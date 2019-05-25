Когда в министерстве юстиции США недавно объявили о захвате северокорейского торгового судна, подозреваемого в нарушении санкций, это оказало глубокое воздействие на дипломатические усилия США, направленные на урегулирование ядерного кризиса. К сожалению, экономические санкции не смогут заставить Северную Корею отказаться от своего ядерного арсенала. Санкции могут лишь подорвать шансы на мирное урегулирование, пишет Генри Ферон в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

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Пхеньян осудил захват судна, подчеркнув, что действия США нарушают суверенитет КНДР. Северокорейские власти потребовали 14 мая освободить захваченный корабль. Позднее, 18 мая, Пхеньян направил жалобу Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Затем, 21 мая, КНДР созвала пресс-конференцию в ООН, осудив захват «самым решительным образом». Северокорейские официальные представители заявили, что захват судна является свидетельством «крайне враждебной политики Соединённых Штатов».

Опасность для США заключается не в возможности судебного разбирательства. Пхеньян не может заставить Вашингтон предстать перед Международным судом ООН против его воли. Теоретически ООН может запросить консультативное заключение суда, но в реальности такой сценарий кажется маловероятным. Опасность заключается в том, что дополнительное давление в виде захвата торговых судов КНДР может разрушить пространство для диалога, которое возникло в результате первого саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в июне 2018 года. Пхеньян назвал этот инцидент «прямым отрицанием» содержания итоговой сингапурской декларации. Другими словами, Пхеньян предупредил, что он может отказаться от своих обязательств по денуклеаризации, если Вашингтон решит проигнорировать пункт декларации, предусматривающий установление «новых отношений между США и КНДР в соответствии с желаниями народов двух стран».

The White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Северокорейский лидер в своей речи от 12 апреля 2019 года осудил два других действия США, которые, с точки зрения КНДР, являются проявлением враждебности, противоречащим духу совместной декларации от 12 июня 2018 года. Во-первых, США провели испытания противоракет для «перехвата нашей межконтинентальной баллистической ракеты». По-видимому, Ким Чен Ын имел в виду военные учения США, прошедшие 25 марта. Во-вторых, северокорейский лидер указал на «возобновление военных учений, которые президент США обязался приостановить», очевидно, подразумевая совместные командно-штабные учения США и Южной Кореи Dong Maeng. Ким Чен Ын предупредил США, что Пхеньян примет ответные меры. Позднее Северная Корея провела испытания трёх ракет малой дальности. По мнению аналитиков, Пхеньян провёл испытания новых ракет, способных нести ядерный заряд, которые предназначены для прорыва южнокорейские системы противоракетной обороны.

Возможно, Северная Корея просто делает вид, что она готова противостоять США, а на самом деле собирается сдаться под давлением санкций. Возможно, захват северокорейских торговых судов станет той последней соломинкой, которая сломает спину верблюда. В конце концов, в недавнем докладе ООН эксперты указали на важную роль подобных северокорейских торговых судов в рамках уклонения от экономических санкций. Однако есть по крайней мере два обстоятельства, которые могут помочь КНДР выстоять под давлением санкций.

Во-первых, Китай всегда оказывал необходимую помощь КНДР, чтобы поддержать своего соседа и военного союзника. На фоне ухудшения отношений между США и КНР у Пекина могут появиться дополнительные стимулы для поддержки северокорейского государства. Во-вторых, тоталитарная политическая система Северной Кореи позволяет ей и дальше придерживаться своей ядерной политики, несмотря на санкционное давление.

Fmprc.gov.cn Ким Чен Ын и Си Цзиньпин

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У ядерного кризиса нет военного решения. Северная Корея способна задействовать против Южной Кореи и Японии ядерное оружие, которое будет в 10 раз мощнее бомбы, сброшенной американскими военными на Хиросиму. Единственный реальный выход — это компромиссное соглашение, которое позволило бы достигнуть военной деэскалации и установить хоть какой-то контроль над вооружением. Северокорейский лидер заявил в своей апрельской речи, что он готов подождать до конца 2019 года, пока Трамп не предложит КНДР справедливое соглашение, отвечающее интересам обеих сторон.

Захват северокорейских кораблей является опасным и контрпродуктивным средством. Мы рискуем вновь оказаться в замкнутом круге северокорейских ядерных испытаний и ответных американских угроз, также как в 2017 году, когда мир оказался на грани ядерной войны.