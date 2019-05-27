Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил отменить пенсии, совсем отменить, откопав в истории Китая аналогичный опыт. Что думают об инициативе министра простые россияне — не министры, не экономисты, не политики, а обычные жители нашей страны — можно прочитать в сети. Ясно, что ничего хорошего, но не потому, что привыкли критиковать власть без повода, а потому, что просто разбираются в экономических процессах. Изданию Deita.ru дальневосточные пенсионеры сообщили, что рекомендуют властям обратиться к опыту соседних европейских стран, где пенсия в разы больше российских, что, мол, не об отмене пенсий надо думать для роста ВВП, а о развитии экономики! Слезть, наконец, с нефтяной иглы, перестать плодить многочисленные супермаркеты и магазины, поскольку покупать в них скоро все равно ничего не будут — не на что — денег нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономия

Вот тут, конечно, впору бросить камешек в огород Эльвиры Набиуллиной и подчеркнуть, что денег нет, нет роста цен, а значит, ЦБ сможет радостно отрапортовать, что поборол инфляцию, но это будет совсем другая история.

Если вникать во все то, что вторят министры, то можно сойти с ума, потому как, чтобы понять логику предлагаемых ими инициатив, нужно устроить каждой своей извилине мозга нынче модный брейншторминг. Однако по его итогу мы поймем, что ни сил уже нет понимать идеи министров, и экономику не то чтобы штормит, а ждет цунами, которое, как правило, разрушает инфраструктуру и забирает жизни людей. Вот и сейчас, в то время, когда банкиры в угоду своим интересам призывают нас жить сегодня, а не завтра — залезать в долги и брать кредиты, министр Максим Орешкин на Столыпинском форуме предложил всем нам, по сути, нет, не потерпеть еще немножко, а пожертвовать своей настоящей жизнью ради светлого будущего, при этом ранее он заявлял, что на данный момент нужной модели экономического роста экономики России так и не видит. То есть, по его же словам, разогнаться до 2024 года до уровня пятёрки крупнейших в мире у российской экономики не получится. А значит, неизвестно, когда наступит это самое светлое будущее. Очарованный опытом экономического развития Китая министр Орешкин ссылался на то, что в Поднебесной очень низкий объем ресурсов для выплаты пенсий, потому-то там больше вкладывают в ВВП и инвестиционные ресурсы. Однако что мешало министерству развивать инвестиционную составляющую все эти годы?

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Плохие танцоры — хорошая политика? Плохая политика — хорошие танцоры! Что кому мешало?

Губернаторы регионов указывали в качестве причин дестимулирующую позицию Минфина при межбюджетном распределении финансов и налоговом администрировании, говорили также о земельном законодательстве. Что касается частных иностранных инвесторов, бегущих из России, то они также указывают проблемы с законодательством, которое меняется бесконечное множество раз, повышение налогов, снижение платежеспособного спроса, высокую цену при входе на рынок и высокий уровень временных затрат. Проблемы российских инвесторов те же и в придачу — страх перед кредитованием, либо невозможность взять кредит, ставки и риски слишком высоки. Отсутствие кредитования означает невозможность обновления основных фондов предприятий, что влечет соответственно спад производства. Но раз Максим Орешкин предлагает отменить пенсии, то, очевидно, главной причиной бед российской экономики он все-таки считает пенсионеров. Ну что же, отмените, пусть молодые поколения пока отложат жизнь и планы на семью, рождение детей, пусть, так сказать, работают и продолжают отчислять налоги, заодно кормить своих предков, а хватит ли у них сил и денег, ведь одновременно им придется как-то создавать платежеспособный спрос для экономики, иначе для кого Максим Орешкин хочет вкладываться в инвестпроекты, вопрос, который, видимо, решаться будет потом и другими чиновниками. А может, и не чиновниками, а искусственным интеллектом, ведь совершенно очевидно — экономика, как и рыба, гниет с головы, а значит, нужно для начала роботов внедрять вместо чиновников, а уж потом внедрять их дальше в производственный процесс. Возможно, именно на эту реформу госуправления рассчитывают затейники цифровой экономики в конечном итоге. А что чиновники, не замечают этого или наоборот?

Правительство будет реформировать себя?

Кстати, на деловом завтраке Сбербанка, прошедшем в прошлом году в рамках Санкт-Петербургского экономического форума, Герман Греф попросил присутствующих определить путем голосования приоритетную реформу: 57% участников завтрака высказались за реформу госуправления, 18,2% — за цифровую реформу, 14,9% выступили за реформу науки и образования, 9,9% — за инвестиции в инфраструктуру. Что означает сие голосование и его итоги? Как видим мы из результатов голосования — не так важна сейчас цифровизация, о которой нам очень громко кричат, что именно от нее зависит будущее страны. Не так нужны нам наука и образование, да и инвестиции в инфраструктуру у голосующих оказались не в приоритете, а что ж тогда Максим Орешкин вещает нам, что нужно потерпеть без пенсий в пользу инвестиций в будущее?

StockSnap Бизнес

Отметим, в голосовании приняли участие в том числе министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, Максим Орешкин, глава Роснано Анатолий Чубайс, вице-премьер Татьяна Голикова и многие другие, среди которых члены правительства, партнеры Сбербанка, некоторые представители бизнес-структур. Подводя к голосованию, Герман Греф рассказал участникам мероприятия, что одной из ключевых проблем, тормозящих рост российской экономики, является неэффективное госуправление. Интересно, что 61,5% присутствующих выделили ее главной изо всех других, к которым, по мнению Грефа, относятся — санкции, падение цен на нефть, мировой финансовый кризис. То есть 61,5% участников мероприятия, в том числе ключевые фигуры правительства, считают основной угрозой развития экономики на ближайшие 5−7 лет свои же собственные действия и решили, что необходима реформа госуправления? Саму реформу, как подчеркнул Герман Греф, уже подготовил Центр стратегических инициатив под руководством Алексея Кудрина. Очевидно, что присутствующие чиновники вовсе не свои действия посчитали неэффективными, а то, как работают в созданных ими условиях органы власти на других уровнях. Исходя из этого, можно предположить, что в ближайшие 5−7 лет социально-экономическая политика останется той же, а структурность власти поменяется. Вот даже интересно — когда все планы, озвученные Грефом, претворятся в жизнь, то претворяющие их в жизнь исполнители будут нужны идеологам реформ? Или идеологи предпочтут перевернуть эту страницу, переписав историю, как переписывают ее сегодня по отношению к прошлым событиям? Ну что ж, остаётся пожелать им удачи, как говорится, «ничто не вечно под луной».