Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп внезапно продемонстрировал, что торговое соглашение между Соединёнными Штатами и Китаем не было неизбежным. Американская администрация 10 мая повысила торговые пошлины на импорт из Китая на сумму $200 млрд с 10% до 25%, пригрозив к концу июня сделать то же самое и в отношении оставшегося импорта из Китая в размере около $300 млрд. Китай ввёл ответные торговые пошлины в отношении американского импорта на сумму $60 млрд, которые вступят в силу с 1 июня. Удивлённые фондовые рынки сразу же отреагировали, индекс S&P 500 упал на 4% в течение первой недели нового обострения торговой войны, пишет Джеффри Франкель в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

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Нынешняя торговая политика США — это хаос противоречивых целей. Учитывая нынешний тупик в переговорах с Китаем и непредсказуемость Трампа, маловероятно, что в ближайшей перспективе Вашингтону удастся избавиться от беспорядка в своей торговой политике и сопутствующих издержек.

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Официальные лица США и некоторые видные экономисты считают, что повышение торговых пошлин — это временное средство, необходимое для достижения стратегической цели. С этой точки зрения, торговые пошлины являются всего-навсего оружием, которое позволит Трампу, непревзойденному мастеру в заключении сделок, заставить Китай и других торговых партнёров США пойти на уступки.

Тем не менее действия Трампа указывают на то, что он был бы рад, если бы торговые пошлины действовали на постоянной основе. Он продолжает настаивать на том, что именно Китай несёт большую часть убытков из-за торговых пошлин. Более того, Трампа, похоже, не беспокоят возможные долгосрочные последствия затяжной торговой войны, включая утрату взаимовыгодного торгового сотрудничества и демонтаж цепочек поставок, от которых сильно зависит промышленность обеих стран.

Несогласованность торговой политики Трампа вызывает серьёзное беспокойство. Если высокие торговые пошлины продолжат действовать в течение неопределённого срока, что в настоящий момент представляется весьма возможным, мировой экономике и экономике Соединённых Штатов будет нанесён ещё больший ущерб. Уверенность Трампа в том, что Китай финансирует американское правительство, оплачивая высокие торговые пошлины, кажется абсурдной. Торговые пошлины оплачивают американские потребители и компании, а не Китай. Конечно, чисто теоретически китайским экспортёрам пришлось бы снизить цены на свою продукцию, если бы американские торговые пошлины слишком сильно подорвали бы спрос на китайские товары. Однако результаты двух последних исследований, основанных на данных 2018 года, показывают, что китайские экспортёры не снизили цены на свою продукцию, в результате чего основные убытки легли на плечи американских домохозяйств.

Доллары в кошельке

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Согласно первому исследованию, если Трамп введёт 25-процентные пошлины на весь импорт китайской продукции, то среднестатистическому американскому домохозяйству это может обойтись в $300−800 в год. Другие исследователи указывают на то, что объём дополнительных расходов может достигнуть $2 тыс. 200 в год. Более того, необходимо также учитывать расходы американских фирм, рабочих и фермеров, связанные с утраченным экспортом в КНР в результате ответных действий Пекина и других факторов.

Политика Трампа, похоже, является примером того, как торговая война с Китаем может нанести ущерб почти каждому сегменту экономики США. К числу проигравших относятся не только потребители, но компании и рабочие, которых они нанимают. Фермеры теряют свои экспортные рынки, а американские производители вынуждены нести дополнительные расходы. Даже автомобильная промышленность США, которая не просила о том, чтобы Трамп её «защитил», также столкнулась с ущербом, поскольку автопроизводителям приходится платить более высокую цену за импортную сталь и автозапчасти. В результате Трамп приблизился к воплощению того, что казалось просто невозможным: торговые пошлины оказались почти никому не выгодны.