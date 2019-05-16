В конце 80-х появляется аниме «Городской охотник» и шустро становится если не культурным достоянием, то точно хитовой новинкой, популярной не только в Японии, но и в других странах. Например, в 90-е во Франции мультсериал пускали в эфир и он пользовался таким же успехом, как «Сейлор Мун». Правда, если златокудрая плаксивая воительница за добро и справедливость до сих пор считается узнаваемой иконой аниме-жанра, с «Городским охотником» история поступила менее справедливо: не каждый о нем вспомнит и уж точно не каждый узнает в темноволосом качке профессионального наемника-ловеласа Рё. И уж тем более сложно понять, об экранизации какого культового аниме идет речь, когда в кинопрокате появляется французский фильм «Плейбой под прикрытием»…

Иван Шилов ИА REGNUM

«Городской охотник» появился в виде манги и издавался в 35 томах с 1985 до 1991 года. В 1987 году выходит анимационный сериал, в 1993-м — киноадаптация с Джеки Чаном в главной роли, а в 2011-м — южнокорейская драма по мотивам истории. Где-то между двумя последними проектами затесались еще два скромных фильма и несколько полнометражных выпусков аниме. В общем, контента по City Hunt действительно хватает, однако выбор этой франшизы в качестве экранизации во Франции несколько удивителен. Или нет?

Цитата из к/ф «Плейбой под прикрытием». Реж. Филипп Лашо. 2018. Франция

Плейбой или наемник

История у манги простая, понятная, и, по правде сказать, не оставляющая шансов на провал: в городе промышляет профессиональный наемник-телохранитель Рё, обладающий невероятным слухом (в соседней комнате щелкнул затвор? Рё уже здесь!), невероятной меткостью (нужно через три окна прострелить человеку плечо? Рё уже здесь!) и невероятной страстью к женщинам (соблазнить толпу красоток? Рё уже здесь!). В общем, во всех смыслах — невероятный герой-любовник. У него получается свалить любого злодея и решить любую криминальную проблему, а упоминание его прозвища «Городской охотник» заставляет злодеев вжиматься в стены и мимикрировать под фикус.

Единственная слабость у Рё — это молодые красотки. Он предпочитает брать заказы только от девушек и в любой ситуации демонстрировать свою браваду и бицепсы, порой забывая о безопасности и вляпываясь в курьезные ситуации. Он ведет себя как обыкновенный извращенец, однако в мгновение ока переключается в отзывчивого и справедливого друга, готового защищать подопечную от любой угрозы (даже если та не соглашается делить с ним постель).

Можно было бы сказать, что это аниме ужасно сексистское и объективирует женское тело, делая его предметом, добычей, а не собственностью самих женщин, но создатели выставляют Рё в настолько комическом свете, что, кроме смеха, его попытки приставать ничего не вызывают. К тому же большинство девушек здесь — сильные и смелые персонажи, умеющие в целом постоять за себя самостоятельно (но только не когда на тебя охотятся десять гангстеров).

Отдельная линия сюжета затрагивает отношения Рё и Каори — его напарницы, младшей сестры его погибшего товарища, которому наемник пообещал охранять девушку. Каори совершенно не в его вкусе: он часто шутит о том, что она на самом деле парень, «свой братан».

Каждая серия аниме длится 24 минуты и включает в себя историю противостояния бандита и какой-нибудь прекрасной леди — всего снято 54 серии оригинального мультсериала.

Цитата из к/ф «Плейбой под прикрытием». Реж. Филипп Лашо. 2018. Франция

Духи Купидона

«Плейбой под прикрытием» — наше, локализованное название фильма. Представители проката перед предпоказом прокомментировали изменение имен персонажей и названия — они были взяты из французского перевода аниме и при этом ближе всего соответствуют оригиналу. Во Франции лента Филиппа Лашо (который по совместительству играет главную роль) называется «Ники Ларсон и духи Купидона» и вышла она в феврале 2019 года — до России премьера доползла только сейчас.

Имена героев адаптированы для европейского слушателя — Рё превращается в Ники Ларсона, его подруга Каори — в Лору. При этом внешний вид персонажей максимально соответствует оригинальному аниме, а сам фильм полон отсылок к первоисточнику, начиная от огромного отбойного молотка, которым время от времени вооружается Лора, заканчивая фирменным оружием Ники — пистолетом марки Magnum. Даже в маленьких деталях скрывается любовь к «Охотнику»: от фамилии Маккори у проходного героя (этим непереводимым словом Рё обычно описывал сексуальное возбуждение) до номера машины XYZ (шифр, которым наемники передавали информацию о происшествии). Оценить аутентичность характеров в «Плейбое» можно в полной мере, только посмотрев хотя бы несколько серий аниме; в противном случае вы, может, и не упустите никаких ключевых сюжетных поворотов, но потеряете сотню очков в атмосферности картины.

По сюжету Ники нанимает представитель правоохранительных органов: он пытается утаить от бандитов флакон духов, запах которых заставляет людей влюбляться в носителя. Если в течение двух суток не «пшикнуть» на жертву антидот, то влюбленность станет постоянной. Вроде бы в любви нет ничего плохого, однако очарованным человеком легко управлять и заставлять его делать всё, что угодно — чем не оружие массового поражения? Разумеется, духи быстро теряются и весь фильм Ники и Лора пытаются вернуть флакон его хранителю, рискуя своей жизнью.

Это действительно, как и заявлено, комедийный боевик, хотя и не кровавый: герои эффектно стреляют, еще более эффектно дерутся и шутят в оставшееся время. Здесь нет длинных философских рассуждений (впрочем, вообще особо нет рассуждений), зато есть Памела Андерсон на второстепенной роли и сам Ники (Филипп Лашо), как будто вышедший с плакатов 16-летних школьниц.

Цитата из к/ф «Плейбой под прикрытием». Реж. Филипп Лашо. 2018. Франция

Франция умеет снимать зрелищные картины о любви: это характерная фольклорная черта местного кинематографа, поэтому ключевая идея фильма им, конечно же, удается. В первые десять минут зритель понимает уровень шуток (примерно как в «Американском пироге»), и, если сначала меня, как ярого противника такого юмора, это возмущало, к середине ленты я поняла, что не могу оторваться от экрана и даже — о ужас — смеюсь над комментариями 18+ и глупыми насмешками Ники над Лорой. Они действительно начинают казаться милыми, будто на вас напускают какой-то дурман (или распыляют в кинозале те самые купидоновы духи?)

Правда, за Лору немного обидно: она выглядит как сильная женщина, которой вовсе не нужны никакие отношения с мужчинами, но создатели ставят ее историю на всем известные рельсы страшных сказок о сорока кошках в старости. Вроде бы всё время главные герои классно обмениваются колкостями и прикрывают друг другу спину, как настоящие напарники, а вот внезапно Лора переключается на романтические чувства к профессиональному наемнику, и пропорционально их накалу у девушки снижаются интеллектуальные способности. Как плачущая сломленная Бриенна из «Игры престолов» после ночи с Джейме Ланнистером.

Цитата из к/ф «Плейбой под прикрытием». Реж. Филипп Лашо. 2018. Франция

«Плейбой под прикрытием» показывает нам, что сила любви является ее же главным недостатком. Невозможно приказывать сердцу, и, несмотря на ее изначально доброе, правильное начало, во имя нее люди готовы творить ужасающие вещи. От боевика-комедии невозможно ждать ничего большего, но в данном случае мы получаем отличную аутентичную экранизацию аниме, в которой нарисованные прежде герои оживают в оригинальной истории в максимально похожих актерах. Из уважения к жанру аниме и ностальгии по 90-м она стоит просмотра. Ну и, право слово, Ники там совершенно очаровательный — особенно с пистолетом в своей фирменной стойке. Чего не сделаешь ради любви, верно?

Если любите интеллектуальный юмор и терпеть не можете сексистские шутки гангстеров с пушками — держитесь подальше от премьеры.