Что умеют делать на Украине — так это шоу. Чего только стоят предвыборные дебаты на стадионе. Какие уж тут «Игры престолов»! А вот теперь и новое действо подоспело — инаугурация президента Зеленского. Её сделали такой, прежде всего, для эффектной картинки. Мол, смотрите: молодой, перспективный — народ его любит, он с ним на «ты».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

А следом — грянули залпы. Открыто уголовное дело против уже бывшего президента Петра Порошенко — за его керченскую диверсию с кораблями. Верховная рада и кабмин вот-вот будут разогнаны. Новая метла не просто метёт по-новому — она, кажется, выметает всё старое и заплесневевшее вон.

Но! Слушайте, а ведь где-то мы уже это видели. И скальпы срывали, и народ ликовал. Где? Да на Украине. С кем? Да с Порошенко.

Нет, я, конечно, понимаю, что украинцы хотят верить в лучшее. А как иначе? Или просто контракт. Но ведь и в России находятся забавные персонажи, говорящие: вы гляньте, как там на Украине — свобода, обожание, доверие… Дураки? Или тупо бабло?

Повторяю: Порошенко приветствовали и пригревали точно точно так же. И действовал он аналогично. Разве в 2014 после президентских выборов в мае его не обожал народ? Разве не братался он со всеми повсюду? Разве не был он своим классным парнем, который превратит садок вишнёвый возле хаты в paradise? Именно так всё и было. Вспоминайте.

Gov.ua Порошенко и Зеленский на дебатах

А ещё Пётр Алексеевич и его соратники после того, как взошли на трон, начали охоту за скальпами. Они сдирали их с людей из команды Януковича. Прошлое ликвидировалось и поносилось. А народ ликовал: так им, так!

Что случилось через пять лет? С Порошенко хотят разобраться, как когда-то с Януковичем. Его режим винят во всех украинских бедах, как когда-то винили режим Януковича. И это лишь одно совпадение. Их — подобных совпадений — намного больше. Тут несовпадения отыскать труднее.

Да и Порошенко пять лет назад не был сегодняшним Порошенко. За время президентства он изменился и внешне, и внутренне. Надежда украинской нации превратилась в её кару. Так было и с Ющенко. Его тоже народ обожал. И тоже он с прошлым режимом — Кучмы — разделывался.

С Зеленским случится та же история. Сейчас он станет играть на отмщении и популизме. Покараем прежних! И Крым вернём, и Россию санкциями загрузим, и войну в Донбассе остановим! После начнутся победоносные войны, маленькие и нелепые. А потом? Второй Порошенко. Или кто там ещё. Весь успех Зеленского выстроен на эффекте неожиданности и популизме. Но этого — катастрофически мало.

Фокус в том, что для новой Украины мало нового президента. Необходимы новые люди и идеи. Теперь покажите их мне у Зеленского. Что он предлагает? Общие фразы, сладкая патока милых речей. А как там с новыми людьми в команде? Или таковыми почитать вернувшихся на Украину Игоря Коломойского и Андрея Портнова, к примеру? Вы смеётесь?

У Зеленского нет идей, а люди, находящиеся в его команде, — из старой гвардии, которая уже делила Украину. Результаты мы пожинаем до сих пор. Поэтому не стройте из себя идиотов, говоря о новизне и перспективах. Я бы не о том думал, а надеялся бы — хоть не было хуже. Но верить, да, хочется. Вот только дайте, мистер Зе, для того реальные основания.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Арчил Гомиашвили в роли Остапа Бендера

Будущее фиаско Зеленского описывается хрестоматийной фразой Козьмы Пруткова: «Нельзя объять необъятное». Играть на балансирах одно, но достигать целей, изначально противоречащих друг другу, априори невозможно. А Зеленский и мир в Донбассе восстановить хочет, и российскую угрозу наказать, и санкции для Москвы выпросить, и Крым вернуть. Нью-Васюки — не иначе. К слову, на Бендера Зеленский очень даже похож. Да и вокруг него — такие себе Кисы Воробьяниновы, только более матёрые, ловкие, наглые, но всё же — поистрепавшиеся.

Зеленский сегодня — это не слуга народа (как из одноимённого сериала), а слуга прошлого. Он идёт по стопам предшественников — той же лихой походкой, но прогулка заканчивается довольно быстро, а улыбающихся лиц на ней становится всё меньше. Потому что с прошлым нельзя разобраться людьми из прошлого и сказочными заявлениями. Прошлое необходимо пересматривать, копать, а после делать фундаментальные выводы и предпринимать жёсткие и, что главное, непопулярные меры. Меж тем больше всего на свете Зеленский боится быть непопулярным.

Так что — ждите, а потом распишитесь, когда украинская история сделает ещё один печальный камбэк, словит ещё один рисковый фшэшбек, дабы начать новый виток, ведущий меж тем не в будущее, а в прошлое.

Так бывает, когда сходишься с новой женой, не сделав выводов из предыдущего брака. К слову, страдают от этого, прежде всего, дети. Им ещё и дали старый киндер-сюрприз. Шоколад съеден, пусть и не вкусен, внутри — сломанная игрушка. А ведь так ждал …