Еще с советских времен одной из взаимовыгодных форм кооперации нашей страны с Японией, да и не только с Японией, но и другими странами Восточной Азии, рассматривался транзит экспортных товаров в Европу по Транссибу. Опыт такой был, но, к сожалению, широкого распространения не получил. А ведь экономия времени доставки японских грузов в Старый Свет очевидна. Доставка по маршруту порт Японии — Владивостокский морской торговый порт — Транссиб — Брест — пункт назначения в Европе составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал — порядка 45 дней.

Иван Шилов ИА REGNUM Товарный поезд

И вот ТАСС сообщает, что в одном из крупнейших в Японии и мире порту Иокогама состоялась церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали.

«Данный маршрут является наиболее экономически эффективным и сокращает доставку грузов до 20−25 дней», — отметил принявший участие в церемонии заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев. Он также подчеркнул, что маршрут «укрепит экономические отношения между Россией и Японией и позволит сторонам нарастить объемы перевозок грузов транзитом через Россию из Японии в Европу».

Mintrans.ru На презентации «Транссиб для Японии»

О преимуществах транспортировки товаров из Японии через территорию нашей страны говорил и первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Александр Мишарин, подчеркнув, что Транссиб — это одна из самых оснащенных железных дорог в мире.

«Сегодня Транссиб — это не только самый безопасный, экологичный, энергоэффективный железнодорожный маршрут, но и самый быстрый».

Что же, заместителю генерального директора виднее, хотя при обсуждении этого проекта с японцами я нередко слышал их сетования именно на недостаточную скорость движения товарных поездов по Транссибу. Высказывались и опасения по поводу безопасности грузов на столь длительном маршруте. И тем не менее для практичных японцев чуть ли не месячная экономия времени, которое, как известно — «деньги», всегда была привлекательна. В своих выступлениях перед японской аудиторией неизменно призывал и к активному участию японских крупных компаний в модернизации Транссиба. Конечно, на протяжении десяти тысяч километров в обозримом будущем создать скоростную железнодорожную линию наподобие известного во всем мире японского «Синкансэна» маловероятно, но заметно увеличить скорость движения поездов вполне возможно.

(сс) Toen96 Памятный знак «9288 км Транссиба» во Владивостоке

Вот на что следует обращать в первую очередь внимание руководителям двух соседних стран, призывающим из раза в раз к расширению торгово-экономического сотрудничества. А клубнику и помидоры, которые японцы предлагают выращивать в теплицах на Дальнем Востоке, в частности на Курилах, думаю, наши фермеры, особенно если будут соответствующие субсидии, и сами могут производить, причем более вкусные, чем в Стране восходящего солнца…