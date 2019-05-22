Наполеон Бонапарт в свое время любил говаривать о том, что, если какой-то народ не желает кормить свою армию, — он неизбежно будет кормить армию чужую. Тезис с годами не только не поблек, но и заиграл свежими красками в условиях новых реалий глобальных торговых войн всех против всех. Взять к примеру ситуацию вокруг санкций американских властей против китайской корпорации Huawei. Ограничения привели к тому, что Google заявила о приостановке в будущем выпуска обновлений мобильной операционной системы Android для телефонов Huawei. Ситуация наглядно показывает остальным странам, как наивно верить в добрую волю США и американских компаний. Вместо этого следует вкладываться в собственные разработки, включая, в первую очередь, операционные системы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Франсиско де Гойя. Расстрел повстанцев 3 мая 1808 года в Мадриде»

Итак, на днях корпорация Google заявила о том, что принадлежащая ей мобильная операционная система Android попросту перестанет обновляться на устройствах Huawei, станут также недоступными и сервисы Play market, почтовый клиент Gmail. Вполне вероятно, что Google отключит возможность пользоваться сервисами карт и видеохостинга Youtube. Согласно последним заявлениям, телефоны Huawei вроде бы будут получать обновления и функционировать еще три месяца, а что дальше — по большому счету неизвестно. Скорее всего, если не вмешаются силы более высокого уровня (в лице китайского государства), Huawei пойдет по пути выпуска собственных патчей и обновлений, что, однако, затруднит (если не затормозит вовсе) экспансию на внешних рынках и приведет в перспективе к ограничению деятельности корпорации, собственно, границами Китая.

Kārlis Dambrāns Смартфоны Huawei

Эти крайне жесткие шаги против одного из лидеров не только китайского, но и мирового телекоммуникационного рынка дают возможность воочию, буквально в режиме реального времени наблюдать, как на наших глазах рассыпаются все мифы про «честную конкуренцию» и сферический «рынок» в вакууме, на котором оперируют западные корпорации, якобы не подчиняющиеся национальным правительствам. На поверку оказывается, что еще как подчиняются и даже берут под козырек, когда то или иное американское правительственное ведомство решает прищучить чересчур развившихся технологически конкурентов. Пример с торговой войной между США и Китаем, в ходе которой, собственно говоря, и возник эпизод с блокированием работы устройств Huawei, дает отличную возможность России сделать полезные для себя выводы из этого противостояния. И выводы эти можно подразделить на два больших блока.

Раздел Китая (фрагмент). 1890

Во-первых, кейс с давлением на Китай и попыткой «унасекомить» Huawei, предпринятой с подачи американских властей, наглядно показывает, что все разговоры части отечественной либеральной общественности о том, что не будь событий вокруг Крыма и последующего витка обострения в российско-американских отношениях, санкций можно было бы избежать. Посмотрите на Китай, у которого внешняя политика абсолютно далека даже от намеков на какой-то экспансионизм. КНР на Тайвань не нападала, Скрипалей не «травила», провокаций со сбитыми самолетами у своих границ не имела. А санкции, причем крайне жесткие, уже введены — и будут вводиться дальше, судя по настрою Белого Дома. Таким образом, становится понятным, что все вменяемые нам в вину события могли бы и не происходить, — американцы, как в случае с Huawei, могут просто выдумать любой повод «на коленке», лишь бы создать хоть какой-то фиговый листок для санкционного давления.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Мавзолей Мао Цзэдуна

А, во-вторых, — и это, пожалуй, самое важное, — проблемы Huawei показывают насущную необходимость разработки собственной мобильной операционной системы, с полноценным маркетом и экосистемой для разработчиков. Логика тут проста — и Android, и IOS, под управлением которой работают телефоны компании Apple, находятся в американской юрисдикции и могут удаленно отключаться от обновлений и большей части полезного софта просто по волюнтаристскому решению правительства США. Абсолютную реалистичность такого сценария, в который еще пару лет тому назад никто бы не поверил, как раз и продемонстрировала корпорация Google.

Андрей Грук ИА Красная Весна Красная площадь

Из необходимости создания национальной мобильной операционной системы вытекает и решающая роль государства в этом процессе. В России, при всех успехах отечественного частного IT-сектора, никто из игроков не будет вкладываться в стратегическую разработку, если не будет содействия со стороны государства. И такая разработка на самом деле есть, это система «Аврора», которую создает «Ростелеком». При ее упоминании, впрочем, можно услышать дежурный клёкот либеральной публики про «самые большие в мире микросхемы». Однако, отказываясь от разработки собственной системы, как и элементной базы, и собственных архитектур чипов, Россия неизбежно на следующем витке санкционного противостояния, окажется жертвой технологического шантажа со стороны США. И пример Китая показывает, что так и будет, американцы на это готовы.

Говоря о разработке «Авроры», следует учитывать, что в любой цифровой экономике основные бонусы получает тот, кто создает не просто каркас системы, но и удобные способы монетизации для приложений. Собственная архитектура «Авроры», разрабатываемые под нее приложения будут создавать новые стартапы в IT-сфере, генерировать прибыль и рабочие места для разработчиков.

Также надо принимать во внимание и проблемы безопасности, имеющиеся в Android. Не секрет, что помимо общей «дырявости» этой ОС, по причине которой в ней постоянно находят всё новые и новые «бэкдоры» для злоумышленников, получающих контроль над телефоном жертв, корпорация Google (как компания, зарегистрированная в США и по американским законам) вполне официально сотрудничает со спецслужбами, сканирует и передает в АНБ огромные массивы информации, включая и данные личной переписки с почты Gmail. И единственный способ бороться с дядюшкой Сэмом, который не просто знает все о твоих передвижениях, поисковых запросах и банковских транзакциях, но и может легко превратить твой телефон в бесполезный кирпич, — это создание национальной альтернативы иностранным мобильным операционным системам. Чтобы, когда жареный петух клюнет, не бегать как ошпаренные в поисках замены, а оперативно переключиться на работающий отечественный аналог.