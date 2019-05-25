Последние несколько недель имели огромное историческое значение для Японии. После отречения японского императора Акихито от престола в конце апреля 2019 года, который взошёл на Хризантемовый трон в 1989 году, состоялась церемония интронизации 126-го императора Японии Нарухито, старшего сына Акихито. Новый император направит страну в новую эру, пишет Найджел Грин в статье для издания Asia Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Читайте также: Project Syndicate: Трамп сделал то, что казалось невозможным

Акихито был своего рода первопроходцем, всегда призывая Японию быть более открытой для внешнего мира. На церемонии, посвящённой 30-летию его правления, состоявшейся в начале 2019 года, он подчеркнул важность глобализации. «Поскольку мир стал более глобализованным, я думаю, что теперь мы должны стать более открытыми для внешнего мира, мудро определяя свою позицию и выстраивая искренние отношения с другими странами», — заявил Акихито.

Признавая важность глобализации, Нарухито также намерен пойти по стопам своего отца. Подобная позиция созвучна видению ещё одного влиятельного азиатского лидера — председателя КНР Си Цзиньпина, который в 2018 году заявил: «Замыкание в себе и отказ от сотрудничества — это неверный выбор… Китай не станет закрывать свои двери перед внешним миром, наоборот, он распахнёт их шире… Мы намерены добиться того, чтобы плоды развития стали общим достоянием».

Michel Temer Японский император Нарухито

Эта открытая позиция азиатских держав и их готовность к многостороннему сотрудничеству резко контрастирует с подходом президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который яростно выступает против глобализации, продолжая усиливать свою протекционистскую политику.

На фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем, Трамп пообещал Пекину, что американские торговые пошлины в отношении импорта из КНР в размере $200 млрд будут увеличены с 10% до 25%. Таким образом, Трамп отказался от принятого в феврале решения о сохранении торговых пошлин на уровне 10%. В феврале Трамп принял данное решение на фоне прогресса, достигнутого в рамках торговых переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира.

В результате недавнего заявления Трампа мировые финансовые рынки, которые ожидали, что торговое соглашение между США и КНР всё же будет достигнуто, ответили падением. Фьючерсы на акции в США упали более чем на 2%, стоимость акций снизилась по всей Азии, при этом основные индексы в Китае упали на 5%.

Учитывая усиление протекционистской политики США в сочетании с готовностью азиатских стран к расширению международных альянсов, можно прийти к выводу, что произойдёт серьёзный сдвиг в международной торговле и влиянии. Безусловно, этот сдвиг будет ориентирован на Восток.

На протяжении более века Соединённые Штаты были крупнейшей экономикой в мире, размер которой в 2018 году достиг $20,4 трлн. Однако за последнее десятилетие влияние китайской экономики значительно возросло. В недавнем докладе транснациональной корпорации Standard Chartered содержится прогноз, согласно которому размер экономик азиатских стран значительно увеличится в течение следующих 10 лет, в результате чего ряд азиатских стран займут семь из 10 первых мест в списке крупнейших экономик мира к 2030 году.

Читайте также: Asia Times: Чего стоит опасаться пользователям продукции Huawei?

Иван Шилов ИА REGNUM Экономическая война

В докладе Standard Chartered также указано, что Китай может вытеснить США с верхних строчек рейтингов уже в 2020 году. К данному выводу эксперты пришли после анализа паритета покупательной способности и национальной экономической политики обеих стран.

Эксперты Standard Chartered отметили, что страны Азии ждёт сильный экономический рост, поскольку объём производства начнёт соответствовать численности их населения. «Наши долгосрочные прогнозы экономического роста основаны на одном ключевом принципе: доля стран в мировом ВВП должна в конечном итоге совпасть с долей их населения в численности населения Земли. При этом ВВП на душу населения развивающихся экономик должен совпасть с ВВП на душу населения развитых стран», — говорится в докладе.

Таким образом, новый японский император Нарухито начал своё правление в третьей по величине экономике мира, когда продолжающийся сдвиг мировой экономики в направлении Азии стал ещё более заметным. Похоже, страны Азии становятся всё ближе к своему экономическому превосходству.