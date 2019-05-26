Голда Меир выразила это лучше других, когда дала определение «секретному израильскому оружию». «Наш секрет в том, что нам некуда идти», — сказала. Эти слова прозвучали всего четверть века после того, как была остановлена работа газовых камер в Освенциме. Мысль проста и пронзительна: Израиль не имеет права на поражение.

Sastognuti На границе Израиля

Это первый постулат концепции безопасности Израиля. В стране проживает сегодня около семи миллионов евреев. Нас окружают арабские страны, ничуть не отступившие от концепции полной ликвидации еврейского государства на Ближнем Востоке.

Голда Меир

Если мы возьмём членов «Лиги арабских стран», то там проживает сегодня более 350 миллионов. Громаднейшие территориальные угодья в их руках и множественность центров влияния исключают возможность одной победоносной войны Израиля, которая бы привела к миру через победу. Мы имеем в виду, к примеру, оккупацию союзниками Берлина в 1945 году и вынужденный немецкий отказа от имперских амбиций. Аналогичным примером может быть и принуждение Токио к отказу от агрессивной стратегии существования. У Израиля нет такой опции по отношению к арабскому миру. Поэтому он вынужден быть в состоянии перманентной готовности к войне, в которой нельзя не победить. Ибо поражение Израиля с последующим захватом его территории арабами — это безвозвратная потеря суверенитета с возможным истреблением всего еврейского населения.

К этому следует прибавить колоссальные сложности политического характера. Многие смотрят с удивлением на безумные антиизраильские демарши в ООН. Эти же многие говорят себе вслед за удивлением: «Но ведь нет дыма без огня. Коли все их так осуждают, то есть на то причина».

Idobi Израильская стена безопасности

Так, на днях российское государственное издание «Военное обозрение» обвинило Израиль в разжигании индо-пакистанского конфликта, ссылаясь на неонацистское издание в США. Иными словами, средневековые предрассудки и остаточные проявления нацистской идеологии живучи по сей день.

Но есть и более значимое объяснения. На сегодняшний день в ООН насчитывается 57 мусульманских стран. Все они, исключая Албанию, голосуют за любые арабские инициативы против Израиля. «Против лома нет приёма». Эти страны составляют половину в блоке «развивающихся» стран. К этой машине голосования присоединяются практически всегда Китай и Россия, исходя из вполне понятных прагматических соображений.

Да, Израиль успешно развивает отношения со многими странами мира. Особенно впечатляет степень близости сегодня между Иерусалимом и Вашингтоном. Американское вето в Совете Безопасности ООН позволяет избегать ситуации линча там. Но если вдуматься в приведённые основные факты стратегического жития Израиля, то эта ситуация совершенно уникальная, не имеющая аналога.

Мало того, что кадровые и территориальные ресурсы врагов Израиля в десятки и сотни раз превосходящи, так политический перевес супостатов на международной арене всегда гарантирован. Иными словами, для выживания в таких условиях Израиль должен всегда располагать значительным качественным превосходством над противниками. Неотъемлемой частью его военной стратегии не могут не быть превентивные операции. Но за них приходится всегда платить политическую цену. Любой акт самообороны Израиля обречён на широкое международное осуждение по вышеприведенным причинам.

Дополнительным аспектом особой концепции безопасности можно считать и израильскую неготовность полагаться на других. К примеру, Франция и Западная Германия настаивали на продолжении американского присутствия после войны. Израиль же категорически не готов «ждать помощи». Опыт Освенцима и Треблинки ясно научил, что такая помощь от человеков может и не прийти.

При понимании этих исходных данных не будет затруднительным понять действия Израиля в Сирии. С одной стороны, это невмешательство в сам ход гражданской войны. Но одновременно Израиль нанёс много сотен ударов по позициям Ирана, Хезболлы и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и провёл неизвестное количество точечных наземных операций. Это относится к концепции превентивных действий.

Также очевидным является недопущение военных действий на собственной территории. При такой территории иначе и быть не может.

Вышеизложенное может вкупе нагнать печальные мысли, толкающие к отчаянию. Как так можно жить?

Весь парадокс состоит в том, что по качеству жизни и уровню счастья своих граждан Израиль твёрдо держит лидирующие позиции и постоянно их укрепляет.

Более того, никогда Израиль не был столь силён и неуязвим в военном отношении. Посудите сами. В 1973 году армия Египта насчитывала около девятисот тысяч бойцов. Сегодня в этой обнищавшей стране военные занимаются чем угодно, но не планами нападения на Израиль. Они даже тесно взаимодействуют с ним. О времена, о нравы!..

Israel Defense Forces Израильские солдаты

Мало кто знает, но именно иракская армия сильно ограничила успехи Израиля в Войне за независимость 1948 года и в Войне Судного дня, на Голанских высотах. Что такое сегодня армия Ирака? Где она?

Вспомним и Сирию с ее армией, насчитывавшей триста пятьдесят тысяч бойцов до начала гражданской войны. Сейчас их поубавилось раз в пятнадцать.

Иными словами, не только качество жизни в Израиле может радовать его граждан, но и оборонная концепция последнего десятка лет. Факт, что она работает очень неплохо.

Иерусалим