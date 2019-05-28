Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион подтвердил предстоящий визит в Россию кипрского архиепископа Хризостома II.

Иван Шилов ИА REGNUM Митрополит Иларион

Напомним, что предстоятель Кипрской православной церкви 18 апреля собрал у себя патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. Главы Церквей обсудили несколько вопросов. В частности, было достигнуто взаимопонимание между Антиохийской и Иерусалимской церквами, которые уже несколько лет находились в конфликтных отношениях. Вместе с тем на встрече шла речь и об Украине, где бушует гражданская война, сопровождающаяся церковными нестроениями. Владыки согласились с тем, чтобы кипрский архиепископ предложил пути урегулирования проблемы. После этого Хризостом II отправился к патриархам Сербскому и Болгарскому, а также Элладскому архиепископу. «Поскольку архиепископ Кипрский выразил намерение посетить все поместные Церкви, то, как я понимаю, в программе этих визитов будет и посещение Московского патриархата, но пока конкретные даты такого посещения не определены, — сообщил в интервью РИА Новости митрополит Иларион. — Я собираюсь в начале июня быть на Кипре, встретиться с архиепископом. Надеюсь в беседе затронуть и тему Украины, и темы двусторонней повестки дня». По его словам, вполне реально, что визит архиепископа Хризостома II «состоится в течение текущего года — судя по той скорости, с которой архиепископ начал объезжать поместные Церкви».

Kremlin.ru Архиепископ Хризостом II

Московский патриархат, таким образом, готов выслушать кипрского владыку, выступающего сейчас в формате челночной дипломатии. Вместе с тем из слов председателя ОВЦС можно сделать вывод, что у Русской православной церкви сегодня нет какой-то прорывной идеи по выходу из кризиса, который заварил константинопольский патриарх Варфоломей, когда отменил акт 1686 года, которым Константинопольский патриархат вручал Киевскую митрополию Московскому патриархату, а после предоставил томос об автокефалии Православной церкви Украины, созданной из непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Как подчеркнул Иларион, «мы сейчас предсказать не можем», удастся «ли при помощи этой посреднической миссии (Хризостома II — C. C.) найти решение проблемы», хотя то, что «архиепископом движет добрая воля, это совершенно очевидно». Однако председатель ОВЦС, похоже, скептически относится к идее кипрского архиепископа о созыве всеправославного совещания (собора), на котором можно было бы обсудить и «украинский вопрос».

«Пока никаких конкретных планов по проведению такого собора никто не высказывал, — заявил Иларион. — И трудность сейчас заключается в том, что если собор будет созван не константинопольским патриархом, то константинопольский патриарх на него не поедет, решения его проигнорирует и не признает. А если он будет созван константинопольским патриархом для всеправославной легализации того, что он учинил, то на этот собор не приедут многие Церкви. Ситуация может показаться вообще тупиковой. Но тупиковых ситуаций в истории Церкви не бывает. Раньше или позже, я уверен, будет найдено общеправославное решение этого вопроса. А пока мы вполне удовлетворены общеправославным консенсусом относительно непризнания беззаконного деяния патриарха Варфоломея».

Center for American Progress Варфоломей

Проблема в том, что «общеправославный консенсус относительно непризнания беззаконного деяния патриарха Варфоломея» в отношении Украины начинает трескаться. 25 мая глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний возглавил всенощное бдение в киевском Свято-Михайловском соборе, в конце которого состоялось «наречение архимандрита Епифания (Димитриу) во епископа Ольвийского». Новоизбранный епископ обратился к присутствовавшим с речью, в которой «поблагодарил прежде всего» патриарха Варфоломея, отметив, что он, Епифаний, приложит все усилия для признания ПЦУ со стороны «святых православных поместных Церквей». Как передают некоторые издания, глава Православной церкви Украины, говоря о хиротонии Епифания (Димитриу), подчеркнул, что тот получил «отпускную грамоту, в которой четко указано о том, что он отпускается в украинскую поместную православную Церковь» от Элладской православной церкви. Помимо того, новый епископ выразил уважение «наместнику святого монастыря Новый Эсфигмен на святой горе Афон архимандриту Варфоломею, а также наместнику игумена монастыря ставропигиального архимандриту Серафиму».

Gov.ua Митрополит Епифаний

Получается, что Православную церковь Украины фактически признала Элладская греческая церковь, присоединившись, таким образом, к Фанару, и не всё так однозначно с горой Афон. А что дальше? Константинопольский патриархат постепенно может подвести многие православные Церкви к тому, что негоже игнорировать «миллионы украинцев», находящихся в ПЦУ. А что до проблем с каноничностью, то церковная история имеет немало примеров, когда и сам Фанар признавал со временем тех, кого обвинял в «неканоничности». То, что молоко разлили и обратно его не собрать, косвенно признает митрополит Иларион, когда замечает, что «каких-то механизмов нет» в отношении возвращения храмов Украинской православной церкви Московского патриархата, которые были отобраны сторонниками ПЦУ. Хотя, конечно, можно надеяться на то, как говорит председатель ОВЦС, что «если ослабнет давление на каноническую Украинскую церковь и если прекратится эта ярко выраженная государственная поддержка раскола, тогда, конечно, события будут развиваться в нормальном русле».

C messier Благовещенский собор в Афинах

Но это сценарий инерционный. Да и «украинский вопрос» куда шире и выходит за пределы собственно Украины. «Русская православная церковь правильно поняла позицию собора Сербской православной церкви и ее мнение о расколе на Украине. — заявил на днях в интервью сербскому изданию «Печат» научный сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич. — Сербская церковь поддержала Москву и выступила против идеи Константинополя, которая может расколоть православный мир. Кроме того, в Сербской православной церкви посчитали, что Украина может стать опасным прецедентом, который может поднять вопрос о македонской и черногорской Церкви, а также вернуть к жизни амбиции усташей о создании так называемой Хорватской православной церкви. Думаю, что крайне важно включить Россию в диалог между Сербской православной церковью и раскольниками в Македонии, особенно сейчас». Безусловно, ничто не обязывает Русскую православную церковь использовать свои ресурсы для защиты Сербской православной церкви. Однако трудно будет без союзников противостоять Фанару на других направлениях.

Так есть ли план наступления у «министерства иностранных дел» Московской патриархии? Время покажет.