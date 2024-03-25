В Японии, что называется, «с тоской во взоре» воспринимают опросы российского общественного мнения по поводу притязаний японского правительства на законно принадлежащие нашей стране Курильские острова. И есть с чего. Пожалуй, трудно сыскать другой политический вопрос, по которому мнение нашего народа столь единодушно — никакого пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн не должно быть, как сказал бы великий философ Иммануил Кант, априори.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Знаю, что серьезные японские исследователи японо-российских отношений воспринимают результаты проводимых в нашей стране опросов с должным доверием, ибо, посещая Россию, в том числе и Курилы, не понаслышке убеждаются в неприятии как курильчанами, так и российским народом в целом идеи «возвращения» островов. Даже за щедрые посулы от японцев «молочных рек и кисельных берегов».

Однако идеологи «движения за возвращение северных территорий» всё еще тешат себя надеждами, что не могут-де русские не понимать, от каких японских благ отказываются, противясь сдаче Курил. И остаются в плену своих верований о том, что российские власти якобы фальсифицируют результаты опросов, «накручивая» число не желающих торговать Родиной.

Алексей Лукашевич ИА REGNUM «Курилы наши!»

Один из таких идеологов, почетный профессор Хоккайдского университета Хироси Кимура недавно убеждал соотечественников в правонационалистической газете «Санкэй симбун»: «Сложно верить результатам российских социологических опросов. Во-первых, из трех крупных аналитических организаций две связаны с властями. Во-вторых, сложно сказать, что исследования проводятся должным образом. Вопросы задаются по домашним телефонам, поэтому они скорее отражают мнение не молодежи, а пенсионеров, которые сидят дома».

При этом профессор явно грешит против истины, ибо существуют немало телесюжетов о проведении в феврале этого года опроса по данному вопросу на южнокурильских островах, когда мнения собирались вовсе не по телефону, а при личном общении социологов с островитянами самых различных возрастов. Причем опросом были охвачены подавляющее большинство курильчан. Результаты известны — по мнению 96% из опрошенных 7695 человек, Курильские острова являются территорией России. Основываясь на полученные данные, в Сахалинской областной думе в очередной раз заявили, что любые притязания на территорию Курил «недопустимы».

И вот в МИД Японии решили, не пожалев японских йен, заказать собственное исследование, кстати, по телефону, против чего высказывается профессор Кимура. Сами и сформулировали вопросы, внеся в список вариант ответа о том, что «обе страны должны договориться». Правда, как «договориться», не указали. То есть договориться, и всё. Сам анкету не видел, но, похоже, вариантов ответа было предложено только три: «против передачи», «нужно договориться» и «согласен на передачу». 53% ответивших бескомпромиссно считают, что «острова «принадлежат и будут впредь принадлежать России». При этом, думаю, к некоторому удовлетворению организаторов опроса, как сообщают, 41% опрошенных считают, что «обе страны должны договориться» о принадлежности островов на приемлемых друг для друга условиях. То есть, следуя призыву «кота Леопольда» из мультфильма, многие наши люди, в отличие от предлагавшего «отбить Курилы войной» депутата японского парламента Маруяма, призывают в мирной, дружественной обстановке искать развязки сложнейших политических и дипломатических вопросов. Хотел бы предостеречь японских и наших толкователей полученных данных опроса от скороспелого вывода о том, что якобы 41% граждан России не возражают против «компромиссного решения» о «возвращении» не всех южных Курил, а лишь их меньшей части. Если бы МИД Японии хотел выяснить, какая часть нашего населения готова пойти на уступки, например, Малой Курильской гряды, то и надо было спрашивать напрямую. Но, похоже, при такой постановке вопроса инициаторы опроса боялись получить неудовлетворительный для себя результат. Зато они получили, считаю, «убийственный» для них ответ по поводу числа согласных на территориальные уступки Японии — лишь 2% имеющих российское гражданство людей считают, что островами можно пожертвовать.

Андрей Шапран ИА REGNUM Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева

Кстати, такой же обескураживающий японцев результат был получен в результате беспрецедентно широкого и глубокого научного социологического исследования данного вопроса, проведенного федеральным информационным агентством REGNUM. Пользуясь случаем, напомним результаты этого опроса. Только 2% ответивших согласились на сдачу Курильских островов без условий, 4% — с определенными условиями и 5% — за совместную хозяйственную деятельность. Остальные 89% граждан нашей страны не приемлют даже разговоры о возможности утраты нашей страной законно входящих по Конституции России в ее состав Курильских островов. Странно, что хорошо знакомый мне и уважаемый как специалист Кимура-сан продолжает жить в каком-то выдуманном мире, где эти цифры упорно подвергаются сомнению.