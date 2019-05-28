28 мая может стать очередной отправной точкой очередного обострения отношений между Грузией и Азербайджаном. С утра на территории монастырского комплекса Давид Гареджи проходит акция под названием «Гареджи — это Грузия, а мы — дети Кавказа», в которой участуют представители духовенства, прихожане Грузинской православной церкви и гражданские активисты.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как заявляют участники акции, никаких провокаций со своей стороны они не планируют, а целью данной акции называют стремление донести свой мирный голос протеста до властей Азербайджана и мирового сообщества.

По информации грузинских телекомпаний, участники акции начали шествие от Давид-Гареджийской лавры, дошли до храма Воскресения и водрузили у него грузинский флаг, а затем направились к храму Чичхитури, где в течение нескольких дней азербайджанская сторона проводила работы по строительству дороги. В конечном итоге прихожане и активисты намерены окружить весь монастырский комплекс живой цепью и продемонстрировать, что это — единое сооружение, которое разделу не подлежит.

В преддверии этого шествия ряд СМИ сообщил об аналогичной акции, которую якобы готовила и азербайджанская общественность, но в комментарии грузинским журналистам находящийся на месте заместитель начальника пограничной полиции Грузии Теймураз Купатадзе заявил, что с азербайджанской стороны никаких действий, тем более провокаций, не ожидается. Задачей своего нахождения на территории комплекса он назвал защиту мирного протеста и безопасности граждан Грузии.

Специальное заявление в связи с ситуацией вокруг комплекса Давид Гареджи сделал патриарх Грузии Илия Второй. Журналистов с его содержанием ознакомил представитель патриархии Микаэл Ботковели. Он выразил подозрение, что поссорить два дружественных народа пытается некая третья сила, которая ищет для этого опору в обеих странах.

«Анализ развивающихся событий оставляет впечатление того, что, исходя из церковной темы, создать серьезные проблемы между Азербайджаном и Грузией стремится другая сила, которая, к сожалению, в обеих странах находит опору для достижения своих целей. Но мы не должны легко поддаваться на ее провокации! В то время как между двумя государствами ведутся переговоры, в то время как церковь пока не включилась в обсуждения, в то время как существует множество средств взаимоотношений с азербайджанской стороной, возможность цивилизованного и справедливого решения проблемы с помощью международных организаций и дружественных стран, пренебрежение этими ресурсами и выступление с резкими заявлениями и действиями противоречит нашим национальным интересам», — считает патриарх.

Surprizi Илия II

Илия Второй призывает граждан, особенно представителей духовенства и прихожан, к сохранению спокойствия, проявлению благоразумия и гражданской ответственности, а власти Грузии и Азербайджана — к проведению интенсивных переговоров для установления справедливости и сохранения и упрочения дружбы между двумя народами и странами.

Со своей стороны, патриарх выражает готовность Грузинской православной церкви к включению в процесс переговоров.

Отметим, что представители грузинских властей резких заявлений относительно происходящих вокруг Давид Гареджи событий не делают и надеются, что сумеют решить спорные вопросы в формате комиссий по делимитации границы, которые несколько дней назад возобновили работу в этом направлении. Правда, первое заседание в Баку особого света на решение проблемы не пролило, что вызвало возмущение и осуждение «конформизма» грузинских властей со стороны оппозиции и общественности.

Открыто дружественный Азербайджан никто не осуждает, но в соцсетях граждане Грузии изливают все свое негодование и недовольство. Причем обвиняют не только и не столько официальный Баку, сколько неосторожные заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили и нынешнего министра иностранных дел Давида Залкалиани.

Вопрос принадлежности территории, на которой находится монастырский комплекс Давид Гареджи, Грузия и Азербайджан оспаривают давно, с первых дней обретения обеими бывшими советскими республиками независимости. Грузинская сторона неоднократно предлагала азербайджанским партнерам другие земли в обмен на ту, на которой стоит часть монастырского комплекса, оказавшаяся на подконтрольной Баку территории, но власти Азербайджана от обсуждения вопросов обмена землями категорически отказываются.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили в Давид Гареджи

Проблемы с допуском прихожан из Грузии на территорию Давид Гареджи возникали и ранее, когда азербайджанские пограничники в преддверии того или иного православного праздника ограничивали допуск в храмы комплекса паломников из Грузии. В дальнейшем недоразумения временно решали, ситуация нормализовывалась, а Азербайджан продолжал оставаться одним из главных стратегических партнеров Грузии.

Последнее обострение отношений началось после визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Баку, где та официально заявила о необходимости завершения процесса делимитации границ. Священнослужители комплекса Давид Гареджи связали введенные азербайджанскими пограничниками очередные ограничения именно с этими заявлениями президента Грузии. Разделили такое мнение и представители грузинской оппозиции, которые также осудили президента за недипломатичные высказывания.

Интересно, что готовность вмешаться в ход событий и урегулировать спорные вопросы с Азербайджаном выразил экс-президент Михаил Саакашвили, который заявил об этом в своем очередном обращении к согражданам через соцсеть Facebook. Он подчеркнул, что вопрос Давид Гареджи может быть урегулирован только в условиях нормального правительства, не уточнив при этом, почему его правительство в течение 9 лет нахождения у власти данный вопрос так и не решило. Тем не менее свои услуги нынешним «ненормальным» властям предложил.

«Сейчас единственный выход — это срочные переговоры. Я готов включиться в эти переговоры даже в условиях этого правительства. Конечно, у меня есть связи в Азербайджане. Несмотря на то, что это обычное правительство «шнырей» Иванишвили, я готов в вопросе Давид Гареджи выступить обычным посредником и решить этот вопрос даже в условиях отсутствия у меня должности. Они (нынешнее правительство Грузии) ничего решить не смогут. Тут нужны фундаментальные переговоры, обе стороны должны учесть интересы друг друга, чтобы в конечном итоге не пострадали отношения между народами. Иванишвили приходят и обязательно уйдут, а грузинский и азербайджанский народы останутся. Это дружественные народы, и они не раз доказывали это в новейшей истории», — заявил экс-президент Грузии.

Andrzej Wójtowicz Часть монастырского комплекса, расположенная на территории Агстафинского района Азербайджана

Саакашвили назвал Азербайджан «очень специфичной страной» и подчеркнул, что в бытность свою у власти сумел наладить с ее правительством братские отношения. Что касается нынешнего правительства, которое для экс-президента ассоциируется лишь с олигархом Иванишвили, его, по информации Михаила Саакашвили, в Азербайджане не уважают и ни во что не ставят.

«Иванишвили они не уважают и правительство Грузии ни во что не ставят, потому что Иванишвили сам ни во что не ставит грузинские институции. Он совершенно незаконно назвал президентом человека, которого все знают как «госпожу недоразумение». У Грузии премьер-министр, который довел Грузинскую железную дорогу от прибыли в миллион долларов до убытков в 300 миллионов. А главное, Бидзина Иванишвили и Уча Мамацашвили (родственник Иванишвили, бизнесмен) сами просят деньги у азербайджанцев, на все требуют так называемые откаты, и я знаю это не по слухам, а из информированных источников», — сообщил Саакашвили.

Оппозиция и прозападная общественность в ситуации вокруг Давид Гареджи усматривают и интересы России, и ее попытки «поссорить два дружественных народа». Что касается рядовых граждан Грузии, значительная их часть склонна осуждать мягкотелость грузинского руководства в отношениях с Азербайджаном и настоятельно требует от нынешнего правительства защиты интересов страны.

Акция на территории Давид Гареджи продолжается, а ее последствия скажутся в ближайшие дни…