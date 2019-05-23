Нам говорят о том, что обострение отношений между США и Ираном связано с тем, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон перехватил власть в свои руки. Действительно, есть все основания подозревать Болтона в интригах, которые, по его мнению, должны послужить оправданием для войны с Ираном. Но в последнее время становится трудно отличить деятельность президента США Дональда Трампа от действий «президента» Болтона. «Если Иран захочет сражаться, то ему наступит конец… Больше никогда не смейте угрожать США!» — написал Трамп в Twitter. Если американскую администрацию не удастся убедить в необходимости отставки, то палата представителей Конгресса должна нанести упреждающий удар. Законодатели должны дать понять Трампу, что ему грозит импичмент, если он решится начать войну с Ираном без одобрения Конгресса, пишет Джин Хили в статье для издания The American Conservative.

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

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Развязывание войны без наличия необходимых на то полномочий является правонарушением, влекущим за собой импичмент. Процедура импичмента была разработана для того, чтобы защитить конституцию США, а контроль Конгресса за использованием военной силы является одной из ключевых гарантий данного документа. «Ни одна статья конституции не содержит в себе большей мудрости, чем статья, которая доверяет законодательному органу решение вопроса о войне и мире, а не исполнительной власти», — считал четвёртый президент США Джеймс Мэдисон.

Джон Вандерлин. Портрет Джеймса Мэдисона. 1816

Впервые процедурой импичмента воспользовались менее чем через десять лет после ратификации конституции. Импичмент был связан с обвинениями в несанкционированном разжигании войны. В 1797 году палата представителей Конгресса осудила действия сенатора от штата Теннесси Уильяма Блаунта, которого обвинили в заговоре с целью создания частной армии для осуществления «военной экспедиции» против испанцев, которые тогда контролировали Луизиану и Флориду. В ту эпоху узурпация военной власти считалась достаточно серьёзным преступлением, поэтому могли быть использованы исключительные средства защиты конституции.

До сих пор ни один американский президент не сталкивался с импичментом за незаконное разжигание войны, однако бывший президент США Ричард Никсон был очень близок к этому. В 1974 году юридический комитет палаты представителей Конгресса обсуждал вопрос об импичменте республиканца Никсона за проведение секретной бомбардировки в Камбодже без одобрения Конгресса. Тогда Демократическая партия предприняла все необходимые усилия, чтобы спустить это дело на тормозах, возможно, потому что некоторые видные члены Демократической партии также знали о готовящейся тайной операции в Камбодже. Позднее конгрессмен Уильям Хангейт заявил, что было трудно уважать себя после того, как в отношении Никсона были выдвинуты обвинения в прослушивании телефонов, а не в развязывании войны без соответствующей санкции Конгресса.

White House Photo Office Ричард Никсон

Нынешним членам Конгресса тоже будет трудно уважать себя, если они ничего не предпримут для того, чтобы помешать администрации Трампа втянуть нас в незаконную и ненужную войну с Ираном. До сих пор Конгресс ограничился лишь бесплодным ворчанием и внесением нескольких законопроектов, которые совершенно не соответствовали стоящей перед Конгрессом задаче.

Палата представителей должна принять резолюцию, в которой было бы указано, что применение военной силы против Ирана без предварительного и чёткого разрешения со стороны Конгресса является серьёзным преступлением, влекущим за собой импичмент.

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Конечно, демократы и даже некоторые республиканцы, такие как конгрессмен Джастин Амаш, могли бы пригрозить Трампу импичментом, чтобы избежать катастрофической войны с Ираном и защитить конституцию.

Gage Skidmore Джастин Амаш

Ещё одним из возможных вариантов мог бы стать запрет финансирования военных действий против Ирана при отсутствии соответствующего разрешения со стороны Конгресса. Конечно, Трамп может наложить вето на подобный законопроект. Однако данный законопроект мог бы стать серьёзным предупреждением для Трампа. Кроме того, резолюция палаты представителей, в которой было бы публично объявлено о том, что начало войны с Ираном без санкции со стороны Конгресса является преступлением, влекущим за собой импичмент, могла бы выступить в качестве превентивного механизма. Палата представителей публично взяла бы на себя обязательства предпринять ответные меры против Трампа, если он пересек бы эту красную черту.

Цель импичмента заключается не в том, чтобы наказать Трампа после начала войны с Ираном, цель заключается в том, чтобы не допустить этой войны.