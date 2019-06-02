Белоруссия и союзная Эстония

Герб и флаг Эстонской Советской Социалистической Республики

Белоруссия рассматривает возможность увеличить экспортные поставки грузов через эстонский порт Силламяэ. Как сообщило белорусское агентство БелТА, этот вопрос обсуждался в ходе встречи посла Белоруссии в Эстонии Вячеслава Качанова с председателем совета директоров АО «Порт Силламяе» Тийтом Вяхи и другими представителями порта.

Geographyofrussia.com Порт Силламяэ на карте

Помимо этого, речь также шла о подключении эстонского бизнеса к «реализации белорусско-китайского проекта», а именно — индустриального парка «Великий Камень». Эстонский порт в этом контексте рассматривается как точка перевалки грузов на маршруте из Азии в страны Центральной и Восточной Европы.

«Эстония активно ищет возможности для того, чтобы загрузить свои порты и железную дорогу. Транзитная отрасль этой страны сейчас фактически как «девка на выданье», — считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский. По его словам, эстонская сторона ведет переговоры с белорусами, казахами, китайцами и другими потенциальными грузоотправителями, однако проблема Эстонии как логистического центра заключается в географии.

«В Эстонию грузы не могут попасть по суше, минуя Россию и ее железные дороги, поэтому ключ к процветанию эстонских портов и железной дороге не в Китае, Казахстане или даже Белоруссии, а в тарифах РЖД на транспортировку грузов в сторону эстонских портов», — считает эксперт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко балансирует

При этом в публикации об участии в развитии совместных транспортных проектов Россия не упоминается.

Напомним, что одной из громких историй в транспортных взаимоотношениях между Россией, Белоруссией и Прибалтикой является борьба России и Прибалтики за белорусские грузы. «Транзитные игры» начались после того, как президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики, в частности речь шла о белорусских нефтепродуктах, так как на белорусских НПЗ перерабатывается российская нефть.

Длительные переговоры и 50%-ные скидки со стороны «Российских железных дорог» не имели успеха — белорусские НПЗ отказывались от услуг России в пользу прибалтийской инфраструктуры, объясняя это наличием долгосрочных контрактов. Со временем отдельные контракты по перевалке нефтепродуктов через российские порты были заключены, однако основные объемы по-прежнему следуют через Прибалтику.

E-wiki.org Баржа везет уголь

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Ленобласть тянет одеяло на себя

Компания РЖД может направить средства на развитие железнодорожной ветки Выборг — Приморск — Ермилово в Ленинградской области до 2025 года, в частности на строительство вторых железнодорожных путей и электрификации участка, сообщила газета «Коммерсант». Как отмечает издание, это позволит перевозить 34 млн тонн грузов в год в строящийся «Приморский универсально-перегрузочный комплекс».

Предполагается, что новый порт будет построен к 2022 году, и его мощность составит порядка 70 млн тонн. Правительство Ленобласти планирует также сделать из порта арктический хаб, где сможет осуществляться перевалка контейнерных грузов их восточных регионов России. В феврале 2019 года авторы ИА REGNUM писали, что главным при строительстве порта является вопрос о том, будет ли с такой же скоростью, как будут появляться портовые мощности, развиваться железнодорожная инфраструктура

Спустя несколько месяцев можно заметить активное лоббирование данного проекта. Столь оперативная проработка сопутствующих вопросов говорит о том, что региональные власти делают большую ставку на данный проект, и более того, порт уже нашел поддержку на федеральном уровне.

При этом всё же не стоит забывать, что появление нового порта усилит и так жесткую конкуренцию между игроками в регионе. Если создание зернового, угольного и других терминалов выглядит оправданно, появление еще одного контейнерного терминала в Приморске пока что кажется излишним. При пропускной способности 5 млн TEUs в год стивидоры обрабатывают едва больше половины — по итогам 2018 года этот показатель составил 2,47 млн TEUs, из которых 2,1 млн TEUs приходится на Большой порт Санкт-Петербург. Но, как показывает практика, Ленобласть активно взялась за развитие собственного транспортного потенциала, и целью может быть перетягивание грузов не только из Прибалтики, но и из терминалов соседствующих регионов.

Углю — поезда, людям — самолеты

Territoryengineering.ru Байкало-Амурская магистраль

Министерство финансов РФ предложило проработать вопрос оптимизации пассажирских перевозок по маршрутам, проходящим по Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям, сообщила газета «РБК».

Речь идет о частичной замене железнодорожных перевозок на некоторых перегруженных участках дороги на авиацию. Это связывают с тем, что поезда слабо загружены, при этом страдает от этого доставка грузов. Предполагается, что сокращение числа пассажирских поездов позволит сократить издержки РЖД и увеличить загрузку авиакомпаний. Однако непонятно, насколько такие изменения устроят население восточных регионов.

В 2018 году президент России Владимир Путин на совещании комиссии по ТЭК заявил, что конъюнктура «дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить долю». Решением президент видел как раз улучшение логистики, в частности увеличении пропускной способности БАМа и Транссиба.

Assoinvest.ru Транссибирская магистраль на карте

При этом в начале 2019 года РЖД обратились к участникам рынка с просьбой «задуматься об альтернативных маршрутах» для экспорта угля, а именно об отправке угля через порты Грузии, Турции или Калининград. Это связано как раз с высокой загрузкой железнодорожной сети и проблемой «бутылочного горлышка».

РЖД между Азией и Европой

(сс) Алексей Задонский Грузовые поезда на Транссибе

Тем временем АО «РЖД Логистика» (дочерняя компания ОАО «РЖД») и транспортная группа FESCO на минувшей неделе объявили о запуске транзитного сервиса Trans-Siberian Landbridge для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу по Транссибирской магистрали.

Как сообщают в РЖД, транзит грузов будет осуществляться по маршруту «Порт Японии — Владивостокский морской торговый порт — Транссиб — Брест — пункт назначения в Европе». Время доставки будет составлять от 19 суток. Первый тестовый контейнер, который был отправлен 23 мая в порту Йокогама в присутствии первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Александра Мишарина, должен прибыть в польский город Вроцлав в середине июня.

«Привлечение транзитных грузов на российскую инфраструктуру соответствует как общегосударственным стратегическим задачам, так и объективным экономическим интересам участников рынка», — заявил президент FESCO Александр Исурин.

Evr.ee Erik

Напомним, что неделей ранее «РЖД Логистика» вывела на регулярную основу перевозки между Китаем и Финляндией. На данный момент контейнерные поезда следуют из городского округа Хэфэй провинции Аньхой в ЕС раз в две недели через территорию Китая, Казахстана, России и Финляндии, сообщают в компании. Маршрут проходит через пограничные переходы Достык-Алашанькоу, Карталы, Вайниккала-Бусловская до конечной станции Вуосаари в Финляндии. Срок доставки груза в среднем составляет 14 дней.

Граница на ходу

Эстонская компания Eesti Raudtee и РЖД намерены совместно запустить скоростной поезд между Таллином и Петербургом. Как заявил в интервью «Радио 4» глава правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ, рабочие группы обсуждают также «линию из Тарту до России».

Предполагается, что время пути будет занимать 4,5 часа, а пограничный контроль будет осуществляться прямо во время движения поезда, что должно позволить поезду конкурировать по времени с автобусами. Издание уточняет, что при этом билет на скоростной поезд будет дороже, чем на автобус, но всё же дешевле, чем на самолет.

Важно, что если скоростной поезд из Таллина в Петербург будет запущен, то маршрут поезда в Москву изменится — он будет ходить через Псков.

Эрик Лайдвеэ также отметил, что этим летом жители Тарту, скорее всего, смогут отправиться в Москву на поезде. Однако это будет возможно, если российская сторона продлит железнодорожную ветку Петербург — Псков до пограничной станции «Койдула», где пассажиры смогут пересесть на поезд Elron.