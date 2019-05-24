Прибыль российских банков за 4 месяца 2019 года выросла на 40% и достигла 750 млрд рублей, о чем говорится в материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2018 году и в январе 2019 года». Вместе с тем продолжилась концентрация банковского рынка вследствие санаций финансово-кредитных учреждений. На начало года в России работали 484 организации, к первому мая — на 15 меньше. Очевидно, что ЦБ таким образом ставит своей работе оценку «отлично». Как поётся в известной арии «кто может сравниться с Матильдой моей»? Никто! Даже бывший руководитель главы Центробанка Эльвиры Набиулиной — Герман Греф — считает свою работу менее успешной, подводя итоги уже своей деятельности на посту главы Сбербанка и оценивает ее на «четверку». Недобор баллов связан с задержкой планов по цифровизации и создании экосистемы. Во всяком случае, именно такая задача была поставлена ему, как он сам заявил в интервью газете КоммерсантЪ, наблюдательным советом банка при вступлении в Германа Грефа на должность главы Сбербанка. Отметим, что входящий в наблюдательный совет Сбербанка министр экономического развития РФ Максим Орешкин в марте заявил, что в настоящее время ключевая задача для банка лежит уже не в сфере банковской деятельности, а в области создания цифровой экосистемы, конкурентной на глобальном уровне. То есть банк, уходя от своих прямых обязанностей по предоставлению финансовых инструментов для развития бизнеса и как следствие всей экономики страны, будет создавать по сути платформы, которые заставят бизнес плясать под его дудку. Хотя уже сегодня всё чётче становится очевидным, что цифровая экосистема, как видит ее Герман Греф, должна будет быть конкурентной отдельно от экономики страны, которая неуклонно снижается, то есть банковская система, возможно, будет уже танцевать на останках экономики страны. Нужны доказательства?

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Морской бой: мишень-экономика

На фоне роста показателей банковского сектора всё удручающей выглядит статистика рождаемости новых и смерти существующих предприятий, снижения платежеспособности населения, убыль населения, отток инвестиций. Например, данные по ноябрю прошлого года выглядят следующим образом — было официально зарегистрировано 27 тысяч 391 организации, а ликвидировано почти 61,5 тысячи. Из них в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве было создано — 362, а ликвидировано — почти в 4 раза больше вновь родившихся. В сфере добычи угля — создано, а ликвидировано — 11 организаций. В производстве пищевых продуктов создано 252 предприятия, а ликвидировалось — почти вдвое больше — 479. В производстве одежды создано — 73, ликвидировано — 209. В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях создано — 10, ликвидировано — 31. В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий создано — 47, ликвидировано — 99. В области государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения создано — 73, ликвидировано — 244. Такая неутешительная картина, похожая на морской бой, где уверенно побеждает только один игрок, по всем отраслям и подотраслям. Итоги по году ничем не отличаются от итогов по месяцу. Даже, казалось бы, растущая во всем мире туристическая индустрия, которая в России и вовсе должна была стать драйвером на фоне проведения олимпиады и чемпионата мира, и та показывает убыль организаций. Динамика роста есть только в производстве табачных изделий и грузовых автоперевозок. Можно ли на основе данных по убыли предприятий говорить о благополучной картине в сфере занятости граждан России? А об их платежеспособности и социальной обеспеченности? А можно ли уверенно утверждать, как это делает Герман Греф, что такой экономике нужна цифровизация? Кто будет пользователем услуг, и что будет балансировать бюджетную систему? Может быть сам Сбербанк будет так и дальше балансировать экономику на свой лад?! Ведь его прибыль по итогам прошлого года с лихвой перекрывает прибыль всего банковского сектора, полученную за 4 месяца этого года. В 2018 году она составила — 831 миллиард 700 миллионов рублей.