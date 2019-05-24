



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

1.

Полтора века назад в немецком и затем русском либерализме началась принципиально новая эпоха, которая сделала крайне маргинальной либеральную риторику о самодостаточной ценности политической свободы и экономической конкуренции и о том, что любому человеку для жизни достаточно права свободно выплывать и тонуть в бурном море этой конкуренции. На смену этому социал-дарвинизму пришло общее понимание, что человеку мало простой политической и социальной свободы. Что ему для реализации этой свободы нужен экономический и социальный минимум, необходимый для «достойного человеческого существования». Что свобода должна быть обеспечена материально, иначе она превращается лишь в свободу добровольного рабства.

Именно эта необходимость — не только свободы, но «достойного человеческого существования», — лежит сегодня в основе реальной либеральной экономики и политики, которые на деле являются социал-либерализмом. Именно его капитал постоянно хочет «раскулачить» людоедское либертарианство.

2.

Я хочу применить опыт «достойного человеческого существования» к проблеме Нагорного Карабаха (НКР). И установить, что его право на независимость требует права на «достойное государственное существование». Объявленные недавно сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха принципы урегулирования сводятся к тому, что НКР надо вернуться к территории советской НКАО. Но ясно, что эта территория не даёт Нагорному Карабаху никакого права на «достойное государственное существование». Это лишает его необходимой глубины обороны, самих оборонительных сооружений, большинства водных ресурсов, большинства сельскохозяйственных угодий, надёжных внешних коммуникаций. Перед такой явной внешней угрозой моментально рухнет не только оборона НКР, но и её и ныне небольшой демографический потенциал, минимальная экономическая устойчивость, фактически исчезнет сама нагорно-карабахская государственность, способная к «достойному существованию».

3.

В этом контексте звучащие в Армении призывы к осуществлению приоритетного «миацума» (объединения, воссоединения) Карабаха с Арменией означают на деле лишь расчленение, раздел НКР между Арменией и Азербайджаном, ликвидацию государственности НКР.

При этом вся проводившаяся до сей поры внешняя политика Армении и НКР в карабахском вопросе была подчинена борьбе за признание независимости НКР от Азербайджана, и до сих пор никто из них официально эту борьбу не прекратил.

Без предварительного достижения полной государственной субъектности, государственной независимости НКР любые формы «миацума» будут обременены территориальными потерями НКР, несовместимыми с её государственным выживанием.

4.

МИД НКР внятно и определённо отверг уничтожающие НКР принципы урегулирования. МИД Армении этого не сделал и продолжает консультации на основе объявленных уничтожительных принципов. Это значит, что угроза нового конфликта и угроза политической капитуляции велика.

Уничтожение государственности НКР категорически неприемлемо и для национальных интересов России: в первую очередь потому, что это уничтожит сложившийся баланс сил в Закавказье, что вновь будет угрожать российскому Северному Кавказу.

Уничтожение государственности НКР сведёт к минимуму геополитический вес Армении, что ещё сильней сократит её способность влиять на события. Можно даже сказать, что без независимой НКР судьба самой Армении будет поставлена под вопрос.

Коридор для возможностей Армении, следующей объявленным принципам, быстро сужается. Уже завтра из него будет не выбраться без реальных и трагических потерь. В этом коридоре — переговоры ради переговоров — вовсе не мир, а прямой путь к капитуляции.

Нагорный Карабах сегодня и сначала заслуживает признания своего права на «достойное государственное существование», а не обещанного ему присоединения к Армении, которое на деле уничтожит его государственность — раньше, чем это могла бы сделать военная машина Азербайджана.