Результаты выборов в Европарламент в Италии подтвердили прогнозы социологов. Поддержка «Лиги» Маттео Сальвини за год после национальных выборов выросла вдвое — до 34%. Обратная ситуация — с некогда антиэлитным «Движением 5 звезд», ныне первой правящей партией: 18% вместо 33%. Голоса «правых» избирателей уходят от Сильвио Берлускони (8% вместо 10%) к «Братьям Италии» (6%). Бывшая правящая Демократическая партия сохранила второе место, несколько улучшив показатели (22% вместо 18%).

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Голосование на выборах ЕС не имеет прямого отношения к работе национального правительства, но определенные последствия на национальном уровне тоже будут. Сейчас «Лига» входит в коалицию на правах младшего партнера. Но после такого успеха партия Сальвини будет настаивать на выполнении в первую очередь своих пунктов общей программы. В противном случае — новые выборы и весьма вероятное правоцентристское правительство с премьер-министром Сальвини.

Но ускорять этот сценарий «Лига» не будет. Хотя бы потому, что в экономике в ближайшее время будет непросто (на общие экономические проблемы накладывается снижение пенсионного возраста и иные социальные реформы). Брать полноту власти прежде времени Сальвини ни к чему.

Предвыборная кампания и первый после выборов день показали, что за этот год в итальянской политике произошли кардинальные изменения. Италия сейчас не является страной с конкурирующими политическими идеологиями. Вся политика 60-миллионной страны крутится вокруг одного человека, и разница — лишь в отношении к этому человеку.

«Движение 5 звезд» с момента своего основания 10 лет назад и до своей прошлогодней победы строило свою программу на критике истеблишмента и на агитации за все хорошее против всего плохого. С момента победы истеблишментом стали уже они сами, но привычка осталась, а новых навыков не появилось. Нынешняя предвыборная кампания была построена на… оппонировании своему союзнику по коалиции Сальвини. Не помогло.

Либералы из Демократической партии управляли страной на протяжении почти десятилетия. Но стоило появиться серьёзному оппоненту, и всё стало рушиться. Стоило традиционным медиа (которые либералы контролируют) стать менее влиятельными, чем социальные сети, и тут же выяснилось, что либералам нечего предложить, кроме мантр о необходимости хранить европейские ценности (какие?). Новый лидер партии Никола Дзингаретти говорит, что теперь основной задачей либералов будет оппонирование Сальвини.

Alessandro Squassoni Памятник «Альберто да Джуссано». Символ Лиги

На «правом фланге» происходят необратимые перемены. «Вперед, Италия» — тоже, как и «Лига», партия, в которой почти все зависит от лидера — сдает позиции по мере того, как Берлускони утрачивает хватку. Эти позиции занимают «Братья Италии», призывающие к национальному суверенитету и традиционным ценностям. К тому же, к чему призывает и Сальвини — но только «Братья» обещают делать это ещё лучше. И те, и другие упоминают лидера «Лиги» в каждой второй фразе, призывая его отказаться от союза с «5 звездами» и вернуться к правоцентристской коалиции с их собственным участием.

Наконец, и сама «Лига» в огромной степени держится лично на Сальвини. Партия, некогда основанная на региональном патриотизме, в последние годы быстро прошла путь к защите традиционных ценностей на национальном уровне, а теперь уже и на уровне ЕС. Выяснилось, что Сальвини может побеждать не только на севере Италии, но и в центре, и даже на юге, которому он некогда оппонировал. Потому что дело давно уже не в местных акцентах, а теперь уже и не в борьбе с миграцией. Сальвини — возможно, неожиданно и для себя самого — занял нишу «последнего нормального человека в политике». А такой образ, как выяснилось, может приносить 34% — и никому не кажется, что это предел.

Причины его побед, сначала региональных, теперь общенациональных — в том, что отталкивается он не от некоей идеологии, а от здравого смысла. Именно «здравый смысл» фигурировал в качестве основного лозунга этой кампании. Здравый смысл во всем: миграция должна быть ограничиваемой, экономика должна работать не на показатели промышленного производства, а на народ, традиции нужно соблюдать, даже если кому-то кажется это не вполне толерантным, власти ЕС не должны иметь преимущества перед национальными властями и так далее, и так далее. Именно таков, по-видимому, запрос итальянского общества.

Коллеги «Лиги» по правому флангу чувствуют эту тенденцию. Если они и критикуют Сальвини, то только за то, что он недостаточно Сальвини. Оппоненты же с либерального фланга, очевидно, в тупике. В ночь после выборов они подробно рассматривают фотографии из кабинета Сальвини, отыскивая там портреты Владимира Путина. И самым явным образом не понимая, что это больше не работает.

В ближайшее время Сальвини будут критиковать слева за то, что он Сальвини, а не политик из учебника. Будут критиковать справа — за то, что он мог бы быть ещё больше Сальвини. А рейтинг «Лиги» будет только расти. И так будет продолжаться до того времени, пока на политической сцене не появится еще один человек, который поймет, что для победы на выборах не надо ни подстраиваться под народ, как это делают борцы с элитами, ни поучать его, как это делают либералы. Что нужно попытаться этим народом быть.