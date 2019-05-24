Добившись отмены инвестконтракта на строительство мусороперерабатывающего комплекса (МПК), граждане требуют вернуть государству приватизированные 1500 га лесных угодий. О текущем положении дел ИА REGNUM рассказали члены инициативной группы «Филипповское» Борис Благославов и Елена Хмельченко.

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Напомним, что конфликт разгорелся при прошлом губернаторе Владимирской области Светлане Орловой. Тогда в расположенных над месторождением подземных вод лесных угодьях, при активной поддержке местных и региональных властей, попытались построить МПК. Отстаивая свои права, местные жители и московские дачники выяснили, что земельным участком вблизи Филипповского владеет входящее в «Трансмашхолдинг» АО «Метровагонмаш», которое и распорядилось землей в пользу инвесторов МПК компании «ЭкоТехСтрой Владимир».

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При новом губернаторе Владимире Сипягине контракт с «ЭкоТехСтроем» был разорван. Компания не смогла выполнить своих финансовых обязательств и отказалась от проекта. Не успели по этому поводу стихнуть ликования, как появились новые соискатели на строительство мусорного объекта. Получается так, что акторы меняются, а строительство очередной свалки с повестки не снимается.

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Окончательно решить проблему можно единственным способом — вернуть в государственную собственность земельный участок, ныне принадлежащий АО «Метровагонмаш». Изыскания активистов дают им основания считать, что земля была выкуплена не совсем законными способами.

Подробности читайте здесь: Свалку в Филипповском отменили, осталось вернуть государству лес

Доводы защитников Филипповского леса и их настойчивость побудили чиновников Рослесхоза и Росимущества обратиться в суд с требованием вернуть лес в собственность государства. В настоящее время проходят два судебных процесса. Мы продолжим следить за этой эпопеей и обязательно расскажем, удастся ли гражданам восстановить справедливость.