Как сообщает Международное французское радио (RFI), официальный представитель губернатора афганской провинции Гора Абдула-ай-Хотеби заявил, что входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО древний Джамский минарет находится под угрозой уничтожения. Строение находится в 200 километрах от города Герата, в 10 километрах от маленького кишлака Джам. По словам ай-Хотеби, минарет подмывают со всех сторон водные потоки, выходящие из берегов реки каждый год в весенне-летний период.

ЮНЕСКО

Представители ЮНЕСКО в Афганистане ни на саму ситуацию, ни на сообщения о ней пока не отреагировали, хотя Джамский минарет им хорошо известен. Речь идет об уникальном историческом памятнике, построенном в конце XII века на территории современного Афганистана одним из правителей суннитской династией Гуридов, которые контролировали огромные территорий, пролегающих от Индии до Ирана. Высота минарета достигает 65 метров. Башня покрыта надписями и причудливым орнаментом. Он построен из обожженного кирпича, считается вторым по высоте после такого же кирпичного минарета Кутб-Минара в Дели (73 метра высотой). А в конце прошлого года ЮНЕСКО вместе с представителями министерства культуры Афганистана организовало специальную экспедицию к этому памятнику.

david adamec Фрагмент Джамского минарета

Ученые впервые провели тщательное обследование как внутренних, так и внешних деталей культового сооружения древности с помощью дронов, на которые были установлены видеокамеры высокого разрешения. Но сегодня Джамский минарет считается самым недоступным памятником, потому что район Афганистана, в котором он расположен, контролируется боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С 2001 года к нему добирались лишь отдельные представители ученого мира, а потому сохранность памятника отлеживается с помощью спутников. Меры, предпринимаемые для его укрепления, позволили простоять памятнику до сих пор, но в долгосрочной перспективе их может оказаться недостаточно.

Но дело не только в этом. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идентифицируют Джамский минарет с произведением исламского зодчества. Они его не трогают, он разрушается под воздействием естественных причин. Почему именно RFI обратила внимание на состояние минарета — тоже понятно. Он был обнаружен в 1886 году русско-афганской пограничной комиссией, возглавляемой полковником Т.Х. Холдичем. Впервые об этом памятнике появилась небольшая заметка в журнале «Анис» афганского исторического общества, и лишь в 1944 году, а первыми до него добрались французские исследователи в 1957 году. Они по-настоящему описали его, обозначив как «загадку, которую никто пока не раскусил».

david adamec Джамский минарет рядом с горным потоком

Между тем французская радиостанция создала повод для обращения внимания на судьбу исторических памятников на территории Афганистана, принадлежащих не только к исламскому цивилизационному срезу. До исламизации часть населения современного Афганистана исповедовала буддизм. Здесь сходились Восток и Запад, индо-буддийская культура Индостана и эллинистическая культура появившихся после походов Александра Македонского иранских и среднеазиатских государств. И вот 26 февраля 2001 года лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Омар приказал разрушить две гигантских статуи Будды в Афганистане. Это стало первой демонстративной акцией по уничтожению памятников в новом тысячелетии, хотя статуи не тронули даже Чингисхан и Тамерлан.

Только талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили монументы под предлогом борьбы с «поклонением идолам». Потом были Ирак и Сирия, где ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало реализовывать стратегию тотального уничтожения памятников истории и культуры, которые напоминали о временах «язычества». В результате мир лишился уникальных археологических памятников, представлявших ценность для всего человечества. Вспомним, как все с содроганием наблюдали за трагической судьбой Пальмиры в Сирии. Что касается Афганистана, то министерство информации и культуры этой страны уже не первый год бьет тревогу относительно исчезновения исторических и культурных памятников страны.

Mil.ru Разминирование Пальмиры

Причем разрушению стали подвергаться и памятники исламского классического зодчества. Отметим, что ислам на территории Афганистана утвердился более тысячи лет тому назад, но многие памятники истории уцелели — их не трогали халифы. Запрос на уничтожение истории пришел лишь в ХХ веке с появлением на Ближнем Востоке фактора религиозного экстремизма. Конечно, если в стране на протяжении десятилетий идет война, то на фоне многотысячных человеческих жертв и разрушенных жилых районов охрана культурного наследия отходит на второстепенный план. И вряд ли призыв спасти Джамский минарет что-то в этом отношении изменит.

Но речь идет о том регионе мира, где формировались древнейшие государства и культуры, создавалась колыбель цивилизаций. Кто и когда остановит эту битву против истории? Вопрос, наверное, риторического свойства.