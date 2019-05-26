К сожалению, для обывателя описания европейцами России сводятся, как правило, к двум-трем фамилиям: барона Сигизмунда Герберштейна, если речь идет о допетровской эпохе, маркиза Астольфа де Кюстина в случае с периодом Империи.

В настоящий сборник вошли материалы и исследования, охватывающие период от времен Иоанна IV до ранней деятельности Петра I.

Среди них выделяется текст Олега Русаковского (Тюбингенский университет) о купце из Гослара (Саксония) Гансе Шлитте, который выдавал себя за дипломатического представителя царя Иоанна IV при дворах нескольких европейских монархов. Так, императору Священной Римской империи Карлу V он от имени московского правителя будто бы предлагал

«дружбу и военный союз против турок и иных врагов христианства. Царь… просил Карла V о разрешении нанять в пределах его владений ремесленников и специалистов (лекарей, архитекторов, инженеров), а также 5 000 пеших ландскнехтов и 500 всадников для предстоящего в скором времени похода против Казанского ханства».

Со своей стороны Иоанн

«обещал прислать 30 000 русских конных воинов в Венгрию для борьбы с турками, а также в скором времени направить в Аугсбург постоянного посла в сопровождении знатных русских юношей в качестве заложников, установить постоянную дипломатическую почту между двумя государствами и воспользоваться кредитными услугами дома Фуггеров. Царь заявлял о готовности вести переговоры об унии русской православной церкви с римским престолом и сообщал об основании в Москве духовно-рыцарского ордена Небесного Креста по западным образцам».

Но все предложения по разным причинам завершались неудачей. По мнению Русаковского, анализ писем Шлитте позволяет их рассматривать как попытку «навязать своей немецкой аудитории позитивный образ русского государя как европейского монарха», а деятельность их автора как его личную аферу.

Впрочем, Иоанн IV и без помощи Шлитте стремился расширить свою внешнеполитическую деятельность. Игорь Дубровский (Институт всеобщей истории РАН) анализирует дипломатическую переписку царя. А она была довольно обширной. Дубровский приводит, в числе прочих, послания папе римскому и королю Рудольфу II, а также письма венецианских властей в Россию.

Из других материалов сборника хотелось бы назвать статьи об «Атласе» Герарда Меркатора — Игоря Дубровского и Ольги Кошелевой (ИВИ РАН), — а также о торговле текстильной продукцией между Италией и Россией в годы правления Петра I Риты Мадзеи (Флорентийский университет).

Отдельный вопрос, насколько все эти разнообразные свидетельства смогли повлиять на формирование объективного взгляда на Россию. Думается, что не смогли. Не только у нас, но и на Западе все помнят Кюстина, а про аналогичное путешествие его друга Теофиля Готье предпочитают забыть. Ведь, в отличие от маркиза, Россия ему понравилась.

Полный текст сборника доступен здесь.