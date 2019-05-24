Константинопольский патриарх Варфоломей, который с 22 мая находится с визитом в Греции, встретился сегодня, 24 мая, с послом США в Греции Джефри Пайеттом. По итогам переговоров посол заявил следующее:

Посольство США в Греции Константинопольский патриарх Варфоломей и посол США в Греции Джеффри Пайетт

«Итак, позвольте мне сказать, во-первых, это всегда большая честь для меня видеть Его Святейшество. Это был тем более важный разговор между нами, потому что мы смогли обсудить планы встречи Его Святейшества в Вашингтоне этой осенью. Это будет первый визит вселенского патриарха в США спустя десять лет, он приедет в особенно важный момент в жизни Церкви. Итак, мы будем иметь в Северной Америке нового архиепископа. Я смог выразить Его Святейшеству большой энтузиазм в связи с прибытием Елпидофора(Ламбриниадиса, епископа Константинопольского патриархата, избранного архиепископом Американским — С. С.) в качестве нового архиепископа Северной Америки. Есть наша приверженность на правительственном уровне делать все возможное, чтобы помочь ему успешно начать свою миссию в Соединенных Штатах. Также мы немного поговорили о той критически важной роли, которую вселенский патриарх играет как религиозный лидер по целому ряду других вопросов: на Ближнем Востоке; безусловно, на Украине, где так важен голос Его Святейшества; во всем православном мире. Для меня было, как всегда, большой честью увидеть его».

Ранее Пайетт до Греции представлял интересы США на Украине. Это было время, когда в Киеве в феврале 2014 года произошел государственный переворот. 19 мая 2016 года Пайетт был назначен президентом США Бараком Обамой послом в Грецию и приведен к присяге в сентябре 2016 года. Но следить за украинскими процессами он не перестал. После того как в апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о финализации операции по созданию «независимой православной украинской Церкви», этот американский дипломат неоднократно комментировал события, которые происходили вовсе не в стране его нынешнего пребывания. И это вызывает вопросы, причем, не только к нему. Понятно, когда константинопольский патриарх, прибывший в Грецию с визитом, общается не только с предстоятелем Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом II, но и министрами греческого правительства. Но почему Варфоломей в Афинах проводит переговоры с американским послом, а не с французским, немецким или еще какими-то иными?

Джеффри Пайетт (слева, в желтом галстуке) и Петр Порошенко

Сомневаемся, что дело лишь в одной Украине. Хотя, безусловно, недавний демарш Филарета, почетного патриарха Православной церкви Украины, созданной и благословленной Фанаром, доставляет немало неудобств Константинопольскому патриархату. 22 мая посланец его, митрополит Галльский Эммануил, побывал в Киеве у Филарета. Стороны обменялись сообщениями об этой встрече. Константинополь акцентировал внимание на том, что его делегация навестила почетного патриарха по случаю, отправившись на Украину на именины главы ПЦУ митрополита Епифания, с которым Филарет вступил в клинч. И, назвав почетного патриарха «бывшим митрополитом Киевским, заявил, что тот «еще раз поблагодарил… Варфоломея за его отеческую любовь и заботливую деятельность по отношению к украинскому народу, а также за смелую защиту своих исторических и канонических обязанностей константинопольского престола». В релизе Украинской православной церкви Киевского патриархата акценты расставлены совсем иначе, константинопольского патриарха здесь просто поблагодарили за томос об автокефалии.

Время покажет, чем завершится нынешняя конфликтная ситуация в треугольнике Филарет — Епифаний — Варфоломей. Однако она — частность более глобального процесса, угрожающего православному миру. Мы не можем не согласиться с известной украинской журналисткой, специализирующейся на религиозных вопросах, Екатериной Щеткиной, которая подчеркивает: «Стоило пошатнуть один только камешек — Украину — как обозначился геологический разлом. То, что для большинства из нас — «вопрос национальной безопасности» (а на самом деле, политического престижа), для мирового православия оказывается проблемой выживания». В качестве проблемной точки она называет церковную ситуацию, которая сложилась между Сербией, Северной Македонией, Болгарией, Албанией и Косово. «По всей видимости, мы становимся свидетелями дебюта очередной крупной игры на шахматной доске мирового православия, — констатирует журналист. — И те, кто говорил, что томос — не конец, а только начало, все равно несколько погорячились. Томос — это даже не начало. Это был только предлог».

President.gov.ua Томос об автокефалии в Софии Киевской

Похоже, что создается православная дуга нестабильности от Белграда до Киева, которая будет подпитывать и политические настроения. Это беспокоит многих. Вряд ли случайно недавно с апостольским визитом Болгарию и Северную Македонию посетил папа Римский Франциск, который вскоре отправляется в Румынию. На фоне борьбы православных Церквей, которую инициировал Константинопольский патриархат, Святой престол может предстать миротворцем. Но вместе с тем не исключен вариант, что углубление конфликта вытолкнет на поверхность уже и старые исторические обиды между католиками и православными. Вызывает сожаление то, что бензин в костер подливает Фанар, выступающий, как можно судить, в качестве оператора определенных сил в США. Но американцы далеко, а Константинополь остается там, где он есть, ему и отвечать за последствия.