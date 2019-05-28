Чемпионат мира подошел к концу и принес нам много незабываемых игр, эмоций, восхищения нашими доблестными игроками. Сборная России по праву заслужила чести оказаться среди медалистов, но неужели бронза — именно то, чего мы заслуживаем или же игра «красной машины» далека от своего идеала? Давайте разбираться.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

Начнем издалека, точнее, с предшествовавшего чемпионату мира заключительного этапа Еврохоккейтура в Чехии. В этот момент, наверное, может вспомниться ужасная игра нашей сборной. Регулярные ошибки в обороне, неготовность к играм и расслабленность наших игроков говорили сами за себя. Болельщики не были уверены в своей команде, а сами игроки лишь молчаливо выдерживали критику в свою сторону. Это был один из худших отрезков в истории сборной России со времен провального домашнего чемпионата мира 2000 года, когда в составе были заявлены лучшие игроки страны. Удивительное сходство: казалось бы, в расположении сборной находились лучшие из лучших — Александр Овечкин, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, но в итоге это никакой роли не сыграло. Россияне были сокрушены шведами и финнами. Отметим, что вторые уже тогда не блистали именитостью своего состава, однако финны, в отличие от россиян, тщательно провели подготовку к чемпионату мира. Возможно, именно тот факт, что финны грамотно отвели время на подготовку команды к мировому первенству, помогло им добиться такого триумфа.

Chase N Сборная России по хоккею с шайбой

А ведь правда, даже в победных играх на чемпионате мира были заметны периодические спады нашей сборной, и происходили они в течение самой встречи. Вернее, сборная по ходу игры зачастую была психологически неустойчивой и порой даже слабой. Идеальными примерами этого могут послужить заключительные периоды в играх с Финляндией в полуфинале и Чехией в матче за бронзу. Соперник в обоих случаях был чрезвычайно вынослив, что несомненно выматывало нашу сборную, заставляя ее допускать некоторые ненужные ошибки в обороне и при контроле шайбы. Таким образом россияне допустили фатальную ошибку, стоившую им золота, упустив капитана финской сборной Марко Анттилу, который вместе со своим партнером успел два раза бросить по воротам Василевского, пока защитники сборной России бежали чуть ли не в нескольких метрах от центра события. А третий период последнего для россиян матча чемпионата против Чехии показал их умение плотно держаться в глухой обороне, или же, согласно спортивному языку, умение поставить «автобус».

Тем не менее, групповой этап чемпионата мира выдался на ура. Семь побед из семи возможных, честь и слава, но и тут надо быть аккуратным в своих эмоциях. Да, великолепно, катком пронеслись по группе, но все ли так просто? С аутсайдерами турнира проблем не было. Правда, подвели норвежцы, которые сыграли на расслабленности сборной в третьем периоде, забросив две шайбы в ворота Василевского, но тут можно списать на первый матч чемпионата. Первой серьезной проверкой были чехи. И здесь было чему радоваться, сборная России смогла тактически переиграть соперника, установив закономерный счет — 3:0. Даже ключевой игрок чешской команды Ондрей Палат отмечал тотальное подчинение своего коллектива игре неостановимого соперника. Затем российским игрокам была представлена возможность набрать недостающих для красивой статистики очков в игре с бедными итальянцам, пережившими очередной разгром со счетом 10:0. Но на этом легкие соперники для россиян закончились, настала пора заводить мотор «красной машины». Первыми на очереди стояли скромные, но в меру неуступчивые латвийцы, с которыми сборной пришлось испытать себя на прочность. В первые две 20-минутки россияне выглядели достойно, но в заключительной интенсивность российского нападения сбавилась. Латвийцы некоторое время доминировали на чужой половине льда, но, к счастью, в рамке российских ворот стоял Андрей Василевский, отразивший все броски в ключевой момент — тяжелая победа России со счетом 3:1. На следующую игру со швейцарцами тренерский штаб во главе с Ильей Воробьевым решил дать отдых первому вратарю сборной Андрею Василевскому, заменив его амбициозным Александром Георгиевым, который в свои 23 года уже пробился в основу «Рейнджерс», вытеснив легендарного Хенрика Люндквиста. Для Георгиева эта встреча стала дебютной в рамках чемпионата, и он не подвел. Молодой голкипер вытащил несколько «мертвых» бросков, сохранив свои ворота «сухими», что помогло форвардам российской сборной чувствовать себя увереннее на льду. В итоге россиянам удалось отличиться тремя безответными шайбами в ворота прошлогодних серебряных призеров первенства, а вратарь Александр Георгиев забрал себе приз лучшему игроку встречи. Достойная подготовка к заключительному матчу группового этапа со шведами. На просторах различных хоккейных сообществ бытует мнение, что именно «тре крунур» представляют из себя главную опасность на хоккейной арене для любой сборной современности, в том числе и для России, поэтому победа над ними весит много. Встреча началась нелучшим образом для российской команды, шведы первыми заявили свои намерения на победу, показав резвую игру в атаке. Но во втором периоде шведов быстро спустили с небес на землю, а потом с головой закопали под лед арены в Братиславе. Шесть безответных шайб за один период отправили в нокаут действующих чемпионов мира, после чего о сборной России стали говорить, как о главном и будто бы единственном претенденте на чемпионство. В заключительном периоде россияне под действием полной расслабленности и невинности пропустили в свои ворота три шайбы, сглазив красивый разгром. Тем не менее, факт сокрушительной победы над действующим чемпионом с таким огромным счетом по-настоящему удивляет. За групповой этап сборная России научилась забивать, слаженно играть в большинстве, переигрывать ключевых соперников, но так и не поняла, как грамотно вести себя с поведенческой точки зрения. За сборной по-прежнему были видны резкие эмоциональные взлеты и падения, которые иногда отражались на счете, как это было в игре со Швецией.

StrategicWebDesign_Net Хоккейные шайбы

Игры плей-офф в рамках чемпионата получились для россиян самыми трудными. Психологически изматывающая игра с американцами, в которой интрига держалась до последней секунды, но удача была на стороне России. А затем труднейший матч против выносливых финнов, отправивший нас в матч за бронзовые медали. В хоккее, как и любом другом спорте, игры на вылет очень разнятся с играми регулярного чемпионата или группового этапа, у них другая психология, и, соответственно, игроки к ним по-другому подходят. Плей-офф — это настоящий и постоянный нервотрёп для игрока выходящего на лед многотысячной арены. Игрок испытывает чувство долга перед своими болельщиками, которое ему страшно не оправдать. Вот так и случаются порой неожиданные поражения и, во многом, под влиянием болельщиков. Напомним, что недавно, после поражения сборной России от Финляндии в полуфинале, жена Александра Овечкина Анастасия Шубская вынесла свое мнение на публику в социальной сети «Инстаграм», высказавшись по поводу отношения российских болельщиков к своей же сборной. В нем она указала на преданность заокеанских болельщиков своим командам, которых они будут поддерживать в любой ситуации, в сравнении с недовольными российскими фанатами, которым в большинстве своем «нужно обязательно всех облить грязью». И, как бы это грубо не звучало, в этом есть своя доля правды. Россиянам нужно научиться «достойно принимать поражение и ценить труд других людей», иначе мы можем больше не увидеть такую укомплектованную команду, как в этом году.

Про коллектив сборной России еще рано говорить как о чемпионах мира. Нужно еще время, чтобы заявить о себе, как о сборной, которая будет каждый раз выходить в финал мирового первенства. По такому примеру в последние годы следовала сборная Швеции, которой со временем удалось подвинуть на второй план самих канадцев и два года подряд выигрывать чемпионский кубок. Теперь настало время россиян доказать свое право на титул чемпионов.