано. У меня ведь хотя бы было детство».

Артур Тимотео да Коста. Карнавал окончен. 1903

Вот и глядя на юных БДСМ-щиков, я думаю, насколько же они поторопились в своём желании познать все стороны жизни. Их точно привели в винный погреб, где собраны лучшие напитки со всего мира. А они остановились у входа, схватили первый попавшийся пузырь — и нажрались до алкогольной интоксикации.

Нет, правда, не стоит спешить жить. Всё ещё будет — и БДСМ, и разочарования, и полиция, и сделанные губы. Всё будет, потому что жизнь прожить — не поле перейти. Но гулять по нему — именно гулять и наслаждаться — лучше в молодости, ища себя и своё создавая, а не втискиваясь в стадо свиней, уверенно несущихся к пропасти. Жизнь надо пить медленно, глоток за глотком, растягивая удовольствие на подольше. А иначе — стоило ли вообще ввязываться в это странное путешествие?