Часто слышим в Израиле об отсутствии ясной концепции национальной безопасности. Возможно, именно благодаря критическому взгляду на собственный концептуальный фундамент мы можем сегодня обратиться к статьям и лекциям ведущих экспертов и обнаружить немало интересных идей. Получается, «докритиковались» до ясного взгляда на мир и Ближний Восток.

Израиль

Внешнему миру Израиль представляется военной и разведывательной державой, гораздой на неожиданные операции, застающие врагов врасплох. Шестидневная война, операция Энтеббе и недавняя доставка из Тегерана ста десяти тысяч секретных документов по ядерной программе относятся к разряду превосходных концептуальных побед с элементами слаженно работающих цирковых трюков. Но это не мешает израильтянам не унывать и в хлесткой и беспощадной критике своей армии. Военный историк Ури Мильштейн любит бичевать интеллектуальную базу армии. Правда, когда его вынуждают отвечать на вопрос, почему же Израиль неизменно побеждает на поле боя, он отвечает: «Да, другие ещё хуже».

Если у американцев по сей день обнаружим следы синдрома вьетнамской войны, то в Израиле не изжита травма Войны Судного дня. Успех Шестидневной войны (1967 год) оказался головокружительным и одурманивающим. Военная верхушка впала в самодовольство вместе с политическими лидерами. И вышло, что 5 октября 1973 года армия не была готова в должной мере отразить нападение со стороны Египта и Сирии. Эта война была тоже выиграна Израилем, но в тяжелейшей схватке. Две с половиной тысяч солдат Армии обороны Израиля не вернулись из боя.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

С тех пор самокритика превратилась в национальный спорт. Она по большей части идёт на благо. Комиссии по расследованию действий армии дают рекомендации по устранению ржавчины. Так это было и после военной операции в Ливане в 2006 году, и не только. Пристрастная критика с эмоциональной начинкой «чтобы не повторить ошибки 1973 года» позволяет устраивать систематические встряски и сохранять высокий уровень мобильности и готовности к инновациям.

Однако синдром Войны Судного дня имеет и свою пагубную сторону. Реакцией на победный угар 1967 года и расплату за него в 1973 году стала чрезмерная готовность идти на уступки ради того или иного мирного соглашения. Причём большая часть военной верхушки Израиля была в недавнем прошлом на стороне либеральных «замиренческих» инициатив, за которые Израиль платит кровью по сей день.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

Вскоре после Войны Судного дня в Израиле появляются пацифистские движения, ратующие за уход с территорий, освобожденных (или отвоёванных) в ходе Шестидневной войны. Пораженческие настроения начали быстро проникать в среду политиков и военных. Достаточно сказать, что в рамках соглашений с Египтом за период 1975—1982 гг. был отдан целиком весь Синайский полуостров (его площадь втрое превосходит всю территорию Израиля). Были ликвидированы там новые израильские селения. Израиль лишился территориальный и стратегических угодий и также — разработанных нефтяных полей.

Политическое руководство полагало тогда, что колоссальные уступки ради мира приведут к всеобщему признанию миролюбия Израиля и пониманию международным сообществом его территориальных нужд. Как не трудно догадаться, произошло всё наоборот. Давление на Израиль только усилилось.

Как известно, помимо отданного Египту Синайского полуострова, Израиль продолжал удерживать другие территории, отвоёванные в 1967 году. Это исконные библейские земли Иудеи и Самарии с Восточным Иерусалимом (Западный берег), располагающиеся на шести тысячах километрах, стратегические Голанские высоты (менее двух тысяч квадратных километров) и сектор Газа (не тянущий и на тысячу квадратных километров).

Пораженческая концепция проявилась в достигнутых в Осло соглашениях с террористической Организацией освобождения Палестины в 1993 году. «Ословский пакт» предоставил ей определенный статус в Иудее и Самарии (на Западном берегу). А в 2005 году правительством Шарона были ликвидированы все еврейские сёла в районе сектора Газа, после чего армия и полиция покинули полностью в одностороннем порядке эту территорию. С тех пор оттуда было выпущено по гражданским объектам Израиля множество тысяч ракет.

Amir Farshad Ebrahimi Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля

Пораженческая концепция потерпела крах. Вместо мира и благополучия пришёл жесточайший кровавый террор и тысячи ракет из Газы по гражданским объектам.

Пришлось признать очевидное: не только палестинцы, но их арабские суннитские собратья николи не стремились к образованию небольшого мирного государства Палестина рядом с Израилем. Они хотят установить арабское мусульманское государство вместо Израиля. А что до целенаправленного террора против израильского гражданского населения, то это «законное право на сопротивление палестинского народа». Помните терминологию?

Последние десять лет мы сызнова свидетели работы во благо израильской самокритики. Научились критически смотреть на Хасавюрт по-израильски. Нынешний премьер Нетаньяху и высший офицерский состав пришли к ясной концепции безопасности. В ней уже нет элементов пораженчества и землепродавства.

Иерусалим