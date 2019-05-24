Согласно заявлению командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева, ракетные комплексы «Авангард» уже начали поступать на вооружение и ставиться на боевое дежурство. Более того, в Ясненском ракетном соединении уже завершено строительство инфраструктуры для ракетного полка «Авангардов», который по планам должен заступить на боевое дежурство уже в конце 2019 года. Какими особенностями обладает новейший российский ракетный комплекс и что на сегодняшний день о нём известно?

Министерство обороны РФ Пуск ракеты «Авангард»

Что собой представляет ракетный комплекс «Авангард»?

Как известно, ракетный комплекс «Авангард» на сегодняшнем этапе представляет собой далеко не новую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) шахтного базирования УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО — SS-19 mod.2 Stiletto) c новейшим гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, который ранее в открытых источниках фигурировал как объект/изделие 4202 и 15Ю71. Боевой блок разработан в «НПО машиностроения», предположительно, проведено минимум семь испытаний, последнее из которых прошло 26 декабря 2018 года. В отличие от обычных боеголовок, применяющихся на МБР, боевой блок «Авангарда» входит в атмосферу заметно раньше и переходит с баллистической траектории на планирование. Скорость в момент входа в атмосферу достигает 20 чисел Маха (в 20 раз быстрее скорости звука, характерна и для обычных боеголовок), после чего она начинает быстро снижаться в процессе планирования (аппарат не обладает собственным двигателем). Можно предположить, что на конечном участке полёта она будет составлять не более восьми чисел Маха. Подобные скорости в сочетании с небаллистической траекторией полёта и возможностью маневрирования делают цель практически недоступной для поражения с помощью существующих средств противовоздушной и противоракетной обороны. Отдельно стоит отметить и возможность более точного наведения боевой части на цель, за счёт управляемости на всём протяжении полёта, что теоретическим может позволить в будущем применять и неядерные высокоточные боевые блоки на межконтинентальной дальности. Отметим, что России первой удалось создать подобное изделие, хотя серьёзные работы над аналогами ведутся как в США, так и в Китае.

Vitaly V. Kuzmin Межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования 15А35 / УР-100Н УТТХ / РС-18Б в транспортно-пусковом контейнере 15Я54

Конечно, ядерный паритет между Россией и США сохраняется и вряд ли скоро может измениться, но наличие подобных разработок позволяет уже сегодня отвечать на перспективные проекты в области противоракетной обороны.

«Стилеты» с Украины превратятся в «Авангарды»?

Другой интересный вопрос — откуда в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) могут появиться УР-100Н УТТХ, если последние 30 из этих ракет развёрнуты в Татищевском ракетном соединение (Саратовская область)? Мысль о том, что тяжёлые жидкостные МБР решили переместить с одной базы на другую, изначально звучит глупо. Тем не менее в последние годы испытания «Авангарда» проводились с пусковых установок именно Ясненского ракетного соединения, где базируются МБР Р-36М2 «Воевода». Ответ здесь видимо таков — Россия в 2002—2004 годах выкупила 30 «Стилетов» на Украине, которые там находились на складах в незаправленном состоянии. Техническое состояние этих МБР позволяло на тот момент говорить об их эксплуатации как минимум до 2020 года, а возможно и более. Соответственно, логично предположить, что именно эти ракеты в количестве не более 12−20 единиц трансформируются в «Авангарды» и окажутся в освободившихся шахтных пусковых установках от МБР Р-36М2. К такому мнению автор статьи пришёл в беседе с независимым военным экспертом Дмитрием Корневым, специализирующемся на российских стратегических вооружениях.

Очевидно, что «Авангард» в своём сегодняшнем облике — это временное, переходное решение. УР-100Н УТТХ ракета старая (производство завершено в 1985 году) и при всей её надёжности не обладающая бесконечным ресурсом. Можно с большой долей вероятности говорить о том, что в будущем носителями планирующих боевых блоков станут перспективные тяжёлые МБР РС-28 «Сармат», принятие на вооружение которых ожидается в ближайшие годы. Вполне возможно, что за счёт большего примерно в два раза по сравнению с УР-100Н УТТХ забрасываемого веса «Сармат» сможет нести не один планирующий боевой блок, а сразу два или три. Тем не менее даже после принятия на вооружение «Сармата» только небольшая часть из этих МБР получит планирующие боевые блоки — остальные ракеты будут оснащены традиционными ядерными боеголовками. Они дешевле, а главное легче — РС-28 сможет нести их не менее десяти единиц.

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